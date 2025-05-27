Яна Чурикова объяснила, почему скрывает 16-летнюю дочь от публики

Яна Чурикова (Фото: Инстаграм* @yana_chu)
Яна Чурикова рассказала о 16-летней дочери, которую скрывает от публики. Телеведущая трогательно обратилась к наследнице в своем блоге.
Дочь Чуриковой отметила 16-летие. В честь этого события Яна дала редкий комментарий о Таисии, которую скрывает от общественности.
Уточняется, что девушка самостоятельно приняла решение быть в тени камер: публичная жизнь ей не нравится. Звезда призналась, что уважает выбор дочери и во всем ее поддерживает.
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Уточняется, что девушка самостоятельно приняла решение быть в тени камер: публичная жизнь ей не нравится. Звезда призналась, что уважает выбор дочери и во всем ее поддерживает.
«Скажу только, что моя взрослая дочь сегодня многому учит меня и на многое вдохновляет», — написала Чурикова.
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