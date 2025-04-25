«Челюсть поправим»: сколько миллионов Наташа Королева потратила на невестку-стриптизершу и как теперь выглядит Мелисса Фокс

Наташа Королёва (Фото: Instagram*, @koroleva_star)
Ещё недавно Наташа Королёва и слышать не хотела про свою невестку — экс-стриптизёршу Мелиссу Фокс. А теперь не скрывает тёплых чувств к ней и буквально сияет рядом на публике. Подробности расскажет «Радио 1».
Невестка Наташи КоролевойСын певицы, Архип Глушко, начал встречаться с Мелиссой ещё в 2020 году, а в 2024 они сыграли свадьбу. За это время Мелисса сильно изменилась: перекрасила волосы, обновила стиль и стала выглядеть гораздо утончённее и элегантнее.
Мелисса Фокс — сценическое имя, на самом деле девушку зовут Анна Волынкина. Родилась она в 2000 году в Ташкенте, но школу заканчивала в Кемеровской области. С подросткового возраста участвовала в конкурсах красоты и показывала себя на местных подиумах. После школы поступила в медколледж в Новокузнецке.
Но уже в 18 лет Анна выбрала совсем другой путь — стала работать стриптизёршей. Говорила, что в «удачные месяцы» могла зарабатывать до 800 тысяч рублей. По её словам, она была настоящей королевой сцены: могла стоять на каблуках после двух бутылок коньяка, но бесплатно себя трогать не позволяла. Её умение напоить мужчину и «выудить» у него все деньги стало чуть ли не визитной карточкой.
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Как живет сын Наташи КоролевойСын Королевой младше возлюбленной на 2 года. Он рос в звёздной семье и, можно сказать, ни в чём не нуждался. Родители вложились в его образование: он долго жил в США, выучил английский, потом — японский, и даже решил учиться в университете в Японии.
Впервые о себе заявил в 2018 году, выступив на сцене с мамой, исполнив песню «Ты мне веришь или нет?». Позже начал развиваться в музыке под псевдонимом Grek, совмещая восточную эстетику и шоу-бизнес.
С Анной Архип познакомился в 2020 году — на тусовке у друзей. Спустя пару встреч пригласил её к себе домой знакомиться с родителями. Тут же в СМИ пошли слухи о скорой свадьбе, но Королёва всё отрицала и называла Мелиссу «очередным увлечением сына». А Тарзан и вовсе заявил, что девушке пора завязать со стриптизом.
Анна Валынкина и Архип Глушко (Инстраграм* @melissa_foxs_)
Вскоре пара съехала из загородного дома Наташи и переехала в скромную съёмную однушку. Официальная версия: «двум хозяйкам тяжело на одной кухне». Возможно, певица надеялась, что пара не выдержит и расстанется. Но всё вышло иначе — в августе 2024, в день годовщины свадьбы Наташи и Тарзана, Архип женился на Мелиссе. Родителям пришлось смириться.
Если раньше Мелисса щеголяла в вызывающих нарядах и с розовыми волосами, то сейчас она — другая. По настоянию Сергея Глушко (он же Тарзан) она ушла из стриптиза и освоила профессию визажиста-гримёра. Работает и с моделями, и с обычными клиентами.
Теперь у Анны натуральный цвет волос, аккуратный макияж и спокойный стиль в одежде — никакой пошлости, сплошная элегантность. И всё это — не без участия Наташи Королёвой. Именно она предложила девушке поставить брекеты и настояла на серьёзной операции, чтобы исправить старую травму.
Анна Валынкина (Фото: Инстраграм* @melissa_foxs_)
Оказалось, что у Анны с детства проблема с челюстью — она получила сильный удар, и теперь челюсть растёт неправильно. В Москве ей провели сложнейшую операцию: срезали и заново выставили верхнюю челюсть, нарастили нижнюю с помощью костей с ног. Процедура дорогая — вместе с последующим лечением семья выложила более 5 миллионов рублей.
Королёва прокомментировала это так: «Из воробушка она у нас превратилась в лебедушку. Чуть-чуть челюсть подправим — и вообще красавица будет». Впереди у Анны ещё восстановление, а также менее сложные вмешательства и ортодонтия.
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Дарья Филинова