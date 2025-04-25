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«Челюсть поправим»: сколько миллионов Наташа Королева потратила на невестку-стриптизершу и как теперь выглядит Мелисса Фокс

Наташа Королёва (Фото: Instagram*, @koroleva_star)

Наташа Королёва (Фото: Instagram*, @koroleva_star)

Ещё недавно Наташа Королёва и слышать не хотела про свою невестку — экс-стриптизёршу Мелиссу Фокс. А теперь не скрывает тёплых чувств к ней и буквально сияет рядом на публике. Подробности расскажет «Радио 1».

Невестка Наташи Королевой

Сын певицы, Архип Глушко, начал встречаться с Мелиссой ещё в 2020 году, а в 2024 они сыграли свадьбу. За это время Мелисса сильно изменилась: перекрасила волосы, обновила стиль и стала выглядеть гораздо утончённее и элегантнее.

Мелисса Фокс — сценическое имя, на самом деле девушку зовут Анна Волынкина. Родилась она в 2000 году в Ташкенте, но школу заканчивала в Кемеровской области. С подросткового возраста участвовала в конкурсах красоты и показывала себя на местных подиумах. После школы поступила в медколледж в Новокузнецке.

Но уже в 18 лет Анна выбрала совсем другой путь — стала работать стриптизёршей. Говорила, что в «удачные месяцы» могла зарабатывать до 800 тысяч рублей. По её словам, она была настоящей королевой сцены: могла стоять на каблуках после двух бутылок коньяка, но бесплатно себя трогать не позволяла. Её умение напоить мужчину и «выудить» у него все деньги стало чуть ли не визитной карточкой.

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Как живет сын Наташи Королевой

Сын Королевой младше возлюбленной на 2 года. Он рос в звёздной семье и, можно сказать, ни в чём не нуждался. Родители вложились в его образование: он долго жил в США, выучил английский, потом — японский, и даже решил учиться в университете в Японии.

Впервые о себе заявил в 2018 году, выступив на сцене с мамой, исполнив песню «Ты мне веришь или нет?». Позже начал развиваться в музыке под псевдонимом Grek, совмещая восточную эстетику и шоу-бизнес.

С Анной Архип познакомился в 2020 году — на тусовке у друзей. Спустя пару встреч пригласил её к себе домой знакомиться с родителями. Тут же в СМИ пошли слухи о скорой свадьбе, но Королёва всё отрицала и называла Мелиссу «очередным увлечением сына». А Тарзан и вовсе заявил, что девушке пора завязать со стриптизом.

Анна Валынкина и Архип Глушко (Инстраграм* @melissa_foxs_)

Вскоре пара съехала из загородного дома Наташи и переехала в скромную съёмную однушку. Официальная версия: «двум хозяйкам тяжело на одной кухне». Возможно, певица надеялась, что пара не выдержит и расстанется. Но всё вышло иначе — в августе 2024, в день годовщины свадьбы Наташи и Тарзана, Архип женился на Мелиссе. Родителям пришлось смириться.

Если раньше Мелисса щеголяла в вызывающих нарядах и с розовыми волосами, то сейчас она — другая. По настоянию Сергея Глушко (он же Тарзан) она ушла из стриптиза и освоила профессию визажиста-гримёра. Работает и с моделями, и с обычными клиентами.

Теперь у Анны натуральный цвет волос, аккуратный макияж и спокойный стиль в одежде — никакой пошлости, сплошная элегантность. И всё это — не без участия Наташи Королёвой. Именно она предложила девушке поставить брекеты и настояла на серьёзной операции, чтобы исправить старую травму.

Анна Валынкина (Фото: Инстраграм* @melissa_foxs_)

Оказалось, что у Анны с детства проблема с челюстью — она получила сильный удар, и теперь челюсть растёт неправильно. В Москве ей провели сложнейшую операцию: срезали и заново выставили верхнюю челюсть, нарастили нижнюю с помощью костей с ног. Процедура дорогая — вместе с последующим лечением семья выложила более 5 миллионов рублей.

Королёва прокомментировала это так: «Из воробушка она у нас превратилась в лебедушку. Чуть-чуть челюсть подправим — и вообще красавица будет». Впереди у Анны ещё восстановление, а также менее сложные вмешательства и ортодонтия.

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32-летняя звезда «Дома-2» недовольна результатом пластики. Майя Донцова готова снова сделать операцию ради идеальных ягодиц.
Экс-участница знаменитой телестройки в прошлом году сделала операцию по увеличению ягодиц. Сначала она была довольна результатом, но спустя время увидела неприятные изменения.

Майя осознала, что пластика испортила ее фигуру. На опубликованном кадре можно заметить, что ягодицы Донцовой потеряли форму.

Майя Донцова (Фото: Инстаграм* @mayyadonz)

«Она сейчас так повисла, что кажется, будто это куда-то сбежавшие импланты. Я была на консультациях у семи пластических хирургов, и все сказали переделывать», — рассказала знаменитость в своем блоге.

Майя планирует снова обратиться к хирургу.

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«И поскольку аккаунт был моим, в нем все мои документы, паспорта, визы. И этот [аферист] скидывает мои документы [жертвам], чтобы люди шли и писали заявления. Но, очевидно, что если бы я хотела обмануть, то свои бы паспорта реальные я бы не скидывала», — пояснила предполагаемая злоумышленница.
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