«Я ищу, где вы?»: Алла Пугачёва с потерянным видом прибыла на фестиваль Лаймы Вайкуле
25 июля в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале начался трёхдневный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. На мероприятии собрались артисты разных жанров, но главной звездой оказалась певица Алла Пугачёва, которая неожиданно прибыла на фестиваль. Об этом сообщает VOICE.
76-летняя Пугачёва прибыла на открытие фестиваля вместе с мужем Максимом Галкиным*. Для столь редкого выхода в свет певица сделала насыщенный макияж, надела белое пальто в пол, а на шею повесила тяжёлые ожерелья с жемчугом.
Супруги приехали на мероприятие в чёрном автомобиле, из которого Пугачёва вышла с потерянным видом. Артистка сразу же схватилась за руку мужа, но пройдя мимо фотографов, она увидела журналиста Артура Гаспаряна и улыбнулась.
«Я ищу, где вы?» — сказала Алла Борисовна и они обнялись.Публика встретила гостью жидкими аплодисментами, а интернет-пользователи назвали увиденное жалким зрелищем. Многие из них отметили, что, вероятно, Пугачёва даже не понимает, куда её привели.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
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