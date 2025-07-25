«Я ищу, где вы?»: Алла Пугачёва с потерянным видом прибыла на фестиваль Лаймы Вайкуле

25 июля 2025, 22:51

Алла Пугачёва совершила редкий выход в свет и шокировала публику своим видом

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

25 июля в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале начался трёхдневный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. На мероприятии собрались артисты разных жанров, но главной звездой оказалась певица Алла Пугачёва, которая неожиданно прибыла на фестиваль. Об этом сообщает VOICE.





76-летняя Пугачёва прибыла на открытие фестиваля вместе с мужем Максимом Галкиным*. Для столь редкого выхода в свет певица сделала насыщенный макияж, надела белое пальто в пол, а на шею повесила тяжёлые ожерелья с жемчугом.



Супруги приехали на мероприятие в чёрном автомобиле, из которого Пугачёва вышла с потерянным видом. Артистка сразу же схватилась за руку мужа, но пройдя мимо фотографов, она увидела журналиста Артура Гаспаряна и улыбнулась.

«Я ищу, где вы?» — сказала Алла Борисовна и они обнялись.