Приводил любовниц в постель жены: скандальная правда об «идеальном» браке Родригеза и его новом романе с Катей Кабак

Тимур Родригез (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Певец и телеведущий Тимур Родригез в течение 16 лет создавал образ идеального семьянина и заботливого отца. С 2007 года он был в браке с Анной Девочкиной, которая подарила ему двоих замечательных сыновей. Фанаты восхищались прочными отношениями пары и даже не могли представить, что они могут расстаться. Какие скелеты хранились в шкафу шоумена расскажет «Радио 1».
Начало карьеры
Карьера Тимура Родригеза стремительно пошла в гору после его победы в конкурсе «Лети в Нью-Йорк с MTV». Он устроился стажёром на телеканал, где проработал шесть месяцев в программе Ивана Урганта.
«Он выполнял различные поручения для Вани, но в итоге на постоянную работу взяли другого стажёра, а Тимур ушёл на МУЗ ТВ», — вспоминал продюсер музыкального канала Андрей Стрелков.
После этого шоумен активно участвовал в различных проектах и работал диджеем на популярной радиостанции. Его популярность росла, и он становился всё более узнаваемым, однако настоящую славу ему принесло участие в легендарном юмористическом шоу Comedy Club. Этот проект привлекал зрителей оригинальным форматом и дерзким юмором, не щадившим никого. Из простого парня из Пензы Родригез мгновенно превратился в главную звезду программы.
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Первая любовь и расставание
На пике своей популярности Тимур Родригез встретил москвичку Диану Соловьёву. Сначала он приглашал её к себе в квартиру на Проспекте Мира, которую снимал с друзьями, а затем арендовал жильё на Маяковской.
Вскоре они начали жить вместе. Тем временем слава комика росла, а его доходы от корпоративов увеличивались, что заставляло Родригеза посвящать всё своё свободное время этим мероприятиям.
В его телефон начали поступать сообщения от женщин, и поклонницы не стеснялись знакомиться с ним даже в присутствии Дианы. Девушке было сложно смириться с чрезмерной популярностью своего партнёра, и в итоге она решила разорвать отношения.
«Когда Диана сказала, что им нужно расстаться, он обнял её и расплакался. Пообещал, что она всегда останется для него близким человеком и сможет рассчитывать на его поддержку. Через пару дней она позвонила ему, поняв, что ошиблась, и захотела вернуться. Но он не сразу ответил на звонок, так как был в клубе, а потом говорил с ней очень сухо. Диана даже начала сомневаться, были ли его слёзы и обещания искренними», — делилась подруга Дианы Наталья.
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Свадьба и измены
Вскоре Тимур познакомился со своей будущей супругой Анной Девочкиной. В 2007 году они случайно встретились в клубе, где отдыхала Анна, и, к удивлению Тимура, она не знала, кто он такой. Девочка была серьёзной бизнес-леди и совершенно не интересовалась шоу-бизнесом.
«Искра, страсть или любовь с первого взгляда — эти чувства знакомы всем. Я сам так познакомился со своей женой Аней осенью, когда многие недооценивают романтику», — рассказывал шоумен в интервью KP.RU.
Через несколько месяцев после знакомства Тимур сделал Анне предложение на вулкане Этна в Италии. Пара выбрала тихую свадьбу в кругу семьи. Спустя два года у них родился сын Мигель, а вскоре и Даниэль. Когда мальчики подросли, Анна вернулась к предпринимательству и открыла онлайн-магазин детской одежды для мальчиков.
За 16 лет совместной жизни пара не только построила загородный особняк, но и приобрела просторную квартиру в Москве. Более того, они задумывались о третьем ребенке. Однако со временем их брак, который многим казался идеальным, начал давать трещины. Еще недавно шоумен, поздравляя жену с днем рождения, признавался ей в любви.
«Наверное, я сделал что-то хорошее, раз мне досталась именно ты! Осталось понять, что плохого сделала ты, за что тебе достался именно я! С днем рождения, моя любовь!» — иронично писал он.Тем не менее, уже тогда звезду шоу «Маска» часто замечали в компании разных девушек. Участие в популярном проекте принесло ему новую волну популярности и множество искушений. В сентябре 2023 года артист объявил в социальных сетях о расставании с Анной: «Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся любящими родителями наших детей. Прошу отнестись с пониманием к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем».
Сначала экс-супруги не хотели раскрывать причины развода. Однако вскоре Тимур Родригез появился на публике с актрисой Катей Кабак. Узнав об этом, бывшая жена шоумена поделилась своими мыслями в соцсетях.
«Он изменял. Ой, он просто творческая личность», — отметила она.
Подруги Анны похже подтвердили слухи об изменах певца: «Приводил любовниц прямо в постель жены».
Тимур Родригез и актриса Катя Кабак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В попытке сохранить репутацию артист дал интервью журналисту Лауре Джугелии, где пытался оправдаться, но только усугубил ситуацию. Родригез признался, что сообщил супруге о разводе по телефону и не жалеет об этом решении, считая его «максимально правильным».
«Я рад, что это решение было принято, как бы странно это ни звучало. Лучше найти человека, с которым вы будете понимать друг друга, чем оставаться в том, чем вы являетесь», — подчеркнул он.
Спустя месяц после расставания он нашел новую пассию в лице Кати Кабак. Однако ходят слухи, что их отношения начались гораздо раньше. Друзья Анны отмечают, что она до сих пор не может оправиться от предательства и измен бывшего мужа.
«Ей писали любовницы Тимура, утверждая, что он изменял все эти годы. Аня считает, что всему виной звездная болезнь — после появления в шоу ''Маска'' популярность ударила ему в голову», — делились друзья Девочкиной.
Недавно шоумен посетил одно из шоу на федеральном канале вместе с новой избранницей. За год отношений он осознал, что мечтал именно о таком союзе. Он назвал Катю «лучшей женщиной в мире» и отметил, что у них практически не возникает ссор.
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