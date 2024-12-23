Приводил любовниц в постель жены: скандальная правда об «идеальном» браке Родригеза и его новом романе с Катей Кабак

Певец и телеведущий Тимур Родригез в течение 16 лет создавал образ идеального семьянина и заботливого отца. С 2007 года он был в браке с Анной Девочкиной, которая подарила ему двоих замечательных сыновей. Фанаты восхищались прочными отношениями пары и даже не могли представить, что они могут расстаться. Какие скелеты хранились в шкафу шоумена расскажет «Радио 1».