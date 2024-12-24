«Был первый контакт»: как еще женатый SHAMAN был связан с Мией Бойка и в чем Лепс просит его расскаяться

Скандальный поцелуй Ярослава Дронова и Мии Бойки несколько месяцев обсуждал весь Интернет. SHAMAN отрицал, что между ним и артисткой есть какая-то связь, помимо дружбы. Впервые о том, что произошло между артистами рассказала сама певица. Подробности читайте в материале «Радио 1».