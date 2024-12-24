«Был первый контакт»: как еще женатый SHAMAN был связан с Мией Бойка и в чем Лепс просит его расскаяться

SHAMAN (Фото: РИА Новости/Александр Иванов)
Скандальный поцелуй Ярослава Дронова и Мии Бойки несколько месяцев обсуждал весь Интернет. SHAMAN отрицал, что между ним и артисткой есть какая-то связь, помимо дружбы. Впервые о том, что произошло между артистами рассказала сама певица. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Миа Бойка о поцелуе с SHAMAN
Российская певица и телеведущая Миа Бойка (настоящее имя — Мария Бойко) поделилась, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поцеловал её в шею при их первой встрече. По словам девушки, этот неожиданный инцидент произошёл на премии «Муз-ТВ» в этом году. Дронов слегка обнял артистку, а затем поцеловал её в шею, хотя в тот момент он всё ещё был женат на своей второй супруге Елене Мартыновой.
Этот поступок вызвал множество слухов о возможном романе между ними. SHAMAN позже пояснил, что Бойка — его хорошая знакомая, и поцелуй был просто приветствием. Он добавил, что намеревался поцеловать её в щеку, но ошибся.
Сама Миа Бойка утверждает, что это была их первая встреча и ранее у них не было никаких контактов.
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«Это было внезапно, странно и это был наш первый с ним контакт в жизни. У нас с ним в плане отношений ничего нет. Мы просто тогда увиделись, и он меня поцеловал. Я офигела», — сказала Бойка на телешоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.
SHAMAN позже объяснил, что Миа является его хорошей знакомой и была не против его откровенного жеста.
«Миа Бойко — моя хорошая знакомая, которую я поприветствовал своим поцелуем. Ну сыграл я такого графа Дракулу немножко, ну и что? Ничего такого в этом нет. Поцеловал и поцеловал. Почему? «Потому что я так хотел», — заявил Ярослав, добавив, что Миа не возражала, и они позже обсуждали этот момент.
Однако сама Миа не помнит, чтобы говорила о поцелуе с певцом.
По её словам, Ярослав действительно проявлял к ней интерес, но это ни к чему не привело. Звезда призналась: «Он оплатил мне визит к врачу. Но почему ничего не продолжилось? Потому что его действия прекратились. Он как-то отдалился, а потом я увидела, как он целует другую».
Развод SHAMANа с женой и слухи о новом романе
13 октября SHAMAN объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой после семи лет брака. Некоторые пользователи сети начали обвинять Бойку в разрушении семьи, подозревая её в романе с певцом.
На это Миа ответила: «Я не знаю, какая энергия увела его из семьи, но сейчас мы с ним не общаемся».
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Григорий Лепс рассказал о грехах SHAMANа
Друзья Ярослава поддерживают его в этой непростой ситуации, хотя не все из них одобряют решение о разводе. Однажды вместе с SHAMAN в студии Бориса Корчевникова появился Григорий Лепс, он отметил, что молодому исполнителю есть о чем задуматься.
«Я человек верующий, он — не совсем. Но ничего страшного. Я могу привести его в свою комнату, у меня там 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки, и пусть отмалит свои грехи. А потом зайду проверю и спрошу у Господа: 'Ну как, справился?' Если нет — еще на сутки», — поделился артист.
Поклонники SHAMANа и Лепса считают, что слова о замаливании грехов были сказаны не случайно. Возможно, Лепс, переживший развод, знает о скрытых проблемах своего коллеги или о чем-то другом.
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