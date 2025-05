Конфликт с Замаем и совместная работа с Big Baby Tape: кто такой Friendly Thug 52 Ngg и как он прославился

Кто такой Friendly Thug 52 Ngg: биография

«Я пишу рэп и слушаю рэп — это всё, что я могу сказать», — все, что говорит музыкант про себя.

Начало карьеры репера

Friendly Thug 52 Ngg (фото: Instagram* / friendlythug52)

Музыка Friendly Thug 52 Ngg

«Я читаю рэп, мне не надо врать им», — говорил исполнитель.

Friendly Thug 52 Ngg (фото: Instagram* / friendlythug52)

Новый альбом Friendly Thug 52 Ngg: Graf Monte-Cristo / Most valubale pirat

«Произведение Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" это то, что вдохновляло меня на высоте, потому что с определенного момента я перестал слушать музыку в самолете. Надеюсь, что новый альбом однажды тоже вдохновит вас во время ваших взлетов, поможет вам удержаться в воздухе во время полета и поможет смягчить посадку, когда нужно будет спуститься на землю», — написал рэпер в телеграмм-канале.

Личная жизнь репера Friendly Thug 52 Ngg

Friendly Thug 52 Ngg (фото: Instagram* / friendlythug52)

Конфликт Friendly Thug 52 Ngg с Замаем

Friendly Thug 52 Ngg сегодня

Один из самых заметных представителей новой волны российского рэпа, он предпочитает говорить с публикой исключительно через музыку и редкие посты в социальных сетях. О жизни рэпера и его творческом пути, расскажет «Радио 1».Александр Романов родился в 2000 году в Санкт-Петербурге. Подробности о его детстве и юности он не раскрывает — о себе артист говорит сдержанно.Интерес к хип-хопу у него появился после знакомства с творчеством Eminem и 50 Cent, а осознание собственного голоса в русском рэпе пришло благодаря таким артистам, как Витя АК, The Chemodan Clan и Копюшон Ноу Мо. Их тексты стали для Александра опорой и вдохновением на создание собственной музыки.Первое творчество рэпера появилось в сети под псевдонимом Vernalcry в 2017 году. В этих ранних работах угадывалось влияние Dead Dynasty и рэпера Pharaoh. Однако со временем артист нашёл своё звучание и сменил псевдоним на Friendly Thug 52 Ngg — имя, с которым он закрепился в хип-хоп-среде.Дебютный релиз «Холодные земли» стал отправной точкой в его дискографии. Он выделялся минималистичными битами и мрачными, автобиографичными текстами. Одним из знаковых релизов раннего периода стал $aint $treet, в котором рэпер создал целую аудиохронику улиц — уличный манифест, пропитанный духом андеграунда.Friendly Thug 52 Ngg известен своей честной историей. В текстах он открыто говорит о криминальном прошлом, внутренних конфликтах и финансовых трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Каждый трек — это глава из его жизни, рассказанная без прикрас.В 2020 году он выпустил пластинку, зафиксировавшую переход от псевдонима Vernalcry к новой идентичности. Следом в 2022 году вышел альбом Cruiser Aurora, включающий девять треков, в том числе клип Calmer, набравший миллионы просмотров.Весной 2023 года он выпустил совместный трек с Obladaet под названием «Дом с привидениями», который вошёл в топ-чарты «ВКонтакте». В течение того же года исполнитель также сотрудничал с Yanix, T-Fest и Скриптонитом.Позднее Friendly Thug 52 Ngg представил студийный альбом Cristoforo Colombo, включающий 14 треков. Среди них — Lost Angeles, Legit Check (совместно с Big Baby Tape) и na Circus, записанный со Скриптонитом. Релиз состоялся в ноябре 2023 года и за 20 дней набрал более 5 миллионов прослушиваний во «ВКонтакте». В том же месяце артист отправился в масштабный гастрольный тур, стартовавший в Кирове и Чебоксарах и завершившийся выступлениями в Москве и Санкт-Петербурге.В 2024 году Friendly Thug 52 Ngg выпустил серию синглов, включая «Спокойной ночи», SoundClout, Thoughts и Happy New Year. Последний трек начинается с атмосферного интро, наполненного новогодними поздравлениями и мотивами ностальгии, отражая настроение уходящего года. Характерный монотонный речитатив исполнителя передаёт образ зимнего Петербурга, создавая кинематографичное звуковое полотно.В апреле 2025 года Александр представил третий студийный альбом Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate, продолжающий развитие пиратской метафоры, ставшей фирменным знаком исполнителя. Открывающий трек Maestro задаёт настроение всему релизу — сочетание электронной музыки, хип-хопа и философской рефлексии.Александр не стремится делиться подробностями личной жизни. Известно лишь, что в его телеграм-канале периодически появляются видео, где мелькает девушка по имени Ирина. В 2024 году во время концерта он публично извинился перед ней, а весной 2025-го опубликовал свадебные фото.В 2024 году разгорелся конфликт между Friendly Thug 52 Ngg и рэпером Замаем. В треке «Олд Мани Флоу» с микстейпа Lost Tapes 3 Замай обвинил оппонента в наркозависимости и заимствовании стиля у американского рэпера Key Glock. Также он назвал его «мышью» и «тихушником».По словам Замая, в ответ на эти обвинения Friendly Thug 52 Ngg якобы пришёл ночью с компанией людей к его бывшей квартире. Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент. Сам рэпер ситуацию никак публично не комментировал.Сегодня Friendly Thug 52 Ngg продолжает развивать своё творчество, оставаясь верным своим принципам — искренности, самоиронии и звуковому эксперименту. Его альбомы становятся не просто наборами треков, а целыми концептуальными путешествиями — с героем, маршрутом и внутренним конфликтом.