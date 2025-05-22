Конфликт с Замаем и совместная работа с Big Baby Tape: кто такой Friendly Thug 52 Ngg и как он прославился

Friendly Thug 52 Ngg (фото: Instagram* / friendlythug52)
Friendly Thug 52 Ngg (настоящее имя — Александр Романов) — рэпер из Санкт-Петербурга, известный своей аутентичностью, нежеланием становиться медийной фигурой и верностью андеграундной культуре.
Один из самых заметных представителей новой волны российского рэпа, он предпочитает говорить с публикой исключительно через музыку и редкие посты в социальных сетях. О жизни рэпера и его творческом пути, расскажет «Радио 1».
Александр Романов родился в 2000 году в Санкт-Петербурге. Подробности о его детстве и юности он не раскрывает — о себе артист говорит сдержанно.
Интерес к хип-хопу у него появился после знакомства с творчеством Eminem и 50 Cent, а осознание собственного голоса в русском рэпе пришло благодаря таким артистам, как Витя АК, The Chemodan Clan и Копюшон Ноу Мо. Их тексты стали для Александра опорой и вдохновением на создание собственной музыки.
Первое творчество рэпера появилось в сети под псевдонимом Vernalcry в 2017 году. В этих ранних работах угадывалось влияние Dead Dynasty и рэпера Pharaoh. Однако со временем артист нашёл своё звучание и сменил псевдоним на Friendly Thug 52 Ngg — имя, с которым он закрепился в хип-хоп-среде.
Дебютный релиз «Холодные земли» стал отправной точкой в его дискографии. Он выделялся минималистичными битами и мрачными, автобиографичными текстами. Одним из знаковых релизов раннего периода стал $aint $treet, в котором рэпер создал целую аудиохронику улиц — уличный манифест, пропитанный духом андеграунда.
Friendly Thug 52 Ngg известен своей честной историей. В текстах он открыто говорит о криминальном прошлом, внутренних конфликтах и финансовых трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Каждый трек — это глава из его жизни, рассказанная без прикрас.
В 2020 году он выпустил пластинку, зафиксировавшую переход от псевдонима Vernalcry к новой идентичности. Следом в 2022 году вышел альбом Cruiser Aurora, включающий девять треков, в том числе клип Calmer, набравший миллионы просмотров.
Весной 2023 года он выпустил совместный трек с Obladaet под названием «Дом с привидениями», который вошёл в топ-чарты «ВКонтакте». В течение того же года исполнитель также сотрудничал с Yanix, T-Fest и Скриптонитом.
Позднее Friendly Thug 52 Ngg представил студийный альбом Cristoforo Colombo, включающий 14 треков. Среди них — Lost Angeles, Legit Check (совместно с Big Baby Tape) и na Circus, записанный со Скриптонитом. Релиз состоялся в ноябре 2023 года и за 20 дней набрал более 5 миллионов прослушиваний во «ВКонтакте». В том же месяце артист отправился в масштабный гастрольный тур, стартовавший в Кирове и Чебоксарах и завершившийся выступлениями в Москве и Санкт-Петербурге.
В 2024 году Friendly Thug 52 Ngg выпустил серию синглов, включая «Спокойной ночи», SoundClout, Thoughts и Happy New Year. Последний трек начинается с атмосферного интро, наполненного новогодними поздравлениями и мотивами ностальгии, отражая настроение уходящего года. Характерный монотонный речитатив исполнителя передаёт образ зимнего Петербурга, создавая кинематографичное звуковое полотно.
В апреле 2025 года Александр представил третий студийный альбом Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate, продолжающий развитие пиратской метафоры, ставшей фирменным знаком исполнителя. Открывающий трек Maestro задаёт настроение всему релизу — сочетание электронной музыки, хип-хопа и философской рефлексии.
Александр не стремится делиться подробностями личной жизни. Известно лишь, что в его телеграм-канале периодически появляются видео, где мелькает девушка по имени Ирина. В 2024 году во время концерта он публично извинился перед ней, а весной 2025-го опубликовал свадебные фото.
В 2024 году разгорелся конфликт между Friendly Thug 52 Ngg и рэпером Замаем. В треке «Олд Мани Флоу» с микстейпа Lost Tapes 3 Замай обвинил оппонента в наркозависимости и заимствовании стиля у американского рэпера Key Glock. Также он назвал его «мышью» и «тихушником».
По словам Замая, в ответ на эти обвинения Friendly Thug 52 Ngg якобы пришёл ночью с компанией людей к его бывшей квартире. Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент. Сам рэпер ситуацию никак публично не комментировал.
Сегодня Friendly Thug 52 Ngg продолжает развивать своё творчество, оставаясь верным своим принципам — искренности, самоиронии и звуковому эксперименту. Его альбомы становятся не просто наборами треков, а целыми концептуальными путешествиями — с героем, маршрутом и внутренним конфликтом.
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Кто такой Friendly Thug 52 Ngg: биография
Александр Романов родился в 2000 году в Санкт-Петербурге. Подробности о его детстве и юности он не раскрывает — о себе артист говорит сдержанно.
«Я пишу рэп и слушаю рэп — это всё, что я могу сказать», — все, что говорит музыкант про себя.
Интерес к хип-хопу у него появился после знакомства с творчеством Eminem и 50 Cent, а осознание собственного голоса в русском рэпе пришло благодаря таким артистам, как Витя АК, The Chemodan Clan и Копюшон Ноу Мо. Их тексты стали для Александра опорой и вдохновением на создание собственной музыки.
Начало карьеры репера
Первое творчество рэпера появилось в сети под псевдонимом Vernalcry в 2017 году. В этих ранних работах угадывалось влияние Dead Dynasty и рэпера Pharaoh. Однако со временем артист нашёл своё звучание и сменил псевдоним на Friendly Thug 52 Ngg — имя, с которым он закрепился в хип-хоп-среде.
Friendly Thug 52 Ngg (фото: Instagram* / friendlythug52)
Дебютный релиз «Холодные земли» стал отправной точкой в его дискографии. Он выделялся минималистичными битами и мрачными, автобиографичными текстами. Одним из знаковых релизов раннего периода стал $aint $treet, в котором рэпер создал целую аудиохронику улиц — уличный манифест, пропитанный духом андеграунда.
Музыка Friendly Thug 52 Ngg
Friendly Thug 52 Ngg известен своей честной историей. В текстах он открыто говорит о криминальном прошлом, внутренних конфликтах и финансовых трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Каждый трек — это глава из его жизни, рассказанная без прикрас.
«Я читаю рэп, мне не надо врать им», — говорил исполнитель.
В 2020 году он выпустил пластинку, зафиксировавшую переход от псевдонима Vernalcry к новой идентичности. Следом в 2022 году вышел альбом Cruiser Aurora, включающий девять треков, в том числе клип Calmer, набравший миллионы просмотров.
Весной 2023 года он выпустил совместный трек с Obladaet под названием «Дом с привидениями», который вошёл в топ-чарты «ВКонтакте». В течение того же года исполнитель также сотрудничал с Yanix, T-Fest и Скриптонитом.
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Позднее Friendly Thug 52 Ngg представил студийный альбом Cristoforo Colombo, включающий 14 треков. Среди них — Lost Angeles, Legit Check (совместно с Big Baby Tape) и na Circus, записанный со Скриптонитом. Релиз состоялся в ноябре 2023 года и за 20 дней набрал более 5 миллионов прослушиваний во «ВКонтакте». В том же месяце артист отправился в масштабный гастрольный тур, стартовавший в Кирове и Чебоксарах и завершившийся выступлениями в Москве и Санкт-Петербурге.
Friendly Thug 52 Ngg (фото: Instagram* / friendlythug52)
В 2024 году Friendly Thug 52 Ngg выпустил серию синглов, включая «Спокойной ночи», SoundClout, Thoughts и Happy New Year. Последний трек начинается с атмосферного интро, наполненного новогодними поздравлениями и мотивами ностальгии, отражая настроение уходящего года. Характерный монотонный речитатив исполнителя передаёт образ зимнего Петербурга, создавая кинематографичное звуковое полотно.
Новый альбом Friendly Thug 52 Ngg: Graf Monte-Cristo / Most valubale pirat
В апреле 2025 года Александр представил третий студийный альбом Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate, продолжающий развитие пиратской метафоры, ставшей фирменным знаком исполнителя. Открывающий трек Maestro задаёт настроение всему релизу — сочетание электронной музыки, хип-хопа и философской рефлексии.
«Произведение Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" это то, что вдохновляло меня на высоте, потому что с определенного момента я перестал слушать музыку в самолете. Надеюсь, что новый альбом однажды тоже вдохновит вас во время ваших взлетов, поможет вам удержаться в воздухе во время полета и поможет смягчить посадку, когда нужно будет спуститься на землю», — написал рэпер в телеграмм-канале.
Личная жизнь репера Friendly Thug 52 Ngg
Александр не стремится делиться подробностями личной жизни. Известно лишь, что в его телеграм-канале периодически появляются видео, где мелькает девушка по имени Ирина. В 2024 году во время концерта он публично извинился перед ней, а весной 2025-го опубликовал свадебные фото.
Friendly Thug 52 Ngg (фото: Instagram* / friendlythug52)
Конфликт Friendly Thug 52 Ngg с Замаем
В 2024 году разгорелся конфликт между Friendly Thug 52 Ngg и рэпером Замаем. В треке «Олд Мани Флоу» с микстейпа Lost Tapes 3 Замай обвинил оппонента в наркозависимости и заимствовании стиля у американского рэпера Key Glock. Также он назвал его «мышью» и «тихушником».
По словам Замая, в ответ на эти обвинения Friendly Thug 52 Ngg якобы пришёл ночью с компанией людей к его бывшей квартире. Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент. Сам рэпер ситуацию никак публично не комментировал.
Friendly Thug 52 Ngg сегодня
Сегодня Friendly Thug 52 Ngg продолжает развивать своё творчество, оставаясь верным своим принципам — искренности, самоиронии и звуковому эксперименту. Его альбомы становятся не просто наборами треков, а целыми концептуальными путешествиями — с героем, маршрутом и внутренним конфликтом.
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Дайана Хусинова