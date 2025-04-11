Толпы фанатов «под наркотиками», лозунги, истерики и ОМОН: как проходят похороны рэпера Паши Техника 11 апреля, видео

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
11 апреля в московском Храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), который скончался в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Поклонники начали собираться у храма за час до начала мероприятия, и за некоторое время их число перевалило за несколько тысяч. Как проходят похороны Техника, рассказывает «Радио 1».
Похороны Паши Техника
11 апреля около 12:00 в московском Храме Петра и Павла в Лефортово началась церемония прощания с рэпером Пашей Техником. Здесь присутствуют его родственники, друзья и товарищи, а также огромное число поклонников, многим из которых ещё нет и 18 лет. Известно, что фанаты начали собираться у храма в Лефортово за час до начала церемонии прощания. По последним данным, проститься с ним пришло более пяти тысяч фанатов.
Фото с похорон Паши Техника (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)Похоронят Техника на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.
Кто пришёл на похороны Техника
Проститься с Пашей Техником пришли не только его родственники и друзья, в числе которых оказался директор артиста Марк Яровный, но и бывшие коллеги из группы Kunteynir — Блёв MC, Максим Синицын и МС Кальмар. В толпе замечены Молодой Калуга и Metox.
Также проститься с Техником пришёл рэпер Птаха, который поспорил с бойцами ОМОНа, чтобы его пропустили вовнутрь. Он также заявил, что именно фанаты виноваты в смерти музыканта, потому что он был интересен обществу только тогда, когда «творил дичь». Трезвый Паша, по словам Птахи, был никому неинтересен.
Бывшая супруга Техника Ева Карицкая также прибыла на церемонию. Она спрятала глаза под большими темными очками и проследовала к месту без комментариев. Маленький сын на похороны артиста не пришёл. У гроба замечен венок от Гуфа.
Наркотики, истерики и давка на похоронах ТехникаРодственники рэпера призывали толпу успокоиться и воздержаться от провокаций. Некоторые поклонники Паши Техника считают, что большая часть желающих проститься с ним находится под действием запрещённых веществ. Тем временем в сети уже появились фото пустых упаковок от препарата от эпилепсии. Присутствующие открыто употребляют алкоголь.
Также из храма, где проходит церемония прощания, вывели девушку, у которой случилась истерика. Она громко кричала о том, что не верит в смерть своего кумира. А некоторое время из храма вышел рыдающий молодой человек.
Желающие проститься с Техником создали давку не только на улице, но и в самом храме. Некоторые забираются на крыши находящихся рядом домов, чтобы понаблюдать за происходящим со стороны. В настоящий момент вход на территорию храма закрыт. Но молодежь перелезает через забор в надежде проститься с кумиром. Люди скандировали: «Паша Техник», а после включили его трек «Чёрная дыра».
Движение в районе Лефортово затруднено.
Задержания на похоронах Паши Техника
Известно, что у храма, где сейчас отпевают Пашу Техника, задержали двух человек. В автозаке оказался друг рэпера Максим Урядов, который ранее собирал деньги на лечение Паши. Его задержали за запуск дрона над храмом. Также полицейские увели девушку, которая вышла на проезжую часть.
Тем временем часть фанатов, которая не смогла проститься в храме Петра и Павла в Лефортово, поехала сразу на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе. В ближайшее время туда привезут тело Техника.
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