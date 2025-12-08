«Замок из дождя»: стало известно, сколько миллионов заработает Пресняков на концерте

08 декабря 2025, 14:45

Владимир Пресняков может заработать более 22 млн рублей на мартовском сольнике

Владимир Пресняков (Фото: Instagram* / @presnyakovvladimir)

В марте Владимир Пресняков выйдет на сцену с большим сольным концертом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».