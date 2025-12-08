«Замок из дождя»: стало известно, сколько миллионов заработает Пресняков на концерте
Владимир Пресняков может заработать более 22 млн рублей на мартовском сольнике
В марте Владимир Пресняков выйдет на сцену с большим сольным концертом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Стоимость билетов варьируется от 2 тыс. до 30 тысяч рублей. По подсчётам, при полной заполняемости зала организаторы могут заработать свыше 22 миллионов рублей.
Несмотря на это, билеты пока ещё в продаже, что удивительно для насыщенной программы. Поклонники смогут услышать живьём такие хиты, как «Замок из дождя», «Зурбаган» и «Стюардессу по имени Жанна».
