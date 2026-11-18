Брэд Питт захотел сыграть главного злодея в новой части «Джеймса Бонда»
Брэд Питт поддержал кандидатуру Роберта Паттинсона на роль агента 007
Брэд Питт положительно оценил выбор Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Он признался, что и сам не прочь присоединиться к знаменитой кинофраншизе. Об этом сообщает Extra.
Однако актёр видит себя не в образе агента 007, а в роли его главного противника. Питт похвалил коллегу и назвал его профессионалом.
«Мне нравится эта идея. Обожаю то, что он делает, и этот выбор на роль. Он настоящий профи», — заявил артист.Накануне студия Amazon MGM Studios официально представила Роберта Паттинсона в качестве нового исполнителя роли британского суперагента. Ранее имя актёра уже появлялось среди возможных претендентов на эту роль. По информации издания, режиссёр будущего фильма Дени Вильнёв изначально отдавал предпочтение именно Паттинсону.
Также сообщалось, что актёр якобы согласился на участие в проекте при условии, что подпишет контракт только на три фильма. Другие кандидаты, по имеющимся данным, были готовы заключить соглашение сразу на четыре картины.