18 ноября 2026, 18:31

Брэд Питт поддержал кандидатуру Роберта Паттинсона на роль агента 007

Брэд Питт (Фото: кадр из фильма «Легенды осени»)

Брэд Питт положительно оценил выбор Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Он признался, что и сам не прочь присоединиться к знаменитой кинофраншизе. Об этом сообщает Extra.





Однако актёр видит себя не в образе агента 007, а в роли его главного противника. Питт похвалил коллегу и назвал его профессионалом.





«Мне нравится эта идея. Обожаю то, что он делает, и этот выбор на роль. Он настоящий профи», — заявил артист.