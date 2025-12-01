Разжигание вражды, глумление над разводом Харламова и «оргия» на борту самолета: Как сейчас живет телеведущий Владимир Маркони?
Владимир Маркони — российский стендап-комик, телеведущий и актер, известный своими острыми, часто скандальными юмористическими проектами. Его карьера похожа на калейдоскоп радикальных форматов: от абсурдных пранков «Реутов ТВ» до скандального шоу Comment Out, где звезды писали оскорбительные комментарии. Маркони стал мастером провокации, искусственно создавая конфликты для привлечения внимания, что регулярно приводило к разрывам партнерств и волнам критики. Фигура, балансирующая на грани юмора и этики, прочно укоренилась в медийном ландшафте, вызывая неоднозначные оценки: для одних он гений эпатажа, для других — символ морального падения современного шоу-бизнеса. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаВладимир Маркони родился 2 декабря 1982 года в Кирове. Настоящая его фамилия Волковыский — Маркони является творческим псевдонимом. Родители настояли на получении «серьезной» профессии, поэтому будущий комик окончил Вятскую государственную сельскохозяйственную академию, получив диплом агронома.
Но страсть к сцене взяла верх. Уже во время учебы он играл в КВН, а свою первую профессиональную работу нашел на родине — вел музыкальную программу «Муз-привет» на кировском телеканале под именем Вальдемар Маркони. В 2007 году он совершил судьбоносный переезд в Москву, где буквально за день устроился на телевидение и параллельно стал вести утреннее шоу на радио «Мегаполис».
Переломный момент наступил, когда он вместе со старым другом Сергеем Мезенцевым создал интернет-шоу «Реутов ТВ». Это была пародия на региональное телевидение с жесткими провокациями и абсурдными вопросами к случайным прохожим и звездам. Именно этот проект, позже выходивший на каналах MTV и «2х2», сделал Маркони известным, определив его фирменный стиль — юмор на грани фола.
Личная жизнь Владимира Маркони: прочный семейный тылКомик Маркони уже давно состоит в счастливом браке. Со своей будущей женой Ксенией он познакомился на концерте группы Scissor Sisters. Пара поженилась в 2014 году, и с тех пор Маркони, несмотря на скандальный имидж, не был замечен в громких романах.
В браке у них родилось двое детей: дочь Агния (2017 г.) и сын Лев (2020 г.). Интересно, что в последнее время, помимо медиа, семья развивает собственный бизнес. Вместе с супругой Маркони запустил студию Semeinoe Delo, занимающуюся производством эксклюзивных деревянных изделий ручной работы. Владимир отвечает за организационные вопросы, а жена — за дизайн. Как он сам отметил в интервью Maximonline:
«Когда мы делаем что-то своими руками, это не просто вещи, а часть нашей энергии».
Громкие скандалыМаркони не был бы собой, если бы его карьера обходилась без громких скандалов. Их череда началась с ухода с Первого канала, где он работал сценаристом и ведущим рубрик в «Вечернем Урганте». Хотя детали разрыва широко не освещались, это стало первым тревожным звонком.
Новая волна хейта настигла его из-за шоу Comment Out. В 2020 году он попал в центр скандала, связанного с разводом Гарика Харламова и Кристины Асмус. Маркони заявил журналистам, что их расставание — не более чем розыгрыш для участия в его программе. После резкого опровержения Харламова Маркони пришлось отступить, объяснив все «иронией» и «порезанным интервью», но осадок остался — многие обвинили его в пиаре на чужом горе.
Самый крупный и финансово ощутимый скандал разгорелся в конце августа 2020 года. В выпуске Comment Out гостю Юрию Музыченко предложили написать оскорбительные комментарии о протестах в Беларуси и Хабаровске. Музыченко отказался, публика взорвалась гневом, а за этим последовал бойкот рекламных партнеров. Компания Unilever и ряд других брендов публично разорвали контракты о сотрудничестве, заявив о неприятии разжигания вражды. Маркони пытался оправдаться:
«А затрагиваем потому, что в жесткой провокации и выпадах показываем, что это очень беспокоит… Надеюсь люди в здравом уме миссию шоу и второе дно видят».
По подсчетам журналистов, общая сумма ущерба программы после неполиткорректного выпуска составила порядка 16 миллионов рублей.
Вечеринка в самолетеВ 2021 году во время перелета в Дубай, устроенного радиостанцией «Европа Плюс», Владимир Маркони устроил дебош, мгновенно ставший вирусным. Не сдерживая эмоций от предстоящего отдыха, шоумен разделся до нижнего белья и начал прогуливаться по салону со стаканом в руке.
«Почему ты в одежде, эй? У нас оргия! К сожалению, сегодня я в трусиках!» — заигрывал он с девушками на борту.
Так Маркони устроил уникальную вечеринку на высоте 12 километров. Под сет диджея Rompasso и песни Radjo Владимир зажег публику перед акцией Crazy Weekend в Дубае. 40 победителей акции, блогеры и рэпер Звонкий устроили настоящий ночной клуб в облаках с музыкой, танцами и квизом. После посадки шокирующие кадры разлетелись по соцсетям, а сам виновник скандала продолжил отдых в роскошных отелях Дубая.
Как сейчас живет МаркониНесмотря на череду громких скандалов, карьера Владимира Маркони продолжает уверенно развиваться, подтверждая его репутацию человека, умеющего адаптироваться к любым обстоятельствам. Он сам говорит об этом так:
«Если ты стоишь на месте, ты уже проиграл».
Сегодня его деятельность многогранна: он является ведущим номинированного на ТЭФИ шоу «Поймай меня, если сможешь!» на канале «Россия» и шоу «КВН. Дети». В 2025 году на экраны с участием Маркони стартовал показ фэнтези-фильма «Легенды наших предков», где он исполнил роль главного редактора. Периодически артист выходит в эфир «Европы Плюс», работу на котором он называет невероятно приятной.