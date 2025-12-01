01 декабря 2025, 13:17

Владимир Маркони (Фото: Telegram @vovapcdonail)

Владимир Маркони — российский стендап-комик, телеведущий и актер, известный своими острыми, часто скандальными юмористическими проектами. Его карьера похожа на калейдоскоп радикальных форматов: от абсурдных пранков «Реутов ТВ» до скандального шоу Comment Out, где звезды писали оскорбительные комментарии. Маркони стал мастером провокации, искусственно создавая конфликты для привлечения внимания, что регулярно приводило к разрывам партнерств и волнам критики. Фигура, балансирующая на грани юмора и этики, прочно укоренилась в медийном ландшафте, вызывая неоднозначные оценки: для одних он гений эпатажа, для других — символ морального падения современного шоу-бизнеса. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Личная жизнь Владимира Маркони: прочный семейный тыл Громкие скандалы Вечеринка в самолете Как сейчас живет Маркони



Биография артиста

Личная жизнь Владимира Маркони: прочный семейный тыл

Владимир и Ксения Маркони (Фото: Telegram @vovapcdonail)



«Когда мы делаем что-то своими руками, это не просто вещи, а часть нашей энергии».

Громкие скандалы

Владимир Маркони (Фото: Telegram @vovapcdonail)



«А затрагиваем потому, что в жесткой провокации и выпадах показываем, что это очень беспокоит… Надеюсь люди в здравом уме миссию шоу и второе дно видят».

Вечеринка в самолете

Владимир Маркони (Фото: Instagram* @vovapcdonail)



«Почему ты в одежде, эй? У нас оргия! К сожалению, сегодня я в трусиках!» — заигрывал он с девушками на борту.

Как сейчас живет Маркони

«Если ты стоишь на месте, ты уже проиграл».