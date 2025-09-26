«Я могу только посочувствовать»: Лоза заявил о временной популярности Кадышевой и Булановой

26 сентября 2025, 20:18

Лоза: Кадышевой и Булановой придётся подстраиваться под молодёжь

Фото: iStock/Berezko

Певец Юрий Лоза, ранее часто критикующий молодых исполнителей, на этот раз высказался о звёздах более старшего поколения – Татьяне Булановой и Надежде Кадышевой.





Музыкант сожалеет, что успех певиц, по его мнению, временный. Своими прогнозами на их дальнейшую карьеру он поделился в беседе с Общественной Службой Новостей.



