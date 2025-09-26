«Я могу только посочувствовать»: Лоза заявил о временной популярности Кадышевой и Булановой
Лоза: Кадышевой и Булановой придётся подстраиваться под молодёжь
Певец Юрий Лоза, ранее часто критикующий молодых исполнителей, на этот раз высказался о звёздах более старшего поколения – Татьяне Булановой и Надежде Кадышевой.
Музыкант сожалеет, что успех певиц, по его мнению, временный. Своими прогнозами на их дальнейшую карьеру он поделился в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Я могу только посочувствовать. Хорошо, они сейчас поют, собирают деньги, но потом им придётся подстраиваться под тренды молодёжи, чтобы оставаться востребованными. Мир шоу-бизнеса очень жестокий, и он быстро «выбрасывает» тех, кто перестал быть актуальным», – заявил Лоза.Певец подчеркнул, что лично ему не приходится гоняться за модой и молодёжной аудиторией, и у него есть свои способы оставаться на слуху.
По прогнозам Юрия Лозы, уже через год интерес к творчеству Кадышевой и Булановой среди молодого поколения значительно снизится.