«Я на него смотрела и думала, какой страшненький»: Юлия Ахмедова откровенно рассказала о романе с Русланом Белым*

Юлия Ахмедова и Руслан Белый* (фото: Instagram** @yakhmedova, @ruslan_belyy)
Юлии Ахмедовой долгое время приписывали роман с коллегой Русланом Белым*. Звезда Stand Up рассказала, почему у них на самом деле не было романтических отношений.
В начале своей карьеры Ахмедова и Белый* жили вместе на съёмной квартире. Артистка была свидетельницей многочисленных любовных похождений коллеги, которого она сама считала совершенно не привлекательным.
При этом Ахмедова призналась, что они с Белым* нередко шутили, обсуждая слухи о их романе. Иногда артисты даже подогревали эти обсуждения, в шутку заявляя о скорой свадьбе.
Читайте также:
Руслан Белый* выступает где придется, а Макаревич* в Израиле распродает свою мебель: как живут сбежавшие из России артисты
Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан у Руслана Белого*
Уехавшая из России певица Монеточка* хочет вернуться? Как артистка живет в эмиграции и на что тратит свои последние деньги
*признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
«Когда мы с ним жили вместе, мы были бедны и снимали квартиру. Тогда он же супер был бабник. И у него все время какие-то девчонки, девчонки. А я на него смотрела и думала: «Господи, ну какой ты страшненький». Ну, правда. Шейка тоненькая, худой такой, башка большая, в каких-то рубашечках розовых. Я думала: «Господи. Брови хоть постирай», – с юмором рассказала Ахмедова в шоу «Натальная карта».Комик отметила, что они с Белым* никогда не воспринимали друг друга как потенциальных партнёров. Юлия призналась, что позднее Руслан стал выглядеть лучше, поскольку начал качаться, но это абсолютно ничего не изменило, потому что, «если в первые 10 лет не случилось, то ничего и не будет».
При этом Ахмедова призналась, что они с Белым* нередко шутили, обсуждая слухи о их романе. Иногда артисты даже подогревали эти обсуждения, в шутку заявляя о скорой свадьбе.
Читайте также:
Руслан Белый* выступает где придется, а Макаревич* в Израиле распродает свою мебель: как живут сбежавшие из России артисты
Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан у Руслана Белого*
Уехавшая из России певица Монеточка* хочет вернуться? Как артистка живет в эмиграции и на что тратит свои последние деньги
*признан(а) Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова