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Руслан Белый* выступает где придется, а Макаревич* в Израиле распродает свою мебель: как живут сбежавшие из России артисты

Руслан Белый* (Фото: Instagram***@ruslan_belyy_)

Руслан Белый* (Фото: Instagram***@ruslan_belyy_)

После начала специальной военной операции многие известные люди решили высказать своё недовольство и покинули страну. У каждого причины были свои: кто-то не сошелся с современной Россией взглядами, а некоторые рассмотрели личную выгоду и рванули за границу в поисках новых вершин.
Но время показывает, что и те, и другие мало чего стоят без российского зрителя. Об артистах, чьи имена теперь красуются в списках «врагов родины», читайте в материале «Радио 1».

Руслан Белый*


Сын военного, отучившись в авиационном инженерном институте и 5 лет прослуживший по контракту в звании капитана, решил с легкостью сменить серьезную профессию на кривляния в роли стендап-комика. И стоит отметить, что публика его полюбила, и шутки про армию, женщин и жизнь в стране некоторые считали смешными. Белый* считался востребованным комиком, получал за выступления приличные гонорары и был совсем аполитичным. Не смешно стало после начала СВО, после объявления мобилизации Руслан Белый* и вовсе испугался.

«Я уехал после мобилизации. Я искренне хотел оставаться в Москве, я придумал такую ответственность, что я должен оставаться здесь. Я точно, если бы мне пришла повестка, не пошёл на войну. А в тюрьму мне не хочется, я не мученик. У меня нет таких амбиций», — позже будет оправдываться юморист.
Поступок, конечно, неприятный, но, покинь он страну тихо, может, всё и обошлось. Белый* же молчать не стал, из Испании, где он нашел временное пристанище, он начал хаять страну, в которой он когда-то стал популярным. В сентябре 2023 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, отголоски славы перестали приносить доходы. Сейчас стендап-комик ведет скромный образ жизни и выступает там где появится возможность. А появляется она не часто, русскоязычная аудитория за рубежом не резиновая.

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Андрей Макаревич*


Андрей Макаревич* (Фото: Телеграм, @andrey_makarevich)

Солист группы «Машина времени» успел войти в историю сначала как выдающийся музыкант, а затем как охамевший релокант. В марте 2022 года Макаревич* спешно уехал в Израиль, обозвав оставшихся в ней граждан. 2 сентября 2022 года Министерство юстиции его внесло в список иностранных агентов.

Какое-то время Макаревич* активно в сети критиковал Россию и ее граждан, но в 2023-м году притих. Все думали, угомонился, а он просто отвлекся. Макаревич* и его давний знакомый из числа иноагентов начали планировать проведение в Москве и других городах России встречи и лекции, на которых обсуждалась бы «польза» так называемых «бархатных революций» и «мирных протестов».

В декабре 2024 года Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации компании ООО «Философия ненасилия», через которую руководитель «Машины времени» планировал привлечь на свою сторону как можно больше граждан России и заработать деньги. После провала плана Андрей Макаревич* начал распродавать в Израиле предметы интерьера. Первым под распродажу попал обеденный стол вместе со стульями.

Михаил Шац* и Татьяна Лазарева**


Татьяна Лазарева** (фото: Instagram*** @lazarevatut)

До своего отъезда в 2022 году Шац* и Лазарева** успели достичь успеха в карьере телеведущих и юмористов в России. Их самым значимым проектом стала «Студия О.С.П.», которая в начале 2000-х годов выпускала такие передачи, как «33 квадратных метра», «О.С.П.» и «Хорошие шутки».

Михаил Шац* не планировал так спешно менять место жительства, но агрессивно настроенная против России жена начала безустанно транслировать в сети комментарии против СВО, и Михаил* поспешил. Первое время пара совместно жила в Испании, но спустя немного времени Шац* отправился в Израиль, паспорт которого получил еще в 2015 году.

В итоге второй Западный окружной военный заочно приговорил Татьяну Лазареву** к 6,5 года колонии, ее внесли также в перечень экстремистов и террористов и объявили в международный розыск. В 2024 году стало известно о разводе пары иноагентов, а уже в этом году «Студия О.С.П.» после проведенной проверки была успешно ликвидирована.

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*Руслан Белый, Андрей Макаревич, Михаил Шац признаны в России иноагентами
** Татьяна Лазарева признана иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В ГД назвали последствия возможного признания Крыма частью РФ со стороны США
В ГД заявили, что США хотят признать Крым частью России
23 апреля 2025, 16:19

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Возможное признание Вашингтоном Крыма частью России положит начало разрушению русофобской политики. Так считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Крым был, есть и будет российским. Те преобразования, которые происходят в Крыму сегодня, показывают, что жители Крыма приняли верное и правильное решение, чтобы жить и развиваться в благополучной и стабильной России. Американцы тоже это понимают. И хотят сделать такой шаг в отношении России, признав Крым российским», — заявил Водолацкий в беседе с RT.

Он пояснил, что Вашингтон имеет влияние на многие страны, и подобный шаг со стороны США начнёт разрушать русофобскую политику. Однако эксперт считает, что не все страны Запада примут признание Крыма российским.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов рассказал в интервью «Известиям», что США могут также оказать влияние на Владимира Зеленского, чтобы Киев признал Крым частью РФ.

«Мы видели, что за последние несколько месяцев Зеленский и его команда устраивают чуть ли не демарши против тех или иных предложений Соединенных Штатов, что, конечно же, не способствует урегулированию конфликта и началу конструктивных переговоров», — отметил Денисов.

Однако, по его словам, сейчас для Зеленского складывается сложная ситуация в вопросе утерянных территорий. А США имеют инструменты для давления на Украину и будут их использовать.

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Политолог объяснил отмену поездки Рубио на переговоры по Украине в Лондон

«Пока не будет денацифицирована»: в Госдуме ответили на план Трампа по Украине
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Политолог объяснил отмену поездки Рубио на переговоры по Украине в Лондон
Американист Дудаков: Отменой поездки Рубио в Лондон, США шантажируют ЕС и Киев
23 апреля 2025, 14:37

Фото: iStock/sb2010

Вашингтон планирует применить механизм давления на европейцев и украинцев, который ранее применялся после конфликта с Владимиром Зеленским в Белом доме. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по урегулированию украинского конфликта.

«Пока не стоит говорить об однозначном провале переговорного процесса по Украине. Мы видим, что многие европейские ястребы и лоббисты Киева отказываются принимать предложения Трампа с признанием территориальных приобретений России. Как минимум в виде Крыма», — отметил Дудаков в беседе с RT.

При этом он добавил, что ЕС и Украина не смогут долго противостоять России без поддержки США.

«Поэтому сейчас команда Трампа включает тот же шантаж, который применялся сразу после перепалки с Зеленским в Белом доме», — подчеркнул эксперт.

Шантаж будет заключаться в полном выходе США из конфликта. Таким образом Вашингтон поставит Европу и Украину перед фактом, что они могут остаться один на один с Россией.

Тем временем вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в украинском конфликте уже следует сделать финальные шаги к завершению боев и «заморозке границы на уровне, близком к нынешнему», пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.

Вэнс также отметил, что Вашингтон выйдет из переговоров по Украине, если стороны не примут его предложения.

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«Пока не будет денацифицирована»: в Госдуме ответили на план Трампа по Украине
Депутат Красов: на Западе не слышат Россию, Москве нужна денацификация
23 апреля 2025, 13:49

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

На Западе не слышат позицию России, Москве нужна демилитаризация и денацификация Украины, чтобы устранить первопричины конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Красов, комментируя сообщения СМИ о плане президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, предлагаемые меры лишь отложат конфликт на некоторое время.
«Все предложения в данном моменте от Соединенных Штатов Америки и все предложения от руководства европейских стран направлены прежде всего на затяжку конфликта на Украине <…> Предложение… наших западных коллег, представляющих Европейский cоюз и новую администрацию Трампа, не устраняет первопричину этого конфликта», — поделился парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем глава бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал статью Asia Times о том, что ВМС США прекратили разработку гиперзвуковой ракеты нового поколения из-за проблем с бюджетом и неэффективности. В разговоре с «Известиями» военный эксперт пояснил, что Вашингтон уже много лет обещает поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты, но безрезультатно. Он обратил внимание, что американский ВПК называют самым передовым в мире, но при этом он отстает от России в сфере ПВО, гиперзвука и подводных атомных лодок.
«Соединенным Штатам не хватает научных компетенций, которые были у нашей страны еще с советских времен. Они были приумножены научным вкладом современных ученых и конструкторов. <…> Тем самым Россия стала передовиком в гиперзвуковой гонке. Именно наша страна первая официально поставила гиперзвуковое оружие на вооружение», — подчеркнул Михайлов.
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«Люди-функции»: политолог раскрыл, кто управляет Зеленским и Порошенко*
Политолог Дудчак: Зеленский и Порошенко* являются людьми-функциями для Запада
23 апреля 2025, 13:47

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и бывший президент Украины Петр Порошенко* являются людьми-функциями, которыми на самом деле управляет Запад. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак. По его мнению, сейчас западные страны пытаются «откреститься» от своих ошибок и дистанцироваться от киевского режима.
«Похоже, что на Западе есть желание дистанцироваться от нынешнего [киевского] режима и все беды переложить на его плечи. Винить именно украинского лидера Владимира Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко. Это все люди-функции, которые ни личных ценностей не имеют, ни самостоятельности в принятии решений», — поделился политолог в беседе с «Известиями».
Вместе с тем в Госдуме прокомментировали сообщения СМИ о готовности Украины отказаться от 20% своей территории. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Андрей Колесник отметил, что подобные заявления интересны, но не соотносятся с реальностью, так как Киев декларирует одно, а делает совершенно противоположное. По его словам, ВС РФ следует продолжать свою работу, особенно учитывая их «серьезный наступательный порыв», который ни в коем случае нельзя ломать.
«Тем не менее, если такие вот даже разговоры где-то просачиваются, ну это уже неплохо, потому что движение, скажем так, в нужную сторону», — отметил парламентарий.
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*входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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В небе над Татарстаном уничтожили несколько БПЛА
SHOT: в Елабуге уничтожили два беспилотника
23 апреля 2025, 12:54

Фото: iStock/ aapsky

Жители города Елабуга в Татарстане передали об уничтожении нескольких беспилотников (БПЛА) в небе, сообщил Телеграм-канал SHOT.
По имеющейся информации, сбили два БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что атака происходила с помощью беспилотников UJ-22 Airbone. Данных о последствиях на земле и пострадавших не поступало.

В настоящее время закрыт аэропорт Бегишево в Нижнекамске, где ввели план «Ковёр».

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области здание детского сада и магазин получили повреждения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида.

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#бпла
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