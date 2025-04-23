Руслан Белый* выступает где придется, а Макаревич* в Израиле распродает свою мебель: как живут сбежавшие из России артисты

Руслан Белый* (Фото: Instagram***@ruslan_belyy_)
После начала специальной военной операции многие известные люди решили высказать своё недовольство и покинули страну. У каждого причины были свои: кто-то не сошелся с современной Россией взглядами, а некоторые рассмотрели личную выгоду и рванули за границу в поисках новых вершин.
Но время показывает, что и те, и другие мало чего стоят без российского зрителя. Об артистах, чьи имена теперь красуются в списках «врагов родины», читайте в материале «Радио 1».
Сын военного, отучившись в авиационном инженерном институте и 5 лет прослуживший по контракту в звании капитана, решил с легкостью сменить серьезную профессию на кривляния в роли стендап-комика. И стоит отметить, что публика его полюбила, и шутки про армию, женщин и жизнь в стране некоторые считали смешными. Белый* считался востребованным комиком, получал за выступления приличные гонорары и был совсем аполитичным. Не смешно стало после начала СВО, после объявления мобилизации Руслан Белый* и вовсе испугался.
Андрей Макаревич* (Фото: Телеграм, @andrey_makarevich)
Солист группы «Машина времени» успел войти в историю сначала как выдающийся музыкант, а затем как охамевший релокант. В марте 2022 года Макаревич* спешно уехал в Израиль, обозвав оставшихся в ней граждан. 2 сентября 2022 года Министерство юстиции его внесло в список иностранных агентов.
Какое-то время Макаревич* активно в сети критиковал Россию и ее граждан, но в 2023-м году притих. Все думали, угомонился, а он просто отвлекся. Макаревич* и его давний знакомый из числа иноагентов начали планировать проведение в Москве и других городах России встречи и лекции, на которых обсуждалась бы «польза» так называемых «бархатных революций» и «мирных протестов».
В декабре 2024 года Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации компании ООО «Философия ненасилия», через которую руководитель «Машины времени» планировал привлечь на свою сторону как можно больше граждан России и заработать деньги. После провала плана Андрей Макаревич* начал распродавать в Израиле предметы интерьера. Первым под распродажу попал обеденный стол вместе со стульями.
Татьяна Лазарева** (фото: Instagram*** @lazarevatut)
До своего отъезда в 2022 году Шац* и Лазарева** успели достичь успеха в карьере телеведущих и юмористов в России. Их самым значимым проектом стала «Студия О.С.П.», которая в начале 2000-х годов выпускала такие передачи, как «33 квадратных метра», «О.С.П.» и «Хорошие шутки».
Михаил Шац* не планировал так спешно менять место жительства, но агрессивно настроенная против России жена начала безустанно транслировать в сети комментарии против СВО, и Михаил* поспешил. Первое время пара совместно жила в Испании, но спустя немного времени Шац* отправился в Израиль, паспорт которого получил еще в 2015 году.
В итоге второй Западный окружной военный заочно приговорил Татьяну Лазареву** к 6,5 года колонии, ее внесли также в перечень экстремистов и террористов и объявили в международный розыск. В 2024 году стало известно о разводе пары иноагентов, а уже в этом году «Студия О.С.П.» после проведенной проверки была успешно ликвидирована.
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*Руслан Белый, Андрей Макаревич, Михаил Шац признаны в России иноагентами
** Татьяна Лазарева признана иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Руслан Белый*
Сын военного, отучившись в авиационном инженерном институте и 5 лет прослуживший по контракту в звании капитана, решил с легкостью сменить серьезную профессию на кривляния в роли стендап-комика. И стоит отметить, что публика его полюбила, и шутки про армию, женщин и жизнь в стране некоторые считали смешными. Белый* считался востребованным комиком, получал за выступления приличные гонорары и был совсем аполитичным. Не смешно стало после начала СВО, после объявления мобилизации Руслан Белый* и вовсе испугался.
«Я уехал после мобилизации. Я искренне хотел оставаться в Москве, я придумал такую ответственность, что я должен оставаться здесь. Я точно, если бы мне пришла повестка, не пошёл на войну. А в тюрьму мне не хочется, я не мученик. У меня нет таких амбиций», — позже будет оправдываться юморист.Поступок, конечно, неприятный, но, покинь он страну тихо, может, всё и обошлось. Белый* же молчать не стал, из Испании, где он нашел временное пристанище, он начал хаять страну, в которой он когда-то стал популярным. В сентябре 2023 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, отголоски славы перестали приносить доходы. Сейчас стендап-комик ведет скромный образ жизни и выступает там где появится возможность. А появляется она не часто, русскоязычная аудитория за рубежом не резиновая.
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Андрей Макаревич*
Андрей Макаревич* (Фото: Телеграм, @andrey_makarevich)
Солист группы «Машина времени» успел войти в историю сначала как выдающийся музыкант, а затем как охамевший релокант. В марте 2022 года Макаревич* спешно уехал в Израиль, обозвав оставшихся в ней граждан. 2 сентября 2022 года Министерство юстиции его внесло в список иностранных агентов.
Какое-то время Макаревич* активно в сети критиковал Россию и ее граждан, но в 2023-м году притих. Все думали, угомонился, а он просто отвлекся. Макаревич* и его давний знакомый из числа иноагентов начали планировать проведение в Москве и других городах России встречи и лекции, на которых обсуждалась бы «польза» так называемых «бархатных революций» и «мирных протестов».
В декабре 2024 года Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации компании ООО «Философия ненасилия», через которую руководитель «Машины времени» планировал привлечь на свою сторону как можно больше граждан России и заработать деньги. После провала плана Андрей Макаревич* начал распродавать в Израиле предметы интерьера. Первым под распродажу попал обеденный стол вместе со стульями.
Михаил Шац* и Татьяна Лазарева**
Татьяна Лазарева** (фото: Instagram*** @lazarevatut)
До своего отъезда в 2022 году Шац* и Лазарева** успели достичь успеха в карьере телеведущих и юмористов в России. Их самым значимым проектом стала «Студия О.С.П.», которая в начале 2000-х годов выпускала такие передачи, как «33 квадратных метра», «О.С.П.» и «Хорошие шутки».
Михаил Шац* не планировал так спешно менять место жительства, но агрессивно настроенная против России жена начала безустанно транслировать в сети комментарии против СВО, и Михаил* поспешил. Первое время пара совместно жила в Испании, но спустя немного времени Шац* отправился в Израиль, паспорт которого получил еще в 2015 году.
В итоге второй Западный окружной военный заочно приговорил Татьяну Лазареву** к 6,5 года колонии, ее внесли также в перечень экстремистов и террористов и объявили в международный розыск. В 2024 году стало известно о разводе пары иноагентов, а уже в этом году «Студия О.С.П.» после проведенной проверки была успешно ликвидирована.
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«Я вас ненавижу, нелюди»: как Ада Роговцева встала на сторону ВСУ, потеряла родных и закрыла себе путь в Россию
Тур по монастырям и статус примерной жены: На что готова Анастасия Ивлеева после «голой вечеринки» для возвращения на ТВ
«Абсолютная бездарщина и старая бабушка»: жизнь Лии Ахеджаковой в эмиграции. Нищета и проблемы со здоровьем
*Руслан Белый, Андрей Макаревич, Михаил Шац признаны в России иноагентами
** Татьяна Лазарева признана иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова