«Минимальные шансы»: Врач-реаниматолог объяснил, почему спасти Пашу Техника было невозможно

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram @evakaritskaua)
Врач-реаниматолог Михаил Стрешнев объяснил, почему спасти рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) было невозможно. В разговоре с «АиФ» он подробно описал сложность ситуации, в которую попал рэпер, указывая, что современная медицина сильна, но здесь исход был предсказуем.
По словам эксперта, смерть музыканта вызвал «фатальный комплекс» диагнозов: бактериальная пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).
Поражение 100% лёгких привело к тотальной гипоксии, лишив органы кислорода. К тому же, многолетнее употребление наркотиков, начавшееся у Павла еще в 14 лет, усугубило состояние, сделав организм особо уязвимым.
Бывшая жена Техника, Ева Карицкая, не находит себе места после его гибели — она уверена, что люди, которые спровоцировали эту ситуацию, должны получить по заслугам. Она призывает наказать торговца запретными веществами, который был в контакте с Пашей перед его госпитализацией, и девушку Техника, Кристину.
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Поражение 100% лёгких привело к тотальной гипоксии, лишив органы кислорода. К тому же, многолетнее употребление наркотиков, начавшееся у Павла еще в 14 лет, усугубило состояние, сделав организм особо уязвимым.
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«Лет 10–15 назад такой набор означал трехкратную смерть. Даже сейчас шансы (выжить в таких сценариях) минимальны», — объяснил Стрешнев.Современные методы, такие как ЭКМО, требуют дорогостоящего оборудования и специалистов высокого уровня. «АиФ» указывает, что Паша Техник лежал в клинике, где команда не владела аппаратурой в полной мере. Местные врачи не могли даже дать четкую оценку состояния мозга Павла.
Паша Техник (Фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
«Если система не отлажена или хотя бы немного сбоит, шансы на то, что пациента выходят, сильно падают», — отметил врач Стрешнев.Все эти затруднения сделали транспортировку рэпера в Россию на спецборте МЧС с аппаратом ЭКМО фактически невозможной.
Бывшая жена Техника, Ева Карицкая, не находит себе места после его гибели — она уверена, что люди, которые спровоцировали эту ситуацию, должны получить по заслугам. Она призывает наказать торговца запретными веществами, который был в контакте с Пашей перед его госпитализацией, и девушку Техника, Кристину.
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Мария Моисеева