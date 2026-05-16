«Я наш конфликт изящно разрешу»: Назаров в стихах ответил Садальскому на выпад в адрес его жены
Уехавший из России телеведущий Дмитрий Назаров отреагировал на слова Станислава Садальского, который призвал пустить звезду «Кухни» и его супругу Ольгу Васильеву назад в Россию. Об этом пишет Super.
В своем видеообращении Назаров сделал угрожающее заявление в адрес коллеги. Чтобы придать эффект сказанному, артист сочинил небольшое стихотворение.
«Я наш конфликт изящно разрешу. Тебя, Садальский Стас, легко утешу. Ты только, блин, не сдохни. Я прошу. Сначала по садалищу отвешу», — высказался телеведущий в личном блоге.Напомним, что Васильева обратилась в Госдуму с просьбой разрешить им с Назаровым вернуться в Россию, отметив, что сложившаяся ситуация негативно сказалась на здоровье ее мужа. Позже пара выпустила шуточный ролик, в котором косвенно опровергла слухи о своих проблемах.
Ранее Садальский публично обратился с призывом позволить Назарову и его супруге вернуться в Россию. Шоумен заявил, что именно Васильева спровоцировала мужа на отъезд из страны, а теперь осознала ценность Родины.