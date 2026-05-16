«Я наш конфликт изящно разрешу»: Назаров в стихах ответил Садальскому на выпад в адрес его жены

16 мая 2026, 06:40

Назаров в стихах ответил Садальскому на выпад в адрес его жены

Ольга Васильева и Дмитрий Назаров (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Уехавший из России телеведущий Дмитрий Назаров отреагировал на слова Станислава Садальского, который призвал пустить звезду «Кухни» и его супругу Ольгу Васильеву назад в Россию. Об этом пишет Super.





В своем видеообращении Назаров сделал угрожающее заявление в адрес коллеги. Чтобы придать эффект сказанному, артист сочинил небольшое стихотворение.



«Я наш конфликт изящно разрешу. Тебя, Садальский Стас, легко утешу. Ты только, блин, не сдохни. Я прошу. Сначала по садалищу отвешу», — высказался телеведущий в личном блоге.