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«Я не хотел возвращаться. Меня вернули, я был зол»: звезда «Мстителей» о клинической смерти

Актер Джереми Реннер заявил, что не хотел возвращаться после клинической смерти
Джереми Реннер (Фото: Инстаграм*/jeremyrenner)

Джереми Реннер (Фото: Инстаграм*/jeremyrenner)

Джереми Реннер, известный по роли в фильмах Marvel, рассказал о пережитом после трагического инцидента со снегоуборочной машиной.
В подкасте «Давайте поговорим без камеры» он поделился воспоминаниями о клинической смерти, описав это состояние как облегчение и покой, который не хотел терять. Об этом пишет Starhit.
«Это чудесное облегчение — покинуть свое тело. Это самый воодушевляющий покой, который я когда-либо испытывал. Это самый сильный выброс адреналина. Это так волшебно. И я не хотел возвращаться. Я помню, как меня вернули, и я был так зол», — признался актер.
По его словам, после пережитого страх смерти исчез. Он пересмотрел жизненные ценности, отказавшись от погони за материальными благами в пользу человеческих отношений.
«Я больше не инвестирую ни в акции, ни в облигации, я не инвестирую в криптовалюту или биткоин. Я инвестирую в любовь и в отношения, в которых я испытываю это чувство. Потому что это единственное, что ты уносишь с собой», — заявил звезда «Мстителей».
Напомним, два года назад Джереми Реннер попал под гусеницы ратрака, пытаясь спасти своего племянника. Техника начала движение, когда мужчина вышел из кабины, забыв поставить ее на ручной тормоз. Его госпитализировали с тяжелыми травмами ног и грудной клетки. Актер едва не погиб, потерял много крови и перенес несколько операций.

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«Жизнь для меня закончилась»: Вдова Владимира Турчинского рассказала о переживаниях после смерти шоумена
Ирина Турчинская: после смерти Володи жизнь для меня остановилась
25 мая 2025, 04:24

Владимир Турчинский (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Ирина Турчинская спустя почти 16 лет рассказала о своих переживаниях после смерти супруга Владимира. Девушка долгое время не могла отойти от утраты и перестала чувствовать радость жизни.
Когда Владимир умер Ирина резко заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Турчинская призналась, что столь резкие слова были связаны с отчаянием.

«Это мои слова, и им, возможно, более десяти лет. В моменты, когда тебе плохо, все воспринимается в черном цвете. Когда Володя ушел, жизнь для меня закончилась. Я очень долго приходила в себя. Наверное, мне потребовалось лет пять для того, чтобы снова стать человеком, который любит жизнь», — цитирует Ирину Starhit.

После смерти актера девушка вместе с дочерью Ксенией приняли решение не делиться с публикой переживаниями. Смерть Владимира привела к отсутствию моральных и физических сил у членов семьи.

«Совет да любовь»: Дайнеко поздравила Воробьёва с тайной женитьбой на Гарифуллиной
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Спустя годы Ирина научилась жить без Владимира и уже не так категорично реагирует на потенциальное замужество. Девушка не исключает брака в будущем, но об этом совсем не задумывается.

«Я не могу сказать, выйду или нет. Для меня это не является основным мерилом моего счастья или несчастья», — призналась Ирина.

Владимир Турчинский скончался в конце 2009 года от инфаркта миокарда. Шоумен прожил в браке с Ириной около 15 лет и в 1999 году у них появилась дочь Ксения.

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«Мужчина пришел из мест не столь отдаленных»: Шура рассказал о своем конфликте с мамой из-за отчима

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«Мужчина пришел из мест не столь отдаленных»: Шура рассказал о своем конфликте с мамой из-за отчима
Шура: причиной конфликта с мамой стал отчим из тюрьмы
24 мая 2025, 23:52

Шура (Фото: Инстаграм* @shuramedvedev)

Певец Шура уже десятилетиями не общается со своей семьей. Конфликт с мамой и младшим братом стал поводом для множества слухов и сплетен со стороны фанатов. Артист решил сам рассказать о многолетнем недопонимании в семье.
Как оказалось, Шура не принял своего отчима, который пришел из тюрьмы. По признанию певца, это является главной темой конфликта с родителем.

«Он нашла себе молодого человека. Мне он отчим получается. Я уже жил в Москве. Мне он не нравился абсолютно. У меня было понятие, мужчина пришел из мест не столь отдаленных, и я понимал, за что он там был», — рассказал Шура в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Отношения с мамой совсем испортились после смерти бабушки артиста. К тому же певец обмолвился о случаях рукоприкладства отчима в сторону мамы. При этом подробнее об этом Шура рассказывать не стал. Даже для того, чтобы поделится с обществом столь малой информацией, артисту пришлось спрашивать разрешение у женщины.

Помимо мамы, Шура перестал общаться и со своим младшим братом Михаилом. Певец не контактировал с ним около 30 лет. Сейчас они наладили связь, пусть и разговаривают редко при необходимости. С мамой ситуация лучше, так как звезда созванивается с ней ежедневно.

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Саша ST выразил готовность написать гимн «Интервидения»
24 мая 2025, 22:16

Саша ST (Фото: Инстаграм* @st_stoizsta)

Рэпер Саша ST желает принять активное участие в подготовке международного конкурса «Интервидение».
Помимо главной песни «Интервидения», музыкант может помочь с хитом SHAMAN'у (Ярославу Дронову). Со слов Саши, он готов работать даже без гонорара.

«Я могу написать гимн, песню для победителя «Интервидения», могу написать любой хит, всегда обращайтесь <...> Если SHAMAN'у нужна будет помощь в написании песни, всегда готов ему помочь с большим удовольствием», — отметил рэпер в беседе с Телеграм-каналом «Звездач».

Однако сам артист не желал бы оказаться на сцене — полагает, что его вокальные данные не так хороши как у Ярослава Дронова.

Ранее певец Дима Билан поддержал певца SHAMAN'а, который будет представлять РФ на «Интервидении».

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24-летняя дочь Кейт Уинслет до сих пор не посмотрела «Титаник» полностью из-за одной пикантной сцены с мамой
Дочь Кейт Уинслет ни разу не смотрела «Титаник» полностью
24 мая 2025, 21:58

Фото: iStock/popovaphoto

Дочь британской актрисы Кейт Уинслет до сих пор не посмотрела «Титаник», в котором сыграла главную роль её мама, полностью. Об этом пишет издание Super в своём Telegram-канале.
24-летняя актриса Миа Триплтон рассказала, что причиной этого стала знаменитая пикантная сцена в машине на борту корабля, в которой сыграли Уинслет и Леонардо ДиКаприо.

Впервые дочь звезды увидела «Титаник» по телевизору, когда ей было 12 лет. Именно этот момент запомнился ей больше всегою

«Это была единственная сцена, которую я запомнила. Она (мама – прим. ред.) воскликнула «О Боже!» и закрыла мне глаза. Я помню, как повернулась и сказала: „Мам, я до сих пор это слышу“», – поделилась девушка.
С тех пор Миа так и не возвращалась к фильму.

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#ребёнок
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«Совет да любовь»: Дайнеко поздравила Воробьёва с тайной женитьбой на Гарифуллиной
Дайнеко поздравила Воробьёва с тайной женитьбой на Гарифуллиной
24 мая 2025, 21:08

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)

Виктория Дайнеко высказалась о кастинге на роль жены и браке своего бывшего возлюбленного Алексея Воробьёва.
Ходят слухи, что телеведущий наконец обрёл счастье в личной жизни. Якобы его женой стала 36-летняя оперная певица Аида Гарифуллина. Причём возлюбленную Воробьёв повстречал практически сразу же после того, как в буквальном смысле объявил кастинг на роль своей будущей супруги.

«Ищу невесту, красивую, желательно талантливую. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – писал ранее Алексей в своём личном блоге.
После знакомства с певицей отбор похоже закрылся, а дальнейший роман развивался очень стремительно. Всего через несколько месяцев после первой встречи пара сыграла тайную свадьбу.

Кастинг и сама свадьба Воробьёва не прошли мимо его бывшей возлюбленной Виктории Дайнеко. Они встречались в начале 2010-х и несколько раз расставались и сходились.

«Совет да любовь. Я рада, когда у людей всё хорошо», – высказалась артистка в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.
Однако сам кастинг на роль будущей жены Дайнеко не оценила. Она заявила, что оскорбилась бы на месте всех женщин.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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