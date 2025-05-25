«Я не хотел возвращаться. Меня вернули, я был зол»: звезда «Мстителей» о клинической смерти

Джереми Реннер (Фото: Инстаграм*/jeremyrenner)
Джереми Реннер, известный по роли в фильмах Marvel, рассказал о пережитом после трагического инцидента со снегоуборочной машиной.
В подкасте «Давайте поговорим без камеры» он поделился воспоминаниями о клинической смерти, описав это состояние как облегчение и покой, который не хотел терять. Об этом пишет Starhit.
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«Это чудесное облегчение — покинуть свое тело. Это самый воодушевляющий покой, который я когда-либо испытывал. Это самый сильный выброс адреналина. Это так волшебно. И я не хотел возвращаться. Я помню, как меня вернули, и я был так зол», — признался актер.По его словам, после пережитого страх смерти исчез. Он пересмотрел жизненные ценности, отказавшись от погони за материальными благами в пользу человеческих отношений.
«Я больше не инвестирую ни в акции, ни в облигации, я не инвестирую в криптовалюту или биткоин. Я инвестирую в любовь и в отношения, в которых я испытываю это чувство. Потому что это единственное, что ты уносишь с собой», — заявил звезда «Мстителей».Напомним, два года назад Джереми Реннер попал под гусеницы ратрака, пытаясь спасти своего племянника. Техника начала движение, когда мужчина вышел из кабины, забыв поставить ее на ручной тормоз. Его госпитализировали с тяжелыми травмами ног и грудной клетки. Актер едва не погиб, потерял много крови и перенес несколько операций.
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Лидия Пономарева