24 ноября 2026, 16:42

Шаляпин заявил, что его шоу о здоровье не конкурирует с передачей Малышевой

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин на премии VOICE Man Awards заявил, что его шоу о здоровье «Хочу жить вечно» не конкурирует с передачей Елены Малышевой.





В беседе с NEWS.ru артист подчеркнул, что, в отличие от Малышевой, не имеет медицинского образования, и в шутку отметил внешнее сходство с теледоктором.

«Я очень люблю Лену Малышеву. У нас даже причёски похожи, особенно когда я делаю начёс. Я не конкурент Лене, у меня нет медицинского образования. Я представляю интересы зрителя, потому что нас с утра до вечера дурят. Кто-то говорит — пейте БАДы, кто-то говорит — не пейте. И кому верить?» — высказался Прохор.