Бари Алибасов-младший не возвращает дочь бывшей жене вопреки решению суда
Бари Алибасов-младший отказывается возвращать дочь бывшей жене, несмотря на решение суда.
Как сообщают «Известия», 24 сентября суд расторг брак Алибасова с супругой Ариной и постановил, что их дочь Эмма должна жить с матерью. Однако, по словам женщины, девочка до сих пор находится у отца, а приставы не могут добиться исполнения решения.
Мать утверждает, что сын Бари Каримовича объяснил приставам, будто они живут большой дружной семьёй и забирать ребёнка не нужно. Арина давно не видела дочь и добивается её возвращения. При этом она не собирается запрещать бывшему мужу общаться с девочкой.
Ранее женщина обвиняла Алибасова-младшего в избиении и заявляла, что он увёз дочь из Нижнего Новгорода в московскую квартиру своего отца. Тогда в отношении мужчины составили административный протокол о побоях.
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