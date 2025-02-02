«Хотят испортить лицо»: Кате Гордон угрожают из-за Седоковой

Екатерина (Катя) Гордон (Фото: соцсети)
Катя Гордон рассказала, что ей угрожают и вымогают крупную сумму. Активно участвующую в юридических спорах знаменитостей сообщили, что ей хотят испортить лицо, при этом предлагают продать информацию, кто именно собирается это сделать.
«Есть видео, как некие товарищи планируют немного укротить ваше рвение, цена три тысячи долларов, хотите берите, хотите не берите», — пишут Кате с анонимного аккаунта.
Скриншот переписки она опубликовала в своём телеграм-канале. Когда юрист попросила в качестве доказательства прислать фрагмент, то в ответ последовали новые угрозы.
Гордон известна язвительными высказываниями в адрес представителей шоу-бизнеса, против которых ведет дела. В настоящий момент она задействована в процессе, связанном со смертью Яниса Тиммы, являясь адвокатом семьи погибшего спортсмена. Гордон хочет привлечь к ответственности Анну Седокову.
Катя Гордон ополчилась на певицу сразу после смерти Тиммы.
«Человек погиб… А все, что она выжала из себя, — „я в таком аду жила год“. Твою ж мать! То есть он-то ответить не может больше. А уже предпринимаются попытки посмертно облить его говном и намекнуть, какой он был плохой. Хорошо, что есть люди, которые говорят, что он был зожником и очень светлым, добрым человеком, который просто вляпался. И не только он один», — эмоционально высказалась Гордон.
У звездного юриста старые счёты с Седоковой, она обвиняет певицу в том, что та увела у нее Сергея Жорина.
«Я была еще замужем, но Анечка при этом совершенно спокойно расставляла скляночки на полочки, где еще стояли мои кремы», — вспоминает Катя.
Вероятно, на её взгляд, настал очень подходящий момент, чтобы посчитаться за прошлые обиды. Вот только у неизвестных «доброжелателей», которые пишут Кате, может быть своё мнение на этот счёт.
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Александр Бойцов