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«Я не могу ходить»: Бузова сквозь слезы обратилась к фанатам после операции

Ольга Бузова вышла на связь из больницы после операции на колене
Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова записала эмоциональное видеообращение из больничной палаты, с трудом сдерживая слёзы. Певица решила обратиться к поклонникам в личном блоге после перенесенной операции, так как многие переживали за её состояние.



Артистка призналась, что процесс выхода из наркоза дался ей крайне тяжело. Она несколько раз падала в обморок и испытывала сильную боль.

«Очень страшно, больно и обидно, что вот так, на ровном месте, может произойти такое. Я не могу даже ходить», — рассказала Бузова.

Звезда искренне поблагодарила медиков и бригаду скорой помощи за оперативную реакцию и профессиональную поддержку. Затем она обратилась к поклонникам в Ростове‑на‑Дону и сообщила, что запланированный ранее концерт перенесен на 6 августа.

В завершение Бузова отметила, что самое страшное уже позади. По словам певицы, решения относительно остальных съемок и проектов будет принимать ее команда.
Александр Огарёв

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