«Я не могу ходить»: Бузова сквозь слезы обратилась к фанатам после операции
Ольга Бузова вышла на связь из больницы после операции на колене
Ольга Бузова записала эмоциональное видеообращение из больничной палаты, с трудом сдерживая слёзы. Певица решила обратиться к поклонникам в личном блоге после перенесенной операции, так как многие переживали за её состояние.
Артистка призналась, что процесс выхода из наркоза дался ей крайне тяжело. Она несколько раз падала в обморок и испытывала сильную боль.
«Очень страшно, больно и обидно, что вот так, на ровном месте, может произойти такое. Я не могу даже ходить», — рассказала Бузова.
Звезда искренне поблагодарила медиков и бригаду скорой помощи за оперативную реакцию и профессиональную поддержку. Затем она обратилась к поклонникам в Ростове‑на‑Дону и сообщила, что запланированный ранее концерт перенесен на 6 августа.
В завершение Бузова отметила, что самое страшное уже позади. По словам певицы, решения относительно остальных съемок и проектов будет принимать ее команда.