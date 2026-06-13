«Я не могу ходить»: Бузова сквозь слезы обратилась к фанатам после операции

13 июня 2026, 01:06

Ольга Бузова вышла на связь из больницы после операции на колене

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова записала эмоциональное видеообращение из больничной палаты, с трудом сдерживая слёзы. Певица решила обратиться к поклонникам в личном блоге после перенесенной операции, так как многие переживали за её состояние.





Артистка призналась, что процесс выхода из наркоза дался ей крайне тяжело. Она несколько раз падала в обморок и испытывала сильную боль.



«Очень страшно, больно и обидно, что вот так, на ровном месте, может произойти такое. Я не могу даже ходить», — рассказала Бузова.