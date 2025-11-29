Продюсер Дворцов раскрыл правду о разводе Ларисы Гузеевой

29 ноября 2025, 05:07

Продюсер Дворцов высказался о возможном разводе Гузеевой с Бухаровым

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Слухи о личной жизни известной телеведущей Ларисы Гузеевой продолжают волновать общественность. Продюсер Сергей Дворцов считает, что звезда Первого канала на самом деле развелась с ресторатором Игорем Бухаровым.





В беседе с изданием «Страсти» он рассказал, что характер Гузеевой играет ключевую роль в её личной жизни. Он отметил, что телеведущая вполне самодостаточная и независимая личность, с которой не каждому удаётся ужиться.



«Я думаю, что она действительно развелась. Гузеева — единоличница, будем называть так, она привыкла всегда жить ради себя, а не ради мужчины. Зарабатывает она достаточно хорошо. То есть ей даже мужская поддержка не нужна», — высказался Дврцов.