«Я никак не худею и ем всё, что хочу»: молодая жена Омарова назвала свой вес после родов

Валерия Мага (Фото: Instagram*/zimamoscow)
Молодая жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия Мага весит после родов 51 килограмм. Об этом супруга миллиардера рассказала в соцсетях. По ее словам, она никак не может сбросить вес. Девушка хочет вернуться к прежней цифре в 45 килограммов.
«Я никак не худею и ем всё, что хочу», — призналась Валерия.Медики рекомендуют новоиспеченной маме на время кормления грудью воздержаться от массажей и занятий спортом. Валерия Мага хочет обратиться к специалистам сразу после завершения грудного вскармливания. При этом блогер отметила, что видимо «муж не хочет», чтобы она худела. Мага опубликовала снимок предпринимателя с огромным пакетом муки.
«У нас сейчас любимое блюдо — пирожки с картошкой», — резюмировала девушка.Читайте также:
«Я вела стрим в Minecraft»: Мизулина раскрыла подробности знакомства с певцом SHAMAN
Бьянка показала как выглядит грудь после операции по уменьшению
Рэпер Artik заморозил недвижимость в РФ почти на 150 миллионов
*Запрещен в РФ
Никита Кротов