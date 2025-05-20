«Я об этом мечтаю»: Подольская заявила о готовности ещё раз стать мамой

Наталья Подольская (фото: Instagram* @nataliapodolskaya)
Молодая жена Владимира Преснякова заявила о готовности ещё раз стать мамой. Сейчас Наталья Подольская и музыкант воспитывают восьмилетнего Артемия и четырёхлетнего Ивана.
Подольская много работает, однако она мечтает родить ещё одного ребёнка. Певица уверена, что у неё хватит сил на всё.
Напомним, что Подольская и Пресняков вместе уже 20 лет. Артистка называет супруга идеальным мужчиной.
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«Я об этом мечтаю. На самом деле бросать ничего-то и не надо и не придётся, я уже дважды через это проходила», – поделилась знаменитость в беседе с порталом «Леди Mail».Наталья добавила, что работает в свободном графике, поэтому может сама решить, когда выделить время на детей, а когда отправиться на гастроли.
Напомним, что Подольская и Пресняков вместе уже 20 лет. Артистка называет супруга идеальным мужчиной.
«Мы друг друга очень любим. Чувства между нами вспыхнули с первого взгляда и не угасают до сих пор. Я уверена, что мы с мужем – как раз две такие части одного целого, разделённые когда-то в прошлом. Потому что он первый и единственный в моей жизни мужчина, который мне по-настоящему подходит», – отметила Подольская.Читайте также:
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Анастасия Чинкова