«Я обманула систему и родила двух близнецов»: певица Ханна показала похожих друг на друга дочек
Певица Ханна опубликовала фото дочек
Певица Ханна (Анна Иванова) восхитилась сходством дочерей. Она показала, как прошел праздничный концерт ее старшей наследницы.
Ханна и Пашу (Павел Курьянов) растят двух дочерей. Адриана и Камилла обожают друг друга: девочки не конфликтуют, как многие сестры в их возрасте. Певица опубликовала трогательные снимки малышек.
Исполнительница хита «Потеряла голову» удивилась тому, как сестренки похожи между собой.
«Я обманула систему и родила двух близнецов с разницей в пять лет», — отметила возлюбленная продюсера Пашу.
Недавно у Адрианы прошел праздничный концерт. Девочки приготовили для мамы и папы программу с выступлениями на иностранном языке.
«Посмотрите, какая у меня лапочка растет. Горжусь невероятно! А про ее английский я вообще молчу, он лучше, чем у нас с папой вместе взятых», — откровенничала артистка.
Ханна с любовью наблюдает за тем, как складываются отношения ее Адрианы и Камиллы. Со слов певицы, старшая девочка помогает воспитывать сестру — она учит ее, объясняет разницу между хорошими поступками и плохими.
Напомним, исполнительница и продюсер поженились в 2015-м года. Пашу занимается продвижением Ханны.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская