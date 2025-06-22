«Я обманула систему и родила двух близнецов»: певица Ханна показала похожих друг на друга дочек

22 июня 2025, 13:02

Певица Ханна опубликовала фото дочек

Ханна/ Анна Иванова (Фото: Инстаграм* @offi_hanna)

Певица Ханна (Анна Иванова) восхитилась сходством дочерей. Она показала, как прошел праздничный концерт ее старшей наследницы.





Ханна и Пашу (Павел Курьянов) растят двух дочерей. Адриана и Камилла обожают друг друга: девочки не конфликтуют, как многие сестры в их возрасте. Певица опубликовала трогательные снимки малышек.



Исполнительница хита «Потеряла голову» удивилась тому, как сестренки похожи между собой.





«Я обманула систему и родила двух близнецов с разницей в пять лет», — отметила возлюбленная продюсера Пашу.

Дети Ханны Адриана и Камилла (Фото: Инстаграм* @offi_hanna)



«Посмотрите, какая у меня лапочка растет. Горжусь невероятно! А про ее английский я вообще молчу, он лучше, чем у нас с папой вместе взятых», — откровенничала артистка.