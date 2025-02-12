«Я официально стала бабушкой»: Анна Седокова попросила ее поздравить с прибавлением в семье

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)
Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками радостью и заявила о появлении нового члена в своей семье.
Сейчас Седокова пытается вернуться к нормальной жизни после самоубийства ее последнего мужа Яниса Тиммы. 41-летняя певица все свое время тратит на сына и дочь. Еще одна дочь проживает в США с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским.
По словам Седоковой, она всегда мечтала о кошке и сейчас ее мечта сбылась благодаря детям.
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«Можете меня поздравить, я официально стала бабушкой. Теперь у моей дочки Алины есть дочка, и это первый кот в нашей семье. У меня есть котовнучка! Добро пожаловать, Бин», — написала Седокова в соцсети.
Сын Анны Гектор (Фото: Telegram @secretanna)
Дочь Анны Алина (Фото: Telegram @secretanna)Она также отметила, что имя, выбранное детьми для маленькой кошечки, ей не по душе, однако добавила, что является демократичной мамой и приняла их решение. Но второе имя она все же питомцу выбрала сама.
По словам Седоковой, она всегда мечтала о кошке и сейчас ее мечта сбылась благодаря детям.
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Элина Позднякова