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«Я официально стала бабушкой»: Анна Седокова попросила ее поздравить с прибавлением в семье

Анна Седокова сделала важное заявление об изменениях в составе ее семьи
Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками радостью и заявила о появлении нового члена в своей семье.
Сейчас Седокова пытается вернуться к нормальной жизни после самоубийства ее последнего мужа Яниса Тиммы. 41-летняя певица все свое время тратит на сына и дочь. Еще одна дочь проживает в США с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским.

«Можете меня поздравить, я официально стала бабушкой. Теперь у моей дочки Алины есть дочка, и это первый кот в нашей семье. У меня есть котовнучка! Добро пожаловать, Бин», — написала Седокова в соцсети.


Сын Анны Гектор (Фото: Telegram @secretanna)
Дочь Анны Алина (Фото: Telegram @secretanna)
Она также отметила, что имя, выбранное детьми для маленькой кошечки, ей не по душе, однако добавила, что является демократичной мамой и приняла их решение. Но второе имя она все же питомцу выбрала сама.

По словам Седоковой, она всегда мечтала о кошке и сейчас ее мечта сбылась благодаря детям.

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Измена Абрамова, тайная жизнь Седоковой и неожиданный разрыв Shamanа с женой: самые громкие разводы 2024-2025
12 февраля 2025, 14:24

Ярослав Дронов (Фото:vk.com/shaman_me)

В мире шоу-бизнеса, где любовь и страсть часто становятся предметом обсуждения, разводы знаменитостей неизменно привлекают внимание публики. О самых неожиданных разводах 2024-2025 годов читайте в материале «Радио 1».

Певица Нюша


Певица Нюша (Фото: Instagram*@nyusha_nyusha)

В августе 2024 года мир шоу-бизнеса потрясла новость о разводе известной певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова. Этот союз, казавшийся крепким и гармоничным, завершился официальным расторжением брака.

По словам самой Нюши, главной причиной разрыва стала утрата чувств. В их отношениях накопились невысказанные претензии и агрессия, которые супруги предпочли не обсуждать. Однако измена также сыграла свою роль, став последней каплей в чаше терпения певицы. За полтора года до расставания Нюша и Игорь приняли решение о свободных отношениях. Это время стало своего рода переходным этапом, который привёл к окончательному разрыву.

Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили деловые отношения. В брачном договоре между супругами был предусмотрен порядок раздела имущества. При расторжении брака каждый из них сохранял за собой свое имущество. Вопрос раздела детей тоже был урегулирован мирно. Дети экс-супругов учатся в Дубае, в то время как певица живет на две страны, а Сивов работает в разных уголках мира. Поэтому все, что касалось детей, останется по-прежнему.

«Magical duo»: Нюша намекнула на новый роман
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Певица Алсу


Певица Алсу (фото: Instagram*@alsou_a)

27 августа 2024 года Алсу официально расторгла брак с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. В конце мая Алсу подала заявление о разводе. Причиной стало, в том числе, предполагаемое предательство Яна Абрамова, который, по слухам, изменял ей с моделью Анастасией Решетовой. После развода трое детей останутся с Алсу, которая получила поддержку от них в своём решении. Однако Ян Абрамов сохраняет право на общение с детьми и выразил намерение продолжать поддерживать их, обеспечивая качественное образование.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что развод стал для Алсу новым этапом. Она готова к новым начинаниям и готова перезапустить свою карьеру. Чтобы окончательно обрести свободу, артистке необходимо завершить судебные разбирательства по разделу имущества, которые всё ещё продолжаются по настоящий день.


Сергей Шнуров


Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

21 октября 2024 года Сергей Шнуров и его четвертая супруга Ольга Абрамова официально расторгли свой брак. Инициатором развода выступила Ольга, не раскрыв истинных причин своего неожиданного шага. Пара, прожившая вместе шесть лет и воспитывающая двух детей, завершила свои отношения без конфликтов. Точные причины развода остаются неясными. Однако предполагается, что катализатором разрыва могла стать история с осуждением Анастасии Кулигиной, личной помощницы Сергея Шнурова. Девушку признали виновной в присвоении 5,5 миллионов рублей и приговорили к условному сроку.

Скандалов по поводу развода не было. По словам адвоката музыканта Натальи Фенюк, расставание прошло мирно. Бывшие супруги не стали спорить о разделе имущества и определении места жительства детей.


Анна Седокова


Анна Седокова (Фото: Instagram*@annasedokova)

Анна Седокова и Янис Тимма завершили процесс развода в начале декабря 2024 года, инициатором иска была певица. Седокова призналась, что решение о расставании было для нее непростым, однако они двигались к этому шагу на протяжении почти двух лет. Она отметила, что усталость от эмоциональных качелей и потеря престижных контрактов Яниса, когда-то успешного спортсмена, стали основными причинами развода.

Трагическая развязка этой истории произошла в ночь на 17 декабря 2024 года, когда Янис Тимма покончил с собой в одном из хостелов столицы. Уже после смерти баскетболиста появились слухи, что его законная супруга неоднократно изменяла.

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Певец SHAMAN


Ярослав Дронов (Фото:vk.com/shaman_me)

Певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем Shaman, 26 сентября 2024 года официально объявил о разводе со своей супругой Еленой Мартыновой. Их брак, продлившийся более семи лет, подошел к концу.

Как признался сам Дронов, причиной разрыва стали неумолимые требования его профессиональной деятельности и постоянная занятость. Елена подтвердила, что решение расстаться было принято ими совместно. Согласно имеющимся сведениям, певец начал подготовку к этому шагу еще в 2023 году. Ранее его жена выполняла функции не только спутницы жизни, но и директора, а также PR-агента. Однако год назад Дронов решил взять дела в свои руки: он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, а в декабре 2023 года официально утвердил свой сценический псевдоним — SHAMAN. В то же время Елена ликвидировала свое ИП.

Теперь, после развода, управление делами Shaman перешло к его концертному директору Александру Качану. После развода пара разделила банковские счета и доходы от концертов, а с недвижимостью проблем не возникло — они снимали квартиру, что упростило дело.

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«Рискованная ситуация»: Гинеколог дала неожиданные советы по беременности Иде Галич
Гинеколог Ерофеева: Иде Галич стоит ограничить перелеты, чтобы не рисковать
12 февраля 2025, 13:58

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Российская телеведущая, певица, блогер Ида Галич рассказала, что находится в начале второго триместра беременности, и ее растущий живот пока не влияет на жизнь. Блогер сообщила, что она не отказывает себе в перелетах, путешествиях, показах и выходах в свет.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что если женщина много двигается, путешествует, занимается любимым делом, выражает себя — это говорит о том, что ее самочувствие нормально, однако есть нюансы.

«То, что женщина себя чувствует хорошо, совсем не значит, что хорошо себя чувствует плод. И это предмет для обсуждения с врачом. Женский организм не чувствует, что происходит внутриутробно. Да, ребенок может чуть чаще шевелиться, может быть беспокойным внутри, стучать ножками в разные места. Но за этим всем должен наблюдать врач», — объяснила гинеколог.

Она подчеркнула, что к себе нужно относиться очень бережно, в том числе во время гастролей и перелетов.

«Второй триместр более благоприятен с точки зрения того, что плацента работает, ребенок развивается внутриутробно, однако чем больше становится плод, тем, конечно, менее удобно находиться жестком кресле самолета. То есть нужно найти правильную позицию, подложить подушечку под поясницу», — отметила эксперт.

По ее словам, беременным женщинам в возрасте 30 лучше ограничить перелеты, потому что в это время организм теряет много жидкости.

«Врачи я думаю, ей сказали ограничить полеты, чтобы исключить возможные рискованные ситуации. В полете нужно восполнять норму жидкости маленькими глоточками обычной воды, но могут быть такие ситуации, что при втором триместре женщина страдает от отеков, и ей нежелательно пить много воды — тоже стоит обсудить с врачом», — дала рекомендации Любовь Ерофеева.

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«Пришла мама и забрала»: сын Стриженова раскрыл последние слова артиста
Олег Стриженов перед смертью попросил открыть входную дверь для мамы
12 февраля 2025, 13:53

Олег Стриженов в фильме «Земля до востребования» (Фото: РИА Новости)

Умерший на 96-м году жизни народный артист СССР Олег Стриженов перед смертью попросил свою помощницу открыть дверь для мамы. Об этом журналистам StarHit рассказал сын актера Александр.
«…Он заснул, и его помощница сказала, что он проснулся, позвал: «Танечка, открой, пожалуйста, дверь». Она говорит: «Олег Александрович, дверь же в спальную открыта». Он: «Нет, открой входную… мама придет». Ну, вот пришла мама и забрала», — рассказал Стриженов-младший.

Собеседник добавил, что его отец умер после продолжительного заболевания, о котором не сообщалось специально, поскольку это «личная история».

Сын Стриженова также рассказал, что его папа исповедовался, причастился, «ушел по-христиански».

Родственники успели навестить Олега Стриженова и «долго разговаривали».

Ранее сообщалось о прощании с Олегом Стриженовым в Москве.

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«Закончится трагедией»: Канье Уэсту предрекли печальное будущее из-за его высказываний
Психотерапевт Фомин: действия Канье Уэста могут привести к трагедии
12 февраля 2025, 13:39

Канье Уэст (Фото: Telegram @vkkanyeest)

Действия и высказывания рэпера Канье Уэста могут привести к настоящей трагедии, учитывая его психические расстройства и зависимость от психоактивных веществ. Об этом заявил психотерапевт Евгений Фомин.
По его словам, такие странные поступки, как публикация видео для взрослых в своих соцсетях, говорят о наличии у Уэста ментального недуга.
«Ситуацию обостряют психоактивные вещества, которые музыкант употребляет. Мы знаем, что жизнь эстрадных, публичных людей, популярных исполнителей, она часто сопровождается алкоголем, запрещенными психоактивными веществами, и их употребление не проходит даром. Это крайне опасно для Канье и его окружающих, ведь его необдуманные действия могут в будущем привести к самой настоящей трагедии», — поделился специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Фомин подчеркнул также и то, что поведение рэпера может быть обусловлено его неспособностью принять собственную популярность. По его мнению, Уэст лечится у психотерапевта, но крайне часто срывается и отказывается от помощи.
«Канье Уэст еще не смирился со своей популярностью, то есть не прошел испытание медными трубами, славой и величием. Он начал себя считать полубогом, которому все позволительно, поэтому и делает то, что хочет», — считает психотерапевт.
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Зависимость, отношения с Валей Карнавал и ссора с родителями: чем известен проигравший в казино 15 миллионов Егор Шип
12 февраля 2025, 13:35

Егор Шип (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

12 февраля блогер, музыкант и бывший участник Dream Team House Егор Шип отмечает день рождения. Как начинался его путь в медиа, какие громкие события были в его карьере и что происходит в его жизни сейчас — обо всём этом расскажет «Радио 1».

Биография Егора Шипа

Детство


Егор Шип — известный тиктокер, который собрал многомиллионную аудиторию в социальных сетях. 12 февраля ему исполняется 23 года. Настоящее имя блогера — Егор Кораблин. Он родился в Москве в обеспеченной семье, где рос вместе со старшим братом Яшей и двумя младшими сёстрами — Марусей и Кирой.

«Когда есть время, свободное от работы и съемок, стараюсь проводить его с сестренками. Они у меня очень классные, активные», — рассказал блогер.

Отец Егор Владимир Кораблин занимается бизнесом и руководит несколькими московскими компаниями.

Егор Шип с семьей (фото: Instagram* / @madinarakhmatullaeva)

В пять лет бабушка научила его читать. Однако интереса к учёбе это не прибавило — школа не привлекала Егора. Его главным увлечением был спорт, и больше всего он мечтал построить карьеру футболиста. Этому он посвятил 11 лет, но за несколько месяцев до окончания спортивного обучения неожиданно решил всё бросить и заняться творчеством.

Такой выбор вызвал серьёзное недовольство в семье. Родители не поддержали сына, пытаясь отговорить его от резкого изменения планов. Конфликт оказался настолько серьёзным, что в 16 лет Егор ушёл из дома и на некоторое время полностью прекратил общение с родными.

«Родители — просто люди другого поколения. Они до определённого момента не верили, что это возможно. Думали: "YouTube — что это такое? Дебилы сидят" Их тоже можно понять. Но в любом случае нужно делать только так, как хочет сердце», — рассказывал в интервью Шип.

Несмотря на разногласия, родители всё же поддержали Егора и оплатили ему обучение в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Это дало ему первые серьёзные возможности в карьере — он попробовал себя в роли ведущего отборов на детское «Евровидение» и «Новую волну».

Именно тогда Шип впервые встретился с Тимати и Егором Кридом, с которыми спустя несколько лет окажется на одном лейбле.

Псевдоним «Шип» Егор выбрал не случайно — это отсылка к его фамилии, ведь слово «ship» в переводе с английского означает «корабль».

Егор Шип и Тимати (фото: Instagram* / @egorkaship)

С чего начиналась карьера


В 2019 году Егор начал сниматься на YouTube-канале Егора Декстера (Дорофеева), где исполнял роль богатого школьника в пранках и челленджах. Благодаря молодому внешнему виду мало кто догадывался, что на тот момент ему уже исполнилось 17 лет.

В то же время он запустил собственный канал, где делился моментами из жизни, закулисьем съёмок, челленджами и пранками. Периодически Шип появлялся в коротких юмористических видео блогера Павла Дворецкого.

Чтобы привлечь новую аудиторию, он создал аккаунт «Больше-меньше», где публиковал розыгрыши и провокационные пранки. Такой формат быстро принёс ему популярность — за короткий срок число подписчиков выросло до 800 тысяч.

Тik-Tok-дом Шипа


В 2020 году у Егора Шипа появилась идея создать блогерский дом для тиктокеров. С этим предложением он обратился к продюсеру Заиру Юсупову: Шип взял на себя поиск парней, а Юсупов — девушек. Так появился Hype House, в который вошли Юля Гаврилина, Валя Карнавал, Катя Голышева, Соня Слипи, Димас Блог, Павел Дворецкий, Андрей Ноилс и сам Егор.

Резиденты дома снимали контент, устраивали челленджи и развлекались на камеру, привлекая миллионы зрителей.

«Это был проект, в котором мы хотели стать популярными», — рассказал об идее тикток-дома Шип.

Егор Шип (фото: Instagram* / @egorkaship)

Однако со временем между Шипом и Юсуповым возник конфликт, и блогер ушёл из проекта, присоединившись к другому тикток-объединению — Freedom TM House. Правда, задержаться там надолго не получилось.

Музыкальная карьера


После ухода из блогерских домов Егор Шип начал сотрудничество с лейблом Make It Music, который является частью Black Star Inc. Именно тогда он записал свою первую песню «Fake Love» («Фальшивая любовь»). Однако по-настоящему громким успехом для него стал трек «DIOR». Клип, вышедший 1 июня 2020 года на YouTube, собрал более 63 миллионов просмотров.

Настоящим хитом оказалась совместная работа с блогером Mia Boyka — песня «Пикачу». Видео на этот трек быстро попало в тренды и на данный момент набрало 373 миллиона просмотров.

В 2021 году Шип подписал контракт с головным лейблом Black Star Inc. По слухам, его переходу поспособствовало знакомство отца с одним из основателей компании, Пашу (Павлом Курьяновым). Однако сам артист отрицал, что семейные связи сыграли в этом роль.

На пике популярности среди подростков Егор начал увлекаться тусовками. Со временем это привело к злоупотреблению алкоголем и азартным играм.

Егор Шип (фото: Instagram* / @egorkaship)

Сколько зарабатывает блогер


Основной доход блогеру приносят его аккаунты в TikTok и Instagram*, но это далеко не единственный источник прибыли. Он получает деньги за прослушивания своих треков на стриминговых платформах, а также за концерты и выступления.

В сумме его годовой доход превышает 100 млн рублей. На различных сайтах можно найти информацию, что минимальный гонорар за одно выступление Шипа составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Сколько денег проиграл в казино


Егор Шип откровенно признаётся, что в период своей стремительной популярности столкнулся с алкогольной зависимостью и увлёкся азартными играми.

«Когда у меня был взлет, началось то, что не должно было начинаться: всякие тусовки левые, алкоголь, игры в казино. Все начало крутиться, крутиться, крутиться, проблема на проблеме», — рассказал Егор в шоу «Нетнет-Дада».

По его словам, психологически он не справлялся с происходящим — испытывал сильное внутреннее давление, у него начались проблемы с восприятием реальности. Он описывал это как состояние «деперсонализации», когда «мозги плывут, а кукуха едет». Однако обращаться за профессиональной помощью он не стал, предпочтя справляться с этим самостоятельно.

Егор Шип (фото: Instagram* / @egorkaship)

Как позже признался Шип, он проиграл в онлайн-казино около 15 миллионов рублей. Но в какой-то момент смог остановиться и отказаться от игры.

Скандалы с Егором Шипом


Летом 2023 года Егор Шип оказался в центре громкого скандала. Он объявил, что в Москве, неподалёку от МГУ, установят его памятник. По словам блогера, к нему обратились «влиятельные люди», предложившие увековечить его вклад в музыкальную индустрию.

И действительно, возле университета появилась скульптура: Шип в полный рост с баллончиком, на котором красовалась надпись Dior. На открытии памятника присутствовало всего несколько человек, а некий «чиновник» в строгом костюме произнёс торжественную речь.

«За вклад в музыкальное искусство нашей страны, за то, что Егор Шип продвигает исконные ценности, не рекламирует казино, не призывает к ставкам и оказывает положительное влияние на молодое поколение, памятник объявляю открытым», — сказал мужчина.

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Однако вскоре выяснилось, что вся эта история — тщательно спланированный пранк. «Чиновник» оказался актёром, а само мероприятие — постановкой. Но даже после того, как правда всплыла, правоохранительные органы заинтересовались этой выходкой. Несмотря на отсутствие официальных претензий, Шипу напомнили о необходимости согласовывать подобные акции с администрацией МГУ и рекомендовали не выкладывать видео. Он эти рекомендации проигнорировал.

А двумя годами ранее, в 2021-м, блогер запустил конкурс для своих подписчиц: девушки соревновались за право записать с ним совместную песню «Глаза-фонари». Позже Шип выложил видео, в котором объявил, что работать будет с Dead Blonde, а всех остальных участников конкурса грубо отослал.

Личная жизнь Егора Шипа


Фанатов Вали Карнавал и Егора Шипа долго мучил вопрос: были ли у них отношения? Познакомились они в 2020 году в Hype House, когда их карьера в TikTok только набирала обороты.

Они много времени проводили вместе и радовали подписчиков совместными видео. Однако внезапно ролики исчезли: Валя хранила молчание, а Егор публиковал грустные клипы.

Егор Шип и Валя Карнавал (фото: Instagram* / @egorkaship)

Спустя какое-то время фото и видео снова начали появляться, что обрадовало поклонников. Но вскоре между ними вновь произошёл разрыв — Карнавал заблокировала Шипа в соцсетях после выхода его скандального клипа.

В одном из интервью Валя призналась, что причина расставания останется тайной. Ходят слухи, что именно этот короткий роман, нарушивший правила дома, стал причиной ухода Егора из Hype House.

Говорят, что разрыв произошёл из-за того, что Валя увлеклась другим Егором — Кридом. После этого Шип затаил обиду на певца и пообещал, что однажды станет круче него. Также блогеру приписывали романы с Аней Покров, Мией Бойкой и Соней Слипи, но сам он уверяет, что это всего лишь пиар.

«Я всегда восхищался творчеством Крида и хотел заменить его на лейбле», — говорил он.

На сегодняшний день Егор продолжает развивать музыкальную карьеру, снимает клипы на свои песни и выкладывает видео в социальные сети.

Егор Шип и Егор Крид (фото: Instagram* / @egorkaship)

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