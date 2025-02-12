«Я официально стала бабушкой»: Анна Седокова попросила ее поздравить с прибавлением в семье

Российская телеведущая, певица, блогер Ида Галич рассказала, что находится в начале второго триместра беременности, и ее растущий живот пока не влияет на жизнь. Блогер сообщила, что она не отказывает себе в перелетах, путешествиях, показах и выходах в свет.