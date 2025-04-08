«Как яхту назовете, так она и поплывет»: Чехова раскрыла, как повысить демографию в России

Анфиса Чехова (Фото: Instagram*/achekhova)
Телеведущая Анфиса Чехова считает, что замена слова «брак» поможет повысить российскую демографию, пишет Telegram-канал «Подъем». Чехова уверена, что слово «брак» вызывает ощущение, будто люди занимаются чем-то неправильным.
«Потому что говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет», — сказала член партии «Новые люди».В самой партии отметили, что уже принимают заявки на замену «брака». Сами политики пока не предлагают никаких вариантов, их интересует мнение россиян. Перед этим Анфиса Чехова заявляла, что готова рожать, чтобы повысить демографию и помочь стране.
Ранее Анфиса Чехова рассказывала о последней встрече с актрисой Анастасией Заворотнюк.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов