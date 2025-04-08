«Как яхту назовете, так она и поплывет»: Чехова раскрыла, как повысить демографию в России

Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)

Подписчики в социальных сетях замечают, что девушка очень похожа на своих родителей: актрису Веру Глаголеву и бизнесмена Кирилла Шубского. В 2017 году от тяжёлого заболевания умирает мама, но отец поддерживает тёплые отношения с дочерью. Он тесно подружился с зятем, прилетает на его игры и поддерживает его. Фанаты девушки восхищаются ее красотой и обаянием и не могут поверить, что она родила двух детей.

Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)

Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)

Анастасия с семьёй (Фото/Instagram* nastyahubskaya)