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«Как яхту назовете, так она и поплывет»: Чехова раскрыла, как повысить демографию в России

Чехова предложила заменить слово «брак» для повышения демографии в России
Анфиса Чехова (Фото: Instagram*/achekhova)

Анфиса Чехова (Фото: Instagram*/achekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова считает, что замена слова «брак» поможет повысить российскую демографию, пишет Telegram-канал «Подъем». Чехова уверена, что слово «брак» вызывает ощущение, будто люди занимаются чем-то неправильным.
«Потому что говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет», — сказала член партии «Новые люди».
В самой партии отметили, что уже принимают заявки на замену «брака». Сами политики пока не предлагают никаких вариантов, их интересует мнение россиян. Перед этим Анфиса Чехова заявляла, что готова рожать, чтобы повысить демографию и помочь стране.

Ранее Анфиса Чехова рассказывала о последней встрече с актрисой Анастасией Заворотнюк.

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*Запрещен в РФ
#мир
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#шоу-бизнес
#демография
#семья
#дети
#новости
«Проводили Пашу в цинке»: тело Техника отправили из Тайланда в Москву
Директор Паши Техника Марк Яровный сообщил, что тело рэпера отправили в Москву
08 апреля 2025, 13:32

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Директор Паши Техника Марк Яровный вышел на связь из больницы, где умер рэпер, и сообщил, что тело музыканта наконец смогли отправить в Москву.
Яровный прилетел на Пхукет к Технику на прошлой неделе и был рядом с ним, когда врачи отключили его от аппарата по поддержанию жизнедеятельности.

Директор музыканта опубликовал официальное медицинское заключение о смерти Ивлева на тайском языке. Причинами смерти в документе указываются острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, пневмония неуточненная.

Тело Техника несколько дней не могли забрать из медучреждения, однако сегодня это наконец удалось сделать.

«Проводили Пашу в цинке. Идентификация была пройдена. Завтра Легенда будет уже в Москве», — сообщил Яровный.

Он добавил, что похороны Ивлева состоятся не скоро, так как сначала тело должно прийти в Россию, там оно какое-то время будет находиться в морге, пока родственники будут искать место на кладбище. По словам Яровного, всё это не так быстро и просто.

Паши Техника не стало 4 апреля в больнице в Таиланде. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь рэпера, рядом до последнего находилась его бывшая жена Ева Карицкая.

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#врачи
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#техника
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#похороны
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#пневмония
#диагноз
#медучреждения
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«Это вовсе не стриптиз»: дочь Успенской обвинили в похабных действиях из-за танцев
Успенская заступилась за танцующую на шесте Плаксину
08 апреля 2025, 13:13

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина танцует на шесте. Об увлечении стало известно в середине марта, но сейчас пользователи сети активизировались и буквально захейтили (от англ. Hate — ненавидеть) Татьяну.
Пользователи, по словам знаменитой шансонье, докапываются даже до орфографических ошибок, но основным поводом стали именно танцы.

«Это очень красивый вид танца и искусства. И это вовсе не стриптиз. Я советую тем, кто обвиняет Таню в похабных действиях, самим попытаться залезть на этот шест. Вы там и секунды не продержитесь. А вот я бы пару уроков взяла», — заявила Любовь Успенская в беседе с ОСН.

Исполнительница песни «А я сяду в кабриолет» резюмировала, что ее дочь сейчас ищет себя, и призвала не осуждать за это.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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Пять лучших фото молодой супруги Овечкина
08 апреля 2025, 12:22

Анастасия и семья (Фото/Instagram* nastyahubskaya)

В социальных сетях 31-летняя супруга Александра Овечкина Анастасия Овечкина (Шубская) открыто показывает свою жизнь подписчикам.
Девушка публикует фотографии семьи. Фотографии отражают обычную жизнь Анастасии и ее детей и мужа, где царит любовь.

Девушка не упускает шанса показать свою отличную фигуру в купальнике.

Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
Подписчики в социальных сетях замечают, что девушка очень похожа на своих родителей: актрису Веру Глаголеву и бизнесмена Кирилла Шубского. В 2017 году от тяжёлого заболевания умирает мама, но отец поддерживает тёплые отношения с дочерью. Он тесно подружился с зятем, прилетает на его игры и поддерживает его. Фанаты девушки восхищаются ее красотой и обаянием и не могут поверить, что она родила двух детей.

Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)

Подписчики всегда радуются новым фотографиям Анастасии с семьёй и замечают какая она крепкая и счастливая.

Анастасия с семьёй (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская

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#жизнь
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#любовь
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«Я никак не худею и ем всё, что хочу»: молодая жена Омарова назвала свой вес после родов
Молодая жена Омарова Валерия Мага весит после родов 51 килограмм
08 апреля 2025, 11:59

Валерия Мага (Фото: Instagram*/zimamoscow)

Молодая жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия Мага весит после родов 51 килограмм. Об этом супруга миллиардера рассказала в соцсетях. По ее словам, она никак не может сбросить вес. Девушка хочет вернуться к прежней цифре в 45 килограммов.
«Я никак не худею и ем всё, что хочу», — призналась Валерия.
Медики рекомендуют новоиспеченной маме на время кормления грудью воздержаться от массажей и занятий спортом. Валерия Мага хочет обратиться к специалистам сразу после завершения грудного вскармливания. При этом блогер отметила, что видимо «муж не хочет», чтобы она худела. Мага опубликовала снимок предпринимателя с огромным пакетом муки.

«У нас сейчас любимое блюдо — пирожки с картошкой», — резюмировала девушка.
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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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«Я вела стрим в Minecraft»: Мизулина раскрыла подробности знакомства с певцом SHAMAN
У Екатерины Мизулиной сложились теплые отношения с родителями певца SHAMAN
08 апреля 2025, 11:53

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, как они познакомились с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов) и раскрыла поклонникам некоторые детали их отношений на шоу «УТРО.ТНТ».
«В 2023 году я вела стрим в Minecraft, посвященный Дню России. В этом стриме была одна из песен Ярослава "Я русский". На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Вот так началось наше общение. Достаточно молодежно, как мне кажется», — рассказала Мизулина.

Она также добавила, что Ярослав общается с ее мамой, они созваниваются и могут что-то обсудить. Сама Екатерина также общается с мамой и отцом Дронова. У них сложились теплые семейные отношения, отметила глава Лиги безопасного интернета.

Напомним, 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

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