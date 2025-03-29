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«Я осталась без квартиры и без денег»: купившая у Долиной квартиру Лурье намерена судиться с певицей

Полина Лурье намерена отсудить у Ларисы Долиной 112 млн за квартиру
Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Полина Лурье, купившая квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы, заявила, что намерена отсудить у певицы свои 112 миллионов рублей. Она возмущена решением суда, поскольку в данной ситуации тоже является жертвой мошенников.
Ранее сообщалось, что певице через суд удалось вернуть свою квартиру, которую она в прошлом году продала по заданию мошенников. При этом покупательница недвижимости осталась без денег и квартиры.

Позднее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости отметил, что Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей Лурье.

Женщина тем временем негодует из-за сложившейся ситуации, также требуя от Долиной свои деньги обратно.

«Долина получила от меня полную сумму за квартиру, что сама неоднократно подтверждала, и даже большую часть этих средств разместила на своём счете, сохранила квартиру. А я осталась без квартиры и без денег», – отметила Лурье, которая намерена добиваться возвращения средств.
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Домогательства режиссера и соблазнение сына подруги: громкие скандалы единственной дочери Валентины Талызиной Ксении Хаировой
29 марта 2025, 18:33

Ксения Хаирова (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

29 марта российская актриса театра и кино Ксения Хаирова отметила свой 56-й день рождения. Представительница актерской династии долгое время жила в тени своей матери, народной артистки РСФСР Валентины Илларионовны Талызиной, и только поменяв фамилию начала обретать популярность. Подробнее о творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Ксения Хаирова и Валентина Талызина (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

Ксения Хаирова появилась на свет 29 марта 1969 года в городе Москва. Её родителями были известная актриса Валентина Талызина и художник Леонид Непомнящий. Родители Ксении были молоды и сильно увлечены построением карьеры. Воспитанием девочки буквально с рождения занималась бабушка Анастасия Трифоновна.

Когда малышке исполнилась четыре года, родители развелись, и Валентина Талызина начала работать еще больше. Отец проводил с дочерью выходные, посещая вместе с ней выставки и музеи. Он надеялся, что дочь продолжит его дело и станет художником. Однако этого не случилось, и дочка пошла по стопам матери и поступила в ГИТИС. Стоит сказать, что оба родителя отговаривали Ксению от театрального, но она поступила по-своему.

На пути к популярности


Ксения Хаирова получила диплом ГИТИСа, где училась на курсе у Е. Н. Лазарева, в 1990 году. Время для начала карьеры было не самое подходящее. Кино почти не снимали, а в театр новых актеров не брали, потому как и старым платить было не чем.

Дебют актрисы в кино случился сразу после получения диплома в фильме «Николай Вавилов». Роль была малозначительной, но подарила актрисе опыт работы на съёмочной площадке.

В 1993 году актриса начала работать в Центральном академическом театре Российской армии. В начале своей театральной карьеры Хаирова исполнила роль Электры в спектакле «Орестея», поставленном немецким режиссёром Петером Штайном.

Сейчас в фильмографии актрисы порядка 40 работ, большая часть из которых второстепенные роли.

Личная жизнь


Ксения Хаирова (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

Ксения Хаирова всегда отличалась яркой внешностью и притягивала к себе мужские взгляды. Первым супругом актрисы стал родной брат баронессы Катерины фон Гечмен-Вальдек, выпускник МАТИ Эльдар Урманчеев. Отношения в молодой семье были наполнены любовью и пониманием до момента, пока супруг не решил эмигрировать в Америку. Ксения решила остаться на родине, и брак распался.

Второй большой любовью артистки стал коллега по цеху Александр. Ксения была на шестом месяце беременности, когда возлюбленный ушел от нее к стриптизерше.

«Я буквально вышвырнула его из своей жизни. Он со свистом летел. Я рожала сама, ребёнка записала на себя, и он никакого отношения к моей дочери не имеет», — признавалась Хаирова в шоу «Секрет на миллион».

Вторым законным супругом Ксении стал экономист Александр Хаиров. Она решила изменить свою фамилию и взяла фамилию мужа, под которой и прославилась. Они прожили в браке восемь лет, но их отношения разрушились из-за ревности Александра. Муж хотел жену-домохозяйку, а жена-актриса не могла себе позволить все время проводить в семье. Когда остро стал выбор между мужем и профессией, Ксения выбрала последнее.

Следующим избранником Хаировой стал мужчина по имени Юрий. Спустя несколько лет совместной жизни стало ясно, что Юрий — человек, не сумевший добиться успеха в жизни, полный зависти и неспособный радоваться достижениям своей супруги. На этом отношения актрисы и певца закончились.

После четвертых несложившихся отношений артистка стала тщательно скрывать личную жизнь.

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Скандалы с участием артистки


Ксения Хаирова (Фото: скриншот ток-шоу «На самом деле» Первый канал)

В последние годы Ксения Хаирова все чаще появляется на ток-шоу. В 2021 году актриса в передаче «Звезды сошлись» рассказала о том, что в начале своей карьеры она столкнулась с домогательствами со стороны режиссёра. Бывший муж актрисы Натальи Гундаревой Леонид Хейфец хотел женского внимания от Хаировой, но она ему отказала.

«У меня был случай с главным режиссером театра, это было в 90-е годы. Это не то чтобы травма, это такая дикая обида, потому что я несу это всю жизнь. Я отказала ему, он ко мне приставал недвусмысленно, подкрадывался сзади, поднимал мои волосы и очень мерзко целовал в шею», — вспоминала на передаче Ксения.
В том же году разразился еще один скандал актрисы с бывшей подругой Мариной Ефимовой. Когда-то женщина увела у Хаировой мужчину, а актриса решила отомстить, соблазнив ее сына. 26-летний Александр решил жениться на Ксении, о чем сообщил матери.

«Я понимала, что мальчик мной увлекся. Мне было это приятно, потому что он очень напоминал Александра-старшего. У меня всплыли юношеские ностальгические воспоминания», — призналась актриса на ток-шоу «На самом деле».

Однако мать Александра не одобрила выбор своего сына и обратилась на ТВ. В итоге на шоу Ксения заявила, что её поклонник слишком торопит события, и пока ещё рано говорить о чём-то серьёзном. Между ними пока были лишь лёгкие романтические отношения.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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«Перед глазами было лицо Никиты Сергеевича»: Стас Старовойтов рассказал о поцелуе с Надеждой Михалковой в продолжении «Бати»
Стас Старовойтов рассказал о постельных сценах с Надеждой Михалковой в «Бате»
29 марта 2025, 17:45

Стас Старовойтов (фото: ВКонтакте @starovoytovstandup)

В начале апреля на большие экраны выходит фильм «Батя 2. Дед». Актёры уже вовсю радуют поклонников откровениями о съёмках.
Одну из главных ролей сыграл стендап-комик Стас Старовойтов. Ему пришлось целоваться в кадре с Надеждой Михалковой и даже лечь с ней в одну постель, от чего он, к слову, не получил никакого удовольствия. А всему виной знаменитый отец-режиссёр коллеги.

«У нас ещё в первой части фильма была постельная сцена с Надей. Это был ад! Просто ад! Я ничего не мог с собой поделать, у меня всё время перед глазами было лицо её отца, Никиты Сергеевича. В общем, постельные сцены и поцелуи – достаточно стрессовое мероприятие», – поделился эмоциями актёр в выпуске «Шоу Воли».
Напомним, что продолжение фильма, полюбившегося многим зрителям, выйдет в кинотеатрах с 3 апреля. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Евгений Цыганов, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и другие звезды российского кинематографа.

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#звёзды
#отец
#михалков
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«Любит Россию и не поддерживает Зеленского»: Юрий Куклачёв высказался о патриотизме Аллы Пугачёвой
Юрий Куклачёв назвал Аллу Пугачёву патриотом России
29 марта 2025, 17:08

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Юрий Куклачёв вступился за Аллу Пугачёву, которую хотят лишить всех почётных званий. Народный артист РСФСР убеждён, что Россия по-прежнему дорога певице, которая когда-нибудь обязательно сюда вернётся.
«Я считаю, что Алла Борисовна Пугачева – настоящий патриот своей страны. Она любит Россию, она любит народ, она живёт с мыслями о том, что у неё остаются преданные поклонники, преданные друзья и те люди, которые её просто любят. Алла Борисовна не поддерживает нацистский режим Зеленского», – заявил дрессировщик в беседе с «КП-Петербург».
Куклачёв заявил, что шумиха вокруг Примадонны раздута беспрецедентно, однако через некоторое время всё должно улечься.

Артист напомнил, что Пугачёва является народной артисткой России, и выразил надежду, что совсем скоро певица вернётся на Родину.

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*запрещён в РФ
#певица
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#артист
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#алла пугачёва
#награды
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Ида Галич похвасталась кубиками пресса на пятом месяце беременности – фото
Блогер Ида Галич похвасталась кубиками пресса на пятом месяце беременности
29 марта 2025, 16:51

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Беременная Ида Галич продолжает хвастаться роскошной фигурой. Сейчас блогер отдыхает в Дубае, где не забывает о спорте.
«Даже в отпуске стараюсь вспоминать о спорте. Беременная йога или пилатес помогают мне и моей спине не сложиться от такой тяжести. Ведь живот у меня правда уже внушительный», – написала Галич в личном блоге в Telegram.
Также блогер рассказала об ограничениях в питании. Уже 29 дней она не ест десерты и фастфуд. Строгой диеты Галич решила придерживаться, что не повторить опыт первой беременности, когда она поправилась на 28 килограммов.

Однако в первом триместре Галич всё-таки пристрастилась к высокоуглеводной пище, из-за которой плохо себя чувствовала. Тогда она решила соблюдать аскезу, которая включает ежедневные занятия спортом, исключение сладкого и фастфуда и обязательное чтение. Результат налицо: Иде удаётся сохранить пресс даже в её положении.

Ида Галич (фото: Instagram* @galichida)

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*запрещён в РФ
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#диета
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Год добивалась Моргенштерна*, но осталась ни с чем: как живет Дилара Зинатуллина и почему рассталась с Бустером
29 марта 2025, 16:16

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

29 марта 2025 года известная уфимка Дилара Зинатуллина отмечает 25-летие. Она приобрела популярность благодаря отношениям с рэпером Моргенштерном*, но даже после их развода продолжает оставаться в центре внимания. Дилара всегда выделялась экстравагантностью и харизмой, что помогло ей выстроить успешную карьеру. Каким был её путь от обычной уфимской школьницы до медийной личности, расскажет «Радио 1».

Детство и юность Дилары Зиннатулиной


Дилара Зинатуллина родилась 29 марта 2000 года в Уфе. Позже в семье появилась младшая сестра Мария.

В детстве Дилара была послушной, училась на одни пятёрки и отличалась усердием. Но в старших классах приоритеты сменились — её больше увлекали тусовки, новые знакомства и дискотеки. Учёба отошла на второй план, что сильно отразилось на её результатах: когда-то бывшая отличница с трудом сдала ЕГЭ.

После школы девушка мечтала стать моделью, но её рост (164 см) оказался недостаточным для карьеры на подиуме. Родители настояли на поступлении в университет, и девушка, не имея особого желания, последовала их совету.

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

Карьера Дилары Зинатуллиной


Настоящая популярность пришла к Диларе после знакомства с рэпером Моргенштерном*. Она быстро монетизировала свою известность в социальных сетях: совместные фото с музыкантом привлекали внимание миллионов подписчиков.

Чтобы удержать интерес аудитории, Дилара стала активно вести блог. На сегодняшний день на Instagram** девушки подписано более четырех миллионов человек.

Позже Дилара запустила собственный бьюти-бизнес — открыла салон красоты в Москве.

Личная жизнь Дилары Зинатуллиной


Отношения с Моргенштерном*


Судьбоносная встреча с Алишером Моргенштерном* произошла, когда Диларе было 17 лет. Они встретились случайно — девушка с подругой не смогла попасть в клуб и оказалась в компании, где был будущий рэпер.

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

Однако первое впечатление оказалось далёким от романтики. Моргенштерн* был пьян и даже не запомнил их знакомства, да и Дилару молодой человек совсем не впечатлил. Но спустя время девушка все же решила покорить сердце харизматичного парня. Это оказалось не так просто — Алишер* долгое время не отвечал взаимностью.

Только спустя год, когда девушка перестала добиваться его расположения, Моргенштерн* вдруг обратил на неё внимание. Они стали встречаться, некоторое время жили вместе, но затем рэпер заявил, что не готов к серьёзным отношениям и они расстались.

Свадьба Дилары и Моргенштерна*


В 2020 году пара воссоединилась, и вскоре Алишер* осыпал любимую подарками — красным автомобилем и кейсом с 5 миллионами рублей. Позже он начал называть Дилару своей женой.

Однако предложение руки и сердца сделала именно девушка — и рэпер с радостью его принял. Их свадьба в августе 2021 года прошла в советском стиле: с пупсом на капоте, плакатами и традиционным выкупом невесты.

Однако семейная жизнь оказалась не такой радужной. Уже через полгода начались проблемы, и в феврале 2023-го пара официально развелась. Моргенштерн* признал, что не создан для брака, а Дилара заявила, что штамп в паспорте разрушил их отношения.

«За время всего брака я поняла, что нельзя построить семью лишь на романтическом и физическом влечении», — сказала девушка.

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

Новые отношения и творческий путь


Дилара и Слава Бустер


После развода поклонники заподозрили Дилару в романе с блогером и стримером Славой Бустером (Вячеславом Леонтьевым). Долгое время она отрицала связь, но в начале 2024 года подтвердила, что они живут вместе и работают над совместными проектами.

Однако в январе 2025-го Слава объявил о разрыве. Он поблагодарил Дилару за «время и опыт». Ходили слухи, что причиной расставания стала измена со стороны девушки, но она подчеркнула, что предательства в их отношениях не было. Молодые люди остались в хороших отношениях.

«Не могу сказать, что что-то не поделили. Просто наскучила эта история», — заявил Бустер.

Помимо блогерства, Дилара попробовала себя в шоу-бизнесе: в 2024 году она снялась в проекте «Прятки», а в марте представила свой дебютный рэп-сингл «Типо». Этот шаг позволил ей заявить о себе не как о бывшей Моргенштерна*, а как о самостоятельной артистке.

Дилара Зинатуллина и Слава Бустер (фото: фото: Instagram** / @influesii)

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*Алишер Моргенштерн включен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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