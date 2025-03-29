«Я осталась без квартиры и без денег»: купившая у Долиной квартиру Лурье намерена судиться с певицей

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)
Полина Лурье, купившая квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы, заявила, что намерена отсудить у певицы свои 112 миллионов рублей. Она возмущена решением суда, поскольку в данной ситуации тоже является жертвой мошенников.
Ранее сообщалось, что певице через суд удалось вернуть свою квартиру, которую она в прошлом году продала по заданию мошенников. При этом покупательница недвижимости осталась без денег и квартиры.
Позднее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости отметил, что Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей Лурье.
Женщина тем временем негодует из-за сложившейся ситуации, также требуя от Долиной свои деньги обратно.
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Позднее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости отметил, что Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей Лурье.
Женщина тем временем негодует из-за сложившейся ситуации, также требуя от Долиной свои деньги обратно.
«Долина получила от меня полную сумму за квартиру, что сама неоднократно подтверждала, и даже большую часть этих средств разместила на своём счете, сохранила квартиру. А я осталась без квартиры и без денег», – отметила Лурье, которая намерена добиваться возвращения средств.Читайте также:
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Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую ее убедили продать мошенники
Анастасия Чинкова