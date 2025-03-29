«Я осталась без квартиры и без денег»: купившая у Долиной квартиру Лурье намерена судиться с певицей

29 марта 2025 года известная уфимка Дилара Зинатуллина отмечает 25-летие. Она приобрела популярность благодаря отношениям с рэпером Моргенштерном*, но даже после их развода продолжает оставаться в центре внимания. Дилара всегда выделялась экстравагантностью и харизмой, что помогло ей выстроить успешную карьеру. Каким был её путь от обычной уфимской школьницы до медийной личности, расскажет «Радио 1».