«У них тоже проблемы»: Стас Пьеха жёстко высказался о поклонниках Паши Техника
Стас Пьеха высказался о резонансе вокруг фигуры рэпера Паши Техника
Певец Стас Пьеха высказался о резонансе вокруг фигуры рэпера Паши Техника. Музыкант ушёл из жизни в этом году в возрасте 40 лет.
В интервью «Газете.Ru» Пьеха отметил, что видел рэпера только в коротких роликах, но никогда не слушал его треки и не смотрел подкасты полностью.
«Нет желания слушать человека, который как бы уже умирает — находится под воздействием веществ с нарушенной моторикой, речью. Мне больно на это смотреть, просто не могу. Считаю, что если люди видели в нём что-то прикольное, мемное, душевное, у них тоже какие-то проблемы», — заявил певец.Пьеха упомянул, что Паша Техник, насколько он знает, тоже был в их клинике, но быстро её покинул. Артист заключил, что наркомания — это проблема, от которой человек не излечится, пока сам этого не захочет.
