«У них тоже проблемы»: Стас Пьеха жёстко высказался о поклонниках Паши Техника

18 ноября 2025, 19:12

Стас Пьеха высказался о резонансе вокруг фигуры рэпера Паши Техника

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Певец Стас Пьеха высказался о резонансе вокруг фигуры рэпера Паши Техника. Музыкант ушёл из жизни в этом году в возрасте 40 лет.





В интервью «Газете.Ru» Пьеха отметил, что видел рэпера только в коротких роликах, но никогда не слушал его треки и не смотрел подкасты полностью.

«Нет желания слушать человека, который как бы уже умирает — находится под воздействием веществ с нарушенной моторикой, речью. Мне больно на это смотреть, просто не могу. Считаю, что если люди видели в нём что-то прикольное, мемное, душевное, у них тоже какие-то проблемы», — заявил певец.