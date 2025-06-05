«Я плакала от счастья»: экс-участница «Дома-2» Устиненко устроила праздник в первый день рождения дочери

Алиана Устиненко устроила грандиозный праздник в первый день рождения дочери
Алиана Устиненко с мужем и детьми (фото: Instagram* @aliana1001)

Младшая дочь Алианы Устиненко отметила первый день рождения. Телезвезда устроила для неё настоящий праздник.



Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» является многодетной мамой. Она воспитывает сына Роберта, рождённого в браке с Александром Гобозовым. В отношениях с Максом (Маркусом) Меченковым Устиненко родила дочерей Микаэлу и Самуэллу. Сегодня Сэмми отмечает день рождения

Телезвезда организовала яркий праздник для дочери. Она украсила комнату воздушными шариками с цифрой 1. Алиана в длинном платье осторожно провела дочь по комнате. Девочка в белой панамке с удивлением наблюдала за шариками.

Устиненко решила отпраздновать на свежем воздухе с шашлыками и армянскими песнями. Она покатала именинницу на качелях во дворе загородного дома и отвела на горку. В завершении праздника все дети радостно нырнули в надувной бассейн с игрушками.

От гостей Сэмми получила в подарок много кукол и мягких игрушек, а также её первое фортепиано с микрофоном.

«Сказочный подарок Сэмми в её день. Я долго думала, чем удивить дочку на её первый день рождения! Посмотрела в календарь, впереди лето и поняла – пришло время построить... свой армянский Дисней! Качели – есть. Горка – есть. Бассейн – надули всем двором. Подарок не для понтов, из нашего сердца. Его собирали всей семьёй: дедушки, папа, брат – шурупили, таскали, надували. Я стояла рядом, снимала, командовала и... тихонько плакала от счастья», – написала Устиненко в личном блоге.

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