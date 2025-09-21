Никита Кологривый пострадал от камнепада на съёмках в Дагестане
Актёр Никита Кологривый пережил опасный момент во время съёмок в Дагестане. Об этом сообщает издание Super.
По дороге по горному серпантину на машину актёра обрушился небольшой камнепад, который полностью перекрыл путь. Никите и его коллегам пришлось самостоятельно расчищать дорогу, чтобы продолжить путь. В этот момент один из камней задел Кологривого, в результате чего актёр получил небольшую травму. Несмотря на инцидент, сам артист поспешил успокоить поклонников, заверив, что с ним всё в порядке и серьёзных последствий нет.
Многие пользователи соцсетей выразили обеспокоенность и отметили, что актёру не стоило подвергать себя подобной опасности. Тем не менее, съёмки продолжились, а сам Кологривый продолжает делиться с подписчиками подробностями своих приключений в горах, не теряя чувства юмора.
Напомним, что недавно Никиту Кологривого объявили исполнителем роли фронтмена легендарной панк-группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в готовящемся биографическом фильме. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию – племянник музыканта, Юрий Япрынцев, заявил, что Кологривый не подходит на роль, что добавило дополнительного резонанса вокруг проекта.
