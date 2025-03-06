«Я плохая мама»: Елена Захарова рассказала, почему не водила дочь в детский сад

Елена Захарова (фото: Telegram @lenazakharova_official)
Елена Захарова воспитывает дочь Майю, в которой души не чает. Актриса редко высказывается о личной жизни, но о дочери всё же иногда говорит.
49-летняя артистка не скрывает, что нередко испытывает чувство вины перед ребёнком и даже считает себя плохой матерью.
Елена подчеркнула, что в будущем не станет давить на дочь и заставлять выбирать тот или иной путь. Сейчас Майя занимается балетом в Русской национальной балетной школе и часто выступает на известных площадках. Но пока неизвестно, захочет ли наследница актрисы связать с этим свою жизнь.
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«Мне всё время кажется, что я плохая мама, потому что я часто на гастролях, на съёмках, мало вижу дочку. Но моя мама считает, что я к себе критична, ведь всё свободное время я провожу с дочкой. Беру её с собой иногда на гастроли, на съёмочную площадку. Кстати, я очень долго кормила её грудным молоком. Не каждая артистка может таким похвастаться. Летая на гастроли, сцеживала молоко, замораживала. Специально ночами ставила будильник себе каждые четыре часа, когда Майя маленькая совсем была», – поделилась Захарова.Актриса также отметила, что её дочь обладает целеустремлённостью и упорством и всегда легко идёт на контакт с окружающими. Захарова не скрывает, что не водила Майю в детский сад, но это никак не повлияло на коммуникабельность девочки.
Елена подчеркнула, что в будущем не станет давить на дочь и заставлять выбирать тот или иной путь. Сейчас Майя занимается балетом в Русской национальной балетной школе и часто выступает на известных площадках. Но пока неизвестно, захочет ли наследница актрисы связать с этим свою жизнь.
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Анастасия Чинкова