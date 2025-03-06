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«Я плохая мама»: Елена Захарова рассказала, почему не водила дочь в детский сад

Елена Захарова рассказала, почему не водила дочь в детсад
Елена Захарова (фото: Telegram @lenazakharova_official)

Елена Захарова (фото: Telegram @lenazakharova_official)

Елена Захарова воспитывает дочь Майю, в которой души не чает. Актриса редко высказывается о личной жизни, но о дочери всё же иногда говорит.
49-летняя артистка не скрывает, что нередко испытывает чувство вины перед ребёнком и даже считает себя плохой матерью.

«Мне всё время кажется, что я плохая мама, потому что я часто на гастролях, на съёмках, мало вижу дочку. Но моя мама считает, что я к себе критична, ведь всё свободное время я провожу с дочкой. Беру её с собой иногда на гастроли, на съёмочную площадку. Кстати, я очень долго кормила её грудным молоком. Не каждая артистка может таким похвастаться. Летая на гастроли, сцеживала молоко, замораживала. Специально ночами ставила будильник себе каждые четыре часа, когда Майя маленькая совсем была», – поделилась Захарова.
Актриса также отметила, что её дочь обладает целеустремлённостью и упорством и всегда легко идёт на контакт с окружающими. Захарова не скрывает, что не водила Майю в детский сад, но это никак не повлияло на коммуникабельность девочки.

Елена подчеркнула, что в будущем не станет давить на дочь и заставлять выбирать тот или иной путь. Сейчас Майя занимается балетом в Русской национальной балетной школе и часто выступает на известных площадках. Но пока неизвестно, захочет ли наследница актрисы связать с этим свою жизнь.

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06 марта 2025, 14:13

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Спустя три года после эмиграции певицы Аллы Пугачёвой и её супруга-юмориста Максима Галкина* новостей о жизни пары становится всё больше. Некоторые из них не на шутку тревожат поклонников.
Недавно стало известно, что обосноваться в небольшом израильском городке Герцлия паре помог бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин*. Именно он арендует жильё для Пугачёвой и Галкина*, пишут СМИ.

Место явно было выбрано не случайно. В городе располагается большой медицинский центр с русскоязычными врачами. Поговаривают, что певица проживает рядом с ним.

Недавно появились слухи, что Пугачёва, которой в апреле исполнится уже 76 лет, имеет проблемы со здоровьем. Не исключено, что артистка пользуются услугами клиники.

Также не совсем понятно, почему олигарх оплачивает жильё супружеской паре. Говорят, что их связывает крепкая дружба и Невзлин* снимает жильё артистам именно из дружеских соображений.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**запрещён в РФ
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#здоровье
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Актёр Калюжный прибыл к следователю с адвокатом после возбуждения дела об уклонении от армии
Глеб Калюжный прибыл к следователю с адвокатом после неявки в военкомат
06 марта 2025, 13:55

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Глеб Калюжный самостоятельно прибыл с адвокатом к следователю после возбуждения против него уголовного дела об уклонении от службы в армии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о том, идёт Калюжный служить в армию или же понесёт уголовную ответственность. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года 26-летнего актёра уведомили о необходимости явиться в военкомат, однако он этого не сделал. В результате, в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от армии.

Кроме того, в этот день на связь вышла мама Глеба, которая заверила, что сын получает высшее образование, поэтому имеет отсрочку от службы.

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#уголовное образование
#мама
#сын
#военкомат
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Пьянство, месть воздыхателя и происки свекрови Екатерины Васильевой: куда пропала актриса Елена Корикова
06 марта 2025, 13:53

Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)

Актриса Елена Корикова опубликовала последний пост в соцсетях в 2022 году. На данный момент о жизни артистки ничего не известно. Елена не даёт интервью, тем более не снимается в кино: по данным сервиса «Кинопоиск», последняя работа с её участием - сериал «Шелест. Большой передел», вышедший в 2018 году.
Но это сейчас… А если мы вернёмся в нулевые, то Елена Корикова блистала. После выхода «Бедной Насти» актриса стала очень популярной, её приглашали известные глянцевые журналы на съёмки, она была частым гостем светских мероприятий. Что же произошло? Почему путеводная звезда Кориковой погасла? Об этом читайте в материале «Радио 1».


Актёрская карьера



После окончания школы в Ростове-на-Дону Елена Корикова едет в Москву, чтобы поступать в театральный вуз. С первой попытки она сдаёт вступительные экзамены во ВГИК, её принимают в мастерскую Сергея Соловьёва.

Учась на первом курсе, актриса дебютировала в кино: она сыграла в фильме Анатолия Матешко «Ха-би-ассы». После Елена стала получать много предложений: она снялась в таких картинах, как «Я обещала, я уйду» Валерия Ахадова, «Три сестры» Сергея Соловьёва и «Барышня-крестьянка» Алексея Сахарова. Именно роль Лизы в «Барышне-крестьянке» принесла ей первую награду — в 1995 году Корикова получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Киношок», кроме этого, актриса была номинирована на премию «Ника».

Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)

После окончания ВГИКа Елена вряд ли напоминала трепетную выпускницу – она уже была востребованной актрисой, утвердившейся в киноиндустрии. Корикову часто приглашали сниматься в музыкальных клипах, например, её можно увидеть в клипах на песни «Позови меня с собой» Аллы Пугачёвой, «Летний дождь» Леонида Агутина, и, конечно же, «Плохая девочка» группы «Винтаж».

В 2001 году Елену пригласили в труппу театра «Современник» — это предложение поступило от самой Галины Волчек. Актриса играла в спектаклях «Три товарища», «Три сестры», «Анфиса», «Бесы».

В театре Корикова работала до 2004 года, параллельно начав сниматься в одном из самых знаковых проектов своей карьеры — сериале «Бедная Настя». Главная роль в этой исторической драме принесла ей огромную популярность. Сериал имел международный успех, его транслировали в разных странах, так, в одном только Китае за судьбой главной героини следили более 20 миллионов зрителей.


Месть поклонника



После стремительного карьерного взлёта Елена Корикова неожиданно исчезла из медиапространства. Вскоре о ней начали распространяться неприятные слухи: говорили, что актриса злоупотребляет алкоголем и принимает запрещённые вещества. Корикова долго игнорировала сплетни, однако в какой-то момент решила расставить все точки над «и». Она подала иск в суд, требуя защиты своей чести и достоинства.

Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)

Позже Корикова раскрыла истинную причину этих слухов: по её словам, это была месть влиятельного поклонника, которому она отказала. Имя этого человека актриса не раскрыла, но уверенно заявила, что он приложил максимум усилий, чтобы испортить её репутацию.
«Он пообещал, что всю жизнь положит на уничтожение меня — и как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам», — говорила Корикова.


Козни несостоявшейся свекрови



Ещё в студенческие годы Елена Корикова познакомилась с Дмитрием Рощиным, сыном знаменитой актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина.
Елена безоглядно влюбилась в молодого человека. Они начали встречаться, и спустя непродолжительное время Елена сообщила возлюбленному о своей беременности.

Дмитрий поступил как настоящий джентльмен и предложил Елене узаконить отношения. Однако свадьба так и не состоялась — в дело вмешалась Екатерина Васильева. Первое знакомство с потенциальной невесткой оставило у неё крайне негативное впечатление. Васильева не поверила в искренность чувств Кориковой, посчитав, что девушка лишь хочет привязать к себе её сына. Более того, она убедила Дмитрия, что ребёнок, которого ждёт Елена, вовсе не от него. В итоге Рощин встал на сторону матери и отказался от свадьбы с Кориковой. Вскоре Елена родила сына, которого назвала Арсением. Она дала ему свою фамилию и взяла на себя всю ответственность за его воспитание.

Елена Корикова (Фото: ВКонтакте, @elenakorikovaofficial)

После расставания с Кориковой Дмитрий Рощин оставил светскую жизнь, переехал в деревню и полностью посвятил себя религии. Он является настоятелем храма святителя Николая Мирликийского на Трёх горах. Личную жизнь Дмитрий тоже устроил: Рощин женился и стал отцом восьмерых детей.

В 2021 году Елена Васильева приняла иноческий постриг, получив имя матушка Василиса. Ни она, ни Дмитрий так и не признали сына Кориковой.


Брак с Липскеровым и другие романы



Первым мужем актрисы стал писатель Дмитрий Липскеров. Их отношения развивались быстро — Дмитрий быстро сделал актрисе предложение и даже подружился с её сыном Арсением. Однако семейное счастье оказалось недолговечным: спустя два года брак был расторгнут.

Позже Корикова стала встречаться с режиссёром и оператором Максимом Осадчим. Вместе они уехали в США, где Елена попробовала себя в экспериментальном кино. Однако, пара вернулась в Москву.

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Осадчий действительно любил Елену. Он не только заботился о ней и её сыне, но и стал менеджером актрисы, продвигая её в киноиндустрии. Именно благодаря усилиям Максима Елена Корикова получила приглашение на кастинг сериала «Бедная Настя».

По слухам, на съёмках «Бедной Насти» у актрисы вспыхнул роман с актёром Даниилом Страховым, игравшего в сериале барона Владимира Корфа, который был влюблён в героиню Кориковой. Об их близких отношениях судачили не только коллеги, но и гримёры с костюмерами. Страхов был женат на актрисе Марии Леоновой. Говорили, что супруга актёра приходила на съёмочную площадку и устраивала сцены ревности. В итоге Корикова разорвала отношения с Осадчим, сообщает интернет-журнал «Культурология.рф».

Елена Корикова и Максим Осадчий (Фото: Вконтакте, @elenakorikovaofficial)

Также ходили слухи, что за сердце Елены Кориковой боролся и Андрей Малахов, который якобы даже делал ей предложение.

С 2010 года артистка состояла в отношениях с актёром Сергеем Астаховым. Однако их роман не продлился долго. Позже в жизни артистки появился продюсер Сергей Черных, но и эти отношения вскоре исчерпали себя. Следующим избранником Елены стал актёр Константин Соловьёв, который ради неё оставил жену и детей. Однако и с ним актриса рассталась.


Как сейчас складывается личная жизнь Елены Кориковой



В 2021 году в СМИ писали о тайном замужестве Елены Кориковой. Спустя некоторое время актриса подтвердила эту информацию, однако личность своего избранника не раскрыла. Известно только то, что это какой-то чиновник. Супруги живут в особняке в Черногории.


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Покушение на убийство, многочисленные скандалы и фиктивный брак: как жил Василий Уткин
06 марта 2025, 13:44

Василий Уткин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

19 марта 2024 года не стало Василия Уткина — культового спортивного комментатора и дважды лауреата премии «ТЭФИ». 6 марта он мог бы отметить свой 53-й день рождения. За свою прямолинейность он расплатился не раз: в 2001 году на него напали с ножом, а в 2019-м — брызнули в лицо из газового баллончика.
Несмотря на это, Уткин никогда не отказывался от честного мнения, за что его уважали коллеги и зрители. О том, как жил спортивный журналист и в какие конфликты ввязывался, расскажет «Радио 1».

Детство и образование


Василий Уткин родился в Балашихе в семье физика и врача. Ему не передались способности отца: точные науки давались тяжело, зато литература и иностранные языки были его стихией.

После школы он поступил в Московский педагогический университет, собираясь стать учителем, но так и не закончил пятый курс — журналистика взяла верх.

Карьера на телевидении


Первые шаги на ТВ Уткин сделал в 1989 году в 17-летнем возрасте. Настоящую известность ему принесла программа «Футбольный клуб» на НТВ, которую он начал вести в 1994 году. С 1996-го он комментировал спортивные матчи на НТВ и «НТВ-Плюс Спорт».

За свою работу дважды получил «ТЭФИ» как лучший спортивный комментатор (2004 и 2005 годы). Его коллеги и эксперты называли его голосом российского футбола. Он работал не только на НТВ, но и комментировал матчи для «России», «Первого канала», Eurosport, Discovery Channel и других. В его карьере были Кубок УЕФА, Лига чемпионов, Чемпионаты мира и Европы.

Певец Владимир Пресняков и Василий Уткин (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

В 2018 году Уткин получил приглашение работать на Чемпионате мира по футболу на «Первом канале». Однако после первого же матча он неожиданно покинул проект, не раскрывая причин, сказав лишь, что расставание прошло на взаимоуважительных условиях.

«Много версий было у людей по этому поводу. Появилась даже легенда, что я пришел на эфир в нетрезвом виде. Это очень мило, ведь за 20 минут до матча я появился в эфире программы "Время", и вряд ли бы успел опьянеть за столь короткий срок. Могу сказать, что знаю человека, который принимал решение по моей персоне, но называть его не буду. Звонок поступил сверху, поэтому особенного выбора у Первого канала не было», — рассказал Уткин в эфире YouTube-шоу Gazlive.

Прямолинейность и конфликты


Василий Уткин не боялся резких высказываний, что нередко приводило к конфликтам.

  • в 2001 году. На него напали с ножом, два удара в спину могли стоить жизни, но он чудом выжил. Причины нападения так и остались неясны;
  • в 2006 году назвал матч ЦСКА – «Ростов» договорным, за что получил судебный иск, но смог его выиграть и даже получить тысячу рублей за издержки.
  • когда Канделаки стала генпродюсером «Матч ТВ» и заявила, что построит новую редакцию с нуля, Уткин ответил, что вместе со старой «уйдет на помойку». Позже он согласился на сотрудничество, но оно быстро закончилось;
  • в 2020 году поссорился с Владимиром Соловьевым из-за темы самоизоляции. Уткин критиковал государственные меры поддержки, а Соловьев в ответ посоветовал ему сходить к психиатру. Когда Уткин вызвал его на словесный баттл, Соловьев отказался;
  • его самая долгая медиа-вражда была с Артемом Дзюбой. В 2016 году он поставил под сомнение мужество футболиста в конфликте с Юрием Лодыгиным, а затем неоднократно намекал на его глупость. Дзюба отвечал, что ему просто жаль комментатора;
  • Уткин открыто выступал против назначения Черчесова тренером. В 2019 году, когда комментатору брызнули в лицо газовым баллончиком, он предположил, что за этим мог стоять именно Черчесов;
  • в 2021-м Уткин высмеял скандал Губерниева с Ольгой Бузовой, назвав обоих «фриками»;
  • в 2022 году поспорил с Камилом Гаджиевым, назвал его «фуфлогоном», а во время встречи отказался пожать ему руку, за что получил легкую пощечину.

Василий Уткин (фото: Instagram* / @realradioutkin)

Личная жизнь Василия Уткина


В конце 90-х Уткин женился на модели Наталье. Брак был скорее формальностью — девушке нужен был российский паспорт.

«Была очень скромная свадьба, мы оставались вместе чуть больше года, но вместе жили урывками — не было ни квартиры, ничего. При этом это были нормальные отношения, любили друг друга, но довольно скоро поняли, что нам надо расстаться — и мы развелись», — вспоминал он.

Позже он закрутил роман с коллегой Натальей Пакуевой, но отношения оказались сложными. В 2006-м они расстались, затем ненадолго сошлись вновь, но окончательно разошлись через пару месяцев. После этого Пакуева вышла замуж за футболиста ЦСКА Сергея Игнашевича.

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Борьба с болезнью и последние годы


Разрыв с Пакуевой сильно повлиял на Уткина — он начал заедать стресс и набрал большой вес. Позже он сделал операцию по резекции желудка и смог значительно похудеть, но проблемы со здоровьем его не покинули.

«У меня был довольно долгий алкоголический период, сопряженный с личностным кризисом. Выходить из него было сложно. Но в какой-то момент я опять очень сильно похудел и понял, что с этим надо как-то справляться. К слову, с лишним весом я борюсь на протяжении всей жизни. Постоянно сбрасываю и набираю. Один раз весил максимально 230 килограммов. Было очень тяжело, поэтому принялся срочно худеть. Все-таки это большой риск для жизни», — делился журналист.

Василий Уткин (фото: Instagram* / @realradioutkin)

В феврале 2024 года он появился на фото с игроками ФК «Эгриси» в инвалидной коляске, что вызвало тревогу у поклонников — и не зря.

19 марта его доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Врачи дважды пытались реанимировать его, но из-за оторвавшегося тромба кровообращение остановилось.

В 18:01 19 марта 2024 года врачи констатировали смерть Василия Уткина в кардиологическом отделении больницы имени Н.И. Пирогова.

Культовые цитаты комментатора


Василия Уткина запомнили как одного из самых ярких и эрудированных комментаторов российского спорта. Он выдавал запоминающиеся фразы прямо в эфире, без подготовки, что стало его визитной карточкой.

«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живём!»

«Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич»

«Ну, конечно, давайте посвистим. Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю»

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Выступал без гонораров и женился на старухе за бутылку водки: почему «король пародий» Александр Песков живет за счет матери?
06 марта 2025, 13:40

Александр Песков (Фото: РИА Новости/ Светлана Шевченко)

Александр Песков прославился в начале 90-х благодаря своему удивительному умению пародировать каждое движение звезд эстрады. В то время он добился огромной популярности, но веселая и яркая концертно-гастрольная жизнь канула в лету. Сегодня Песков практически забыт и прозябает в нищете — так, по крайней мере, люди судачат.

«Иногда выхожу бесплатно работать»

«Король пародий» появился на свет в Архангельской области. Он рос в семье работников целлюлозно-бумажного комбината. А в 90-е годы без Александра Пескова не обходился ни один значимый концерт.

Гастролей было много, ведь он приезжал в самые отдаленные уголки России в образе тех, кого, быть может, никогда там и не увидели бы вживую. Мастер перевоплощений мог без особого труда собрать на одной сцене почти всю «Песню года» — от Зыкиной и Толкуновой до Пугачевой и Агузаровой. Еще Песков перевоплощался в Кобзона, Леонтьева, Бабкину, Аллегрову, Понаровскую, Вайкуле и Моисеева.

«Если народ тебя любит, значит, нужно ехать к нему. Иногда выхожу бесплатно работать, без гонораров. Когда открывается занавес, все проблемы и усталость куда-то уходят. Что в этот момент происходит, я не знаю, но у меня словно крылья за спиной появляются», — неоднократно отмечал во время бесед с журналистами артист.

Песков убежден, что каждым выступлением необходимо доказывать свою творческую состоятельность, подтверждать, что публика не зря пришла, заплатив за билеты деньги.

Несмотря на всеобъемлющий успех, Александр, по его же словам, за долгое время своего творчества ничего лично для себя не заработал. Загородный дом артиста много лет стоял неотделанный — изначально было мало времени, потом денег.

Все средства, вырученные от одного концерта, артист тратил на предстоящие выступления. Он покупал костюмы, декорации.

Александр Песков в образе Аллы Пугачевой (Фото: кадр с фестиваля «Песня года» (Сольное шоу))

Любовь и тяжелое испытание

О сегодняшней жизни Александра Пескова известно немного. Последние годы пародист практически не выходил на сцену. Крайний его крупный концерт прошел в 2022 году и был приурочен к 60-летию артиста. В интервью с изданием NEWS.ru Песков тогда пожаловался, что в современном мире почти не появляются новые яркие образы, некого пародировать.

В одном из последних разговоров с журналистами, в частности, с телеведущей Лерой Кудрявцевой, Александр поделился, что дела у него идут плохо. Иногда приходится одалживать средства у своей мамы-пенсионерки. Из-за финансовых трудностей он больше не может помогать дочери Дарье.

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Некоторых удивил факт наличия ребенка у пародиста. Ведь долгие годы люди судачили о нетрадиционной сексуальной ориентации* Александра Пескова.

Дарье Песковой уже 39 лет, она работает концертным администратором детского театра-студии «Непоседы». О ее матери, экс-супруге Пескова, известно мало. Александр повстречал Галину Хайруллину, когда он после демобилизации из армии пришел устраиваться на работу в драмтеатр архангельского города Котлас.

Александр Песков в образе Надежды Кадышевой (Фото: кадр с фестиваля «Песня года» (Сольное шоу))


Песков уточнял, что сначала между ними не было никакой страсти, а только дружба, постепенно переросшая в любовь. Впрочем, появление на свет в 1986 году дочки не спасло их союз от разлада. После развода Александр и Галина остались друзьями, когда у Хайруллиной обнаружили рак. Песков помогал ей и материально, и морально.

«Это была борьба — моя личная война с раком за жизнь моей жены. Пять курсов химиотерапии, потеря волос, парики (благо, у меня их полно). После каждого сеанса «химии» у Гали был жуткий «отходняк»: ходила, держась за стенки», — откровенничал в одном из интервью пародист.

Однако все обошлось — Галина справилась с ужасным недугом. Победив рак, она начала отдавать все силы театральному преподаванию. Сам Песков после развода со второй супругой так больше и не женился.

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Кем была первая жена Пескова?

Оказалось, что в советские времена, когда с пропиской было тяжело, а без нее в столице нереально закрепиться, молодому пародисту пришлось пойти на фиктивный брак с одной пьющей пенсионеркой, которой тогда было 65 лет.

Ценой за руку, сердце и прописку стала только бутылка водки. Песков делился, что его невеста Елизавета не могла даже расписываться, поэтому в ЗАГСе поставила обычный крестик. Первая супруга пародиста умерла через месяц после свадьбы. Так что Александр уже вдовцом заключал второй брак с матерью единственной дочери Дарьи.

Александр Песков в образе Валентины Толкуновой (Фото: кадр с фестиваля «Песня года» (Сольное шоу))

«Я ими обласкан»

Больше всего Песков любил выступать в образе Людмилы Гурченко. Легендарная актриса и певица восхищалась талантом пародиста и тем, как он преподносил ее на сцене. Она даже помогала подбирать одежду, макияж и лично проводила для него мастер-классы. К слову, с некоторыми артистами Александра связывали дружеские отношения. К примеру, пародист общался с Людмилой Зыкиной и Валентиной Толкуновой.

«Я ими обласкан в плане уважения и любви. Они называли меня «Сашенькой» и «наш любимый». Я преклоняюсь перед ними!», — отмечал артист в беседе с NEWS.ru.

Последние годы Александр Песков почти не выходит на большую сцену, однако зрители его помнят. В Сети они оставляют многочисленные комментарии, вспоминают свои истории, связанные с виртуозом пародий.

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