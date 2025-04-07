«Я победила!»: У Регины Тодоренко свой взгляд на решение суда по искам писательницы из Петербурга

Регина Тодоренко (Фото: Телеграм: @todorenkoregina)
Уроженка Украины телеведущая, актриса, певица, модель и блогер Регина Тодоренко в очередной раз проиграла в суде дело против писательницы Дарины Мишиной. Однако сама она уверяет окружающих и саму себя, что вышла из судебных передряг победительницей.
Напомним, конфликт между творческими личностями начался ещё в 2022 году. Теледива заказала писательнице из Санкт-Петербурга детскую книгу «Регина-путешественница. Приключения в Африке». Дарина заявила журналистам, что стала «литературным рабом» Тодоренко. Та дала ей задание, описала сюжет и основную канву произведения. После того, как уже была написана первая глава, Регина резко перестала выходить на связь и не оплатила уже проделанную работу.
Сегодня телеведущая откровенно рассказала о судебных разбирательствах с оппоненткой и изложила свою версию происшедшего. Она также не забыла упомянуть, что на её имя уже зарегистрирован товарный знак.
Ранее в пресс-службе упомянутого выше суда сообщили, что иск самой Тодоренко о защите её чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из города на Неве оставлен без удовлетворения. Впрочем, как и иск Мишиной к супруге Влада Топалова о защите авторских прав. Обе жалобы инстанцией были отклонены.
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Сегодня телеведущая откровенно рассказала о судебных разбирательствах с оппоненткой и изложила свою версию происшедшего. Она также не забыла упомянуть, что на её имя уже зарегистрирован товарный знак.
«Притязания Мишиной Дарины на авторство через взыскание с меня гонорара за написание книги были отклонены: Тверской районный суд города Москвы 19.04.2023, изучив нашу ситуацию, вынес законное и справедливое решение», — сказала артистка.
Ранее в пресс-службе упомянутого выше суда сообщили, что иск самой Тодоренко о защите её чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из города на Неве оставлен без удовлетворения. Впрочем, как и иск Мишиной к супруге Влада Топалова о защите авторских прав. Обе жалобы инстанцией были отклонены.
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Александр Бойцов