«Я подожду»: уехавшая в США Мария Машкова мечтает о гастролях по России в 85 лет

Мария Машкова (фото: Instagram* @masha_mashkova_official)
Переехавшая в США актриса Мария Машкова выразила надежду, что когда-нибудь сможет отправиться на гастроли по городам России со своим спектаклем. При этом она отметила, что к тому моменту ей уже может быть 85 лет.
«Есть именно мечта, но я понимаю, что сейчас она неосуществима. Я её отложу пока куда-нибудь подальше. Мой спектакль сделан так классно, что я могу играть эту роль и в 85 лет. Если что, я выйду и сыграю. Я подожду! Выйду с магнитолой, такой веселой 85-летней бабкой», – рассказала 39-летняя дочь Владимира Машкова, интервью которой опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».Мария призналась, что за несколько лет жизни в Штатах её дети начали считать себя американцами.
Напомним, что Мария Машкова покинула Россию в 2022 году вместе с мужем пианистом и сценаристом Александром Слободяником, а также детьми – 12-летней Александрой и 13-летней Стефанией. Актриса разорвала отношения с отцом Владимиром Машковым, который поддержал Россию и президента Владимира Путина и осудил дочь.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова