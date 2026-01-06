«Нет профессии, чтобы оскорблять людей»: Екатерина Семёнова высказалась о Пугачёвой

06 января 2026, 15:03

Певица Екатерина Семёнова осудила высказывание Аллы Пугачёвой о зрителях

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица и композитор Екатерина Семёнова отреагировала на слова Аллы Пугачёвой о «рабах и холопах». Хитмейкер не поддержала эту позицию.





В беседе с «NEWS.ru» Семёнова подчеркнула, что любой артист, даже самый известный, зависит от своей аудитории. По мнению певицы, зритель — это основа профессии, и каждый исполнитель должен ценить и уважать тех, кто его слушает.

«А выйти и откуда-то, с другой стороны Земли, сказать, что «вы были рабами, а стали холопами». Это же насколько нужно было не уважать своих зрителей? Чтобы вот так о них думать. <…> Нет такой профессии на Земле, которая бы позволяла оскорблять людей», — высказалась Екатерина.