«Нет профессии, чтобы оскорблять людей»: Екатерина Семёнова высказалась о Пугачёвой
Певица и композитор Екатерина Семёнова отреагировала на слова Аллы Пугачёвой о «рабах и холопах». Хитмейкер не поддержала эту позицию.
В беседе с «NEWS.ru» Семёнова подчеркнула, что любой артист, даже самый известный, зависит от своей аудитории. По мнению певицы, зритель — это основа профессии, и каждый исполнитель должен ценить и уважать тех, кто его слушает.
«А выйти и откуда-то, с другой стороны Земли, сказать, что «вы были рабами, а стали холопами». Это же насколько нужно было не уважать своих зрителей? Чтобы вот так о них думать. <…> Нет такой профессии на Земле, которая бы позволяла оскорблять людей», — высказалась Екатерина.