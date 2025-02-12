«Успех сильно триггерит»: Боня показала откровенный наряд

Виктория Боня (Фото: Instagram*/victoriabonya)
Телеведущая Виктория Боня показала подписчикам в соцсетях откровенный наряд и порассуждала на тему людской зависти на фоне успеха других. Селебрити считает, что людей можно разделить на две категории: тех, кто завидует, сидя при этом на месте, и тех, кого вдохновляет чужой успех.
«Почему успех так сильно триггерит людей? Вчера я поделилась радостной новостью — купила новую машину. Многие искренне порадовались за меня, но были и те, кто тут же начал искать грязь. «Эскорт», «нечестные деньги» — стандартный набор. Они не могут поверить, что женщина может сама добиться успеха, быть независимой, красивой и при этом жить так, как хочет. Почему их это так задевает? Потому что твой успех — это напоминание им о том, что они сами ничего не делают, чтобы изменить свою жизнь», — поделилась Боня.
Виктория Боня (Фото: Instagram*/victoriabonya)
Она резюмировала, что людям нужно меньше оправдываться, а больше верить в себя, в свою работу, уметь рисковать и быть дисциплинированными, ведь «ничего не дается просто так».
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