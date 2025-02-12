«Успех сильно триггерит»: Боня показала откровенный наряд

Телеведущая Виктория Боня показала подписчикам в соцсетях откровенный наряд и порассуждала на тему людской зависти на фоне успеха других. Селебрити считает, что людей можно разделить на две категории: тех, кто завидует, сидя при этом на месте, и тех, кого вдохновляет чужой успех.