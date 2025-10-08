«Я помер наконец-то»: телеведущий Гордон узнал о своей смерти из интернета
Теледущий Александр Гордон прочитал в новостях о своей кончине
Телеведущий ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале, журналист и актёр Александр Гордон заявил, что узнал о собственной «смерти» из новостей в интернете. Об этом он рассказал в интервью изданию StarHit.
По словам Гордона, он не следит за упоминаниями о себе в Сети, но иногда читает публикации, которые присылают друзья или коллеги.
«Недавно мне прислали, что я помер наконец-то. Пришлось звонить в Америку, убеждать отчима, что это не так», – рассказал телеведущий.Он отметил, что его пожилой родственник воспринял новость всерьёз и сильно переживал.
Сам Гордон воспринял ситуацию с иронией, посчитав её своеобразным «знаком» того, что проживёт ещё долго.