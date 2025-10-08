«Я помер наконец-то»: телеведущий Гордон узнал о своей смерти из интернета

08 октября 2025, 19:37

Теледущий Александр Гордон прочитал в новостях о своей кончине

Александр Гордон (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Телеведущий ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале, журналист и актёр Александр Гордон заявил, что узнал о собственной «смерти» из новостей в интернете. Об этом он рассказал в интервью изданию StarHit.





По словам Гордона, он не следит за упоминаниями о себе в Сети, но иногда читает публикации, которые присылают друзья или коллеги.





«Недавно мне прислали, что я помер наконец-то. Пришлось звонить в Америку, убеждать отчима, что это не так», – рассказал телеведущий.