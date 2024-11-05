«Я презираю эту женщину»: Наталья Гвоздикова рассказала об измене мужа и дерзком предложении его любовницы

Наталья Гвоздикова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
76-летняя актриса Наталья Гвоздикова сделала сенсационное заявление, в котором рассказала, как болезненно переживала, когда ее супруг Евгений Жариков завел семью на стороне. Подробности – в материале «Радио 1».
Знакомство Гвоздиковой и Жарикова
Артисты Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков встретились на съемочной площадке в 1974 году. Между ними вскоре завязался роман и уже через год они узаконили свои отношения. В 1976 году у Натальи и Евгения родился сын Федор. На протяжении многих лет брак Гвоздиковой и Жарикова считался идеальным, но вскоре выяснилось, что народный артист России изменяет своей супруге. У Евгения был длительный роман с журналисткой Татьяной Секридовой, которая была младше его на 20 лет.
Измена Жарикова
Наиболее болезненным ударом для Гвоздиковой стало то, что Татьяна часто бывала в их доме. Актриса не догадывалась о неверности мужа, пока знакомые не начали намекать ей на это.
«Самое ужасное, что человека, с которой мой муж вошел в контакт, я хорошо знала. Но мне даже в голову не приходило, что этот человек пришел в мой дом…» — делилась народная артистка России.
Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)
Однажды Татьяна позвонила жене своего возлюбленного и открыто рассказала об их романе.
«Она даже упомянула, что, возможно, мы будем жить как шведская семья, втроем», — вспоминает Наталья.
Несмотря на вскрытый обман, Жариков не захотел покидать семью. Наталья также решила не подавать на развод.
«После того, как я узнала правду, мы сели за стол и спокойно обсудили все. Он рассказал мне всё. Я не стала его принуждать, просто сказала ему: «У тебя есть свобода выбора». Я сама склонялась к тому, чтобы он ушел, хотя по-прежнему любила его. Эту женщину я презираю!» — поделилась актриса в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
Супруги смогли преодолеть кризис в отношениях и сохранить свой брак, который продлился до самой смерти Жарикова. Евгений Ильич скончался в 2012 году в возрасте 70 лет.
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