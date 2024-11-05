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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Я презираю эту женщину»: Наталья Гвоздикова рассказала об измене мужа и дерзком предложении его любовницы

«Я презираю эту женщину»: Наталья Гвоздикова рассказала об измене мужа и дерзком предложении его любовницы

Наталья Гвоздикова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Наталья Гвоздикова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

76-летняя актриса Наталья Гвоздикова сделала сенсационное заявление, в котором рассказала, как болезненно переживала, когда ее супруг Евгений Жариков завел семью на стороне. Подробности – в материале «Радио 1».


Знакомство Гвоздиковой и Жарикова


Артисты Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков встретились на съемочной площадке в 1974 году. Между ними вскоре завязался роман и уже через год они узаконили свои отношения. В 1976 году у Натальи и Евгения родился сын Федор. На протяжении многих лет брак Гвоздиковой и Жарикова считался идеальным, но вскоре выяснилось, что народный артист России изменяет своей супруге. У Евгения был длительный роман с журналисткой Татьяной Секридовой, которая была младше его на 20 лет.

Измена Жарикова


Наиболее болезненным ударом для Гвоздиковой стало то, что Татьяна часто бывала в их доме. Актриса не догадывалась о неверности мужа, пока знакомые не начали намекать ей на это.
«Самое ужасное, что человека, с которой мой муж вошел в контакт, я хорошо знала. Но мне даже в голову не приходило, что этот человек пришел в мой дом…» — делилась народная артистка России.
Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Однажды Татьяна позвонила жене своего возлюбленного и открыто рассказала об их романе.
«Она даже упомянула, что, возможно, мы будем жить как шведская семья, втроем», — вспоминает Наталья.

Несмотря на вскрытый обман, Жариков не захотел покидать семью. Наталья также решила не подавать на развод.
«После того, как я узнала правду, мы сели за стол и спокойно обсудили все. Он рассказал мне всё. Я не стала его принуждать, просто сказала ему: «У тебя есть свобода выбора». Я сама склонялась к тому, чтобы он ушел, хотя по-прежнему любила его. Эту женщину я презираю!» — поделилась актриса в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Супруги смогли преодолеть кризис в отношениях и сохранить свой брак, который продлился до самой смерти Жарикова. Евгений Ильич скончался в 2012 году в возрасте 70 лет.

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#артист
#статьи
«Был наркоманом и остается»: мать Стаса Пьехи впервые рассказала о его неизлечимой болезни
05 ноября 2024, 14:22

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певица Илона Броневицкая впервые рассказала о длительной борьбе своего сына, Стаса Пьехи, с наркотической зависимостью. Ее слова приводит издание «Стархит».
Броневицкая призналась, что в начале зависимости своего сына она не осознавала всей серьезности ситуации и необратимых изменений, происходящих в его организме. Специалисты объяснили ей механизм формирования зависимости на простом примере: огурец, многократно погруженный в рассол, навсегда меняет свои свойства.

«Мне объяснили: представьте свежий огурец, который макают в рассол. На 30-й раз после того, как его опустят, он становится соленым, и свежим уже никогда не будет. То есть зависимость меняет химические процессы в мозге, и радость потом уже не вырабатывается без дополнительного введения. Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», — рассказала Броневицкая в эфире шоу «Смысл жизни».

Илона Броневицкая (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

По ее мнению, полностью избавиться от наркотической зависимости невозможно.
«Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ведь это заболевание неизлечимо. Он находится в глубокой ремиссии», — отметила она.

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#наркотики
#шоу
#артист
#шоу-бизнес
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Киркоров и Анна Асти: Иосиф Пригожин рассказал про подготовку артистов к новогодним шоу
Продюсер Пригожин: съемки к новогодним шоу уже идут регулярно
05 ноября 2024, 11:29

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Самыми дорогими артистами на новогодних корпоративах будут Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Anna Asti, уверен музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, сообщили в NEWS܂ru.
Однако российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» выразил свое несогласие с этим утверждением.
«У нас много дорогих артистов, включая Филиппа Киркорова и Annu Asti. У нас все артисты востребованы, трудно сказать, кто самый и не самый», — сообщил собеседник.

Он добавил, что подготовка к новогодним шоу идет, как обычно, полным ходом, но времени еще предостаточно.
«До Нового года еще 2 месяца — это целая жизнь, поэтому я бы не торопился с выводами. Подготовка идет, да, съемки идут, все регулярно», — поделился продюсер.

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Новая муза: Раскрыты подробности личной жизни Меладзе после разрыва с Брежневой
Продюсер Дворцов: Константин Меладзе обзавёлся музой, но хочет вернуть Брежневу
05 ноября 2024, 10:35

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

У продюсера Константина Меладзе после расставания с певицей Верой Брежневой появилась новая муза, которая гораздо младше его. Об этом заявил концертный директор, продюсер Сергей Дворцов, пишет Life.ru.
Недавно Константин со своим братом Валерием выпустили песню после долгого творческого перерыва. Многие предположили, что это обусловлено появлением новой музы в жизни композитора. Некоторые же утверждают, что песня является посланием для Веры Брежневой.

Дворцов рассказал, что новая муза у Меладзе действительно появилась, она моложе его в несколько раз, однако студенткой уже не является. По его словам, творческие люди не могут долгое время быть в одиночестве.

Концертный директор выразил уверенность в том, что пассией композитора стала начинающая певица, которая чем-то похожа на Брежневу. По его словам, Меладзе до сих пор её любит и мечтает вернуть, но сама Брежнева не намерена возобновлять отношения.

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#продюсер
#вера брежнева
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Информация о выступлении рэпера Канье Уэста в России оказалась фейком
Рэпер Канье Уэст не выступит на «Газпром-Арене» в Петербурге
03 ноября 2024, 21:47

Фото: iStock/LesByerley

Сведения о выступлении рэпера Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Петербурге не соответствуют действительности. Об этом сообщил президент корпорации PMI («Петербургской музыкальной индустрии») Евгений Финкельштейн в беседе с ТАСС.
Ранее в этот день Telegram-канал Baza сообщил, что в ноябре Уэст может приехать в Россию с концертом. Сначала он якобы планировался в Москве, однако из-за непогоды его перенесли на закрытую «Газпром-Арену» в Петербурге. Отмечалось, что организаторы концерта уже нашли деньги, договорились с площадкой и уже внесли аванс представителям артиста.

Финкельштейн заявил, что никакой концерт рэпера в России не планируется. Сегодня он разговаривал по телефону с представителем петербургской площадки, который заявил, что у них нет даже договора аренды.

Также он назвал бредом поступившую информацию якобы за две недели до концерта, поскольку как минимум за месяц нужно подавать разрешение на проведение концерта, столько же ждать рабочую визу и намного заранее начинать продажу билетов.

Кроме того продюсер подчеркнул, что его компания проводит переговоры с Канье Уэстом и знает о его планах, а также запрашиваемых гонорарах, которые сейчас российские площадки выплатить не могут.

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Муцениеце «дешевле» Прилучного, а Тарасов «бонусом» расскажет секреты Бузовой: как звезды зарабатывают на красных дорожках
03 ноября 2024, 08:00

Сергей Бурунов (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)

Для звёзд наступили сложные времена. Осталось совсем немного богачей, которые готовы платить баснословные суммы артистам на закрытых вечеринках и корпоративах. Люди стали меньше ходить на концерты, кинозалы пустеют, а на телеэкранах резко убавилось количество развлекательных ток-шоу. Но даже «на безрыбье» знаменитости находят способ заработать «копеечку». Раньше выход в свет звёзд российского шоу-бизнеса был дополнительным способом пропиариться. Сейчас же такие вылазки составляют немалый процент от их основного дохода. «Комсомольская правда» рассказала, какие гонорары просят артисты за появление на мероприятиях.

Заплати миллион и пожми руку Александру Буйнову


Отчасти подзабытые звёзды 90-х пытаются выжать максимум от своей когда-то обретённой популярности. Они просят деньги лишь за одно появление на мероприятии — им даже не нужно петь. Так, экс-солистка «Комбинации» Алена Апина возьмёт за такой выход минимум 500 тысяч рублей. После сериалов «Слово пацана» и «Комбинация» ее песни снова популярны, отмечает бывший директор Пьера Нарцисса и продюсер Сергей Дворцов.

Исполнительница хита «Алмаз» Алиса Мон берёт за своё появление совсем недорого — где-то от 50 тысяч рублей. Такую же сумму придётся заплатить, если вы захотите видеть в качестве гостя звезду развлекательных ток-шоу Анну Калашникову.

Авраам Руссо (Фото: Риа новости/Рамиль Ситдиков)

Более востребованные артисты ставят ценник намного выше. Например, группа «А-Студио» с их солисткой Кети Топурией посетят открытие вашего заведения за 2 миллиона. Александр Буйнов пожмёт вам руку или даже пройдётся по ковровой дорожке за миллион, но свои музыкальные композиции он оставит при себе. На такую сумму согласен и Авраам Руссо.

Москвичам, желающим увидеть воочию любимых артистов, повезло немного больше, ведь если мероприятие проводится не в столице, гонорар артиста увеличивается на 300-500 тысяч рублей.

Муцениеце стоит дешевле Прилучного


Хорошие деньги на красных дорожках зарабатывают и звёзды кино и телевидения. Больше всего получают герои таблоидов — артисты, часто мелькающие в светских новостях.

Голос Леонардо Ди Каприо и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов будет позировать на баннерах вашего светского вечера и фестиваля за 2 миллиона 400 тысяч. Дмитрий Харатьян же побывает на киношном смотре за меньшую сумму — 200 тысяч рублей.

Павел Прилучный обычно не посещает светские мероприятия — лишь премьеры собственных фильмов. А вот за миллион рублей он подумает и, возможно, всё же не откажется от предложения. Бывшая жена звезды сериала «Жизнь по вызову» актриса Агата Муцениеце попросит 150-200 тысяч рублей.

Ксения Собчак (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)

За полтора миллиона на модный показ или презентацию можно заполучить в гостьи Ксению Собчак. Но есть высокий риск отказа, ведь Ксения весьма капризна. Она может и не принять деньги, но в основном ввиду своей практичности всё же соглашается на работу. Недавно она в боксёрских перчатках позировала на фоне тренажёров на презентации спортивного магазина.

Певица Катя Лель согласится и на 200 тысяч рублей, а вот экс-супруг Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов появится на каком-нибудь светском мероприятии за гонорар в 500 тысяч рублей. Если верить слухам, в подарок к своему выходу Тарасов обещает «бонус» — рассказать что-то про свою бывшую жену Ольгу Бузову. Организаторам такая щедрость со стороны футболиста лишь в радость — звёздный скандал хорошо подогреет интерес к их продукции.

За гонорар в 500 тысяч мероприятие посетит звезда шоу «Дом-2» Ксения Бородина. На такую же выплату согласен и певец Александр Серов.

Гонорары в валюте и баснословные выплаты именитому коучу


Политик из 90-х Ирина Хакамада в последние года зарекомендовала себя как крутой коуч. За один выход звезды на дорожке придется заплатить 3,5-4 миллиона рублей. Психологические советы Ирины сейчас весьма популярны в интернете, на неё сыпется много рекламных предложений — отсюда и такой ценник.

За своё появление телеведущая Виктория Боня запрашивает суммы с шестью нулями. Гонорар звезда просит выплачивать в долларах.

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«Две змеи»: что Джанабаева рассказала о жизни Брежневой после развода с Меладзе и как продюсер унизил экс-супругу
02 ноября 2024, 18:16

Вера брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова )

Последние годы были весьма насыщенными на события для братьев Меладзе. В 2022 году они вместе с жёнами разъехались по разным странам. Продюсер Константин побывал на вилле в Италии, а певец Валерий с супругой Альбиной Джанабаевой пожили в США и Испании — люди в сети шептались, что последние расстались. На самом же деле развелись Константин Меладзе и Вера Брежнева, сообщает «Пятый канал».

Больше не жена, больше не приятельница


Люди шептались, что пара уже занялась делёжкой имущества. В этом вопросе Меладзе-старший пошёл дальше — он лишил Брежневу сценического имени и забрал права на песни. Артистка сама подтвердила в конце 2023 года, что она больше не жена Константину, но вспоминает экс-супруга с теплом.

Через месяцы выяснилось, что после расставания Вера Брежнева оказалась «персоной нон грата» — певице больше не было места рядом со звёздным семейством, а коллегам по «ВИА Гра» дали строгий наказ не общаться со звездой.

Вера Брежнева призналась, что изредка общается с Альбиной Джабанаевой, но «поводов всё меньше».

Взаимоотношения девушек всегда были натянутыми, но нахождение в одном коллективе вынуждало их искать компромиссы. Спустя годы выяснилось, что Джабанаева давно обижена на Брежневу, которая первая увела женатого в то время мужчину из семьи.

Вера всех вытесняет


После обнародования интрижки композитора со своей коллегой, Анна Седокова, Надежда Мейхер и Альбина Джанабаева получили огромное внимание со стороны публики. Про них распускали разные грязные слухи, из-за чего Альбине приходилось скрывать свои отношения с Меладзе.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Внутри коллектива девушки конкурировали между собой. Каждая из них хотела получать больше денег и внимания. Накал страстей привёл к тому, что Джанабаева ушла из группы.

Спустя время в интервью Альбина призналась, что истинная причина ухода из «ВИА Гры» — регулярные стычки с коллегами. Похоже, Меладзе-старший был настолько увлечён раскруткой своей жены, что другие девушки остались не у дел.

«Произошел некий конфликт интересов. В какой-то момент я поняла, что Меладзе не в состоянии продюсировать меня в полной мере. Мне стало тесно что ли. Я чувствовала себя неуверенно и хотела идти своей дорогой», — поделилась Джанабаева.

По словам артистки, рабочие недомолвки не отразились на личных отношениях — с Константином они хорошо общаются и часто видятся на светских вечерах.

После откровений Джанабаевой, люди массово ополчились на Веру Брежневу. Говорили, что братья Меладзе «пригрели двух змей на груди» и Вера Меладзе «ВИАгрой» заниматься «вообще не дает».

Я служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью


После ухода Веры и Альбины из группы, многое поменялось: в коллектив ворвалась «свежая кровь». Константин рассчитывал, что новенькие прибавят интереса к проекту, но этого не произошло.

Со временем Джанабаеву и Брежневу стали воспринимать не как певиц, а как жён братьев Меладзе. После развода блондинка вообще превратилась в малоизвестную Веру Галушко.

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Люди были уверены, что это карма настигла Брежневу за вмешательство в семейную идиллию Константина — звезда долгое время вытесняла Яну Сумм — супругу продюсера на тот момент.

Ещё в 2007 пресса рассказывала о возможной связи Меладзе с одной из участниц коллектива «ВИА Гра». Тогда Сумм не волновалась, а Брежнева не подтверждала наличие нежных чувств к Константину, а потом и вовсе соединилась узами брака с бизнесменом Михаилом Киперманом.

«Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее», — говорила Сумм.

В 2012 году Брежнева и Киперман развелись. Люди болтали, что причина развода — тайный роман звезды с Меладзе.

От таких мужчин, как он, женщины сами не уходят


В том же 2012 году продюсер сбил на пешеходном переходе женщину, которая потом умерла в больнице. Трагедию Сумм и Меладзе переживали совместными усилиями.

В один момент на пороге их дома появилась Вера Брежнева — она давала слово, что пришла лишь поддержать наставника, но в конце концов буквально повесилась Меладзе на шею.

«Эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти «из подполья». У меня был один вопрос: Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти 10 лет!», — негодовала Яна Сумм.

Брежнева лишь широко раскрыла глаза и проговорила, что считала «так будет лучше». Всё, что связано с «ВИА Гра», уже достало Яну, поняла она.

Меладзе до последнего не хотел разводиться с супругой. Решение Сумм для него было как гром среди ясного неба. Девушке пришлось настоять, чтобы получить свободу.

«Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила раздельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи», — делилась Яна.

Недавно Константин выпустил трек, в котором он очередной раз унижает экс-супругу. Меладзе зашифровал для Веры послание, суть которого — я тебя всё ещё люблю, но вместе мы не будем.

«Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть следующая жизнь, а что, если нет? Если тоненькая нить прервется на мне <…> Согрей меня, зима так близко. <…> Мир так устроен, что любовь короче, чем жизнь», — опубликовал обращение Константин.

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«Молодые и горячие»: правила отбора на секс-вечеринки P. Diddy, режиссированные оргии и новые обвинения в деле рэпера
02 ноября 2024, 15:35

P. Diddy с дочерью (Фото: соцсети P. Diddy)

В середине сентября общественность всколыхнуло дело известного американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy). После продолжительного расследования, детали которого долго оставались в тайне, популярный исполнитель и продюсер оказался под серьезными обвинениями в рэкете, многократном сексуальном насилии и торговле людьми. На данный момент артист находится под арестом и ожидает вынесения приговора. Тем временем, в публичное пространство поступают ранее неизвестные детали — все больше свидетелей и звезд, когда-то близких к Комбсу, начинают делиться своими воспоминаниями и откровениями. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Правила отбора на секс-вечеринки P. Diddy.


P. Diddy (Фото: соцсети P. Diddy)


Недавно в интернете появилось заявление одного из бывших организаторов «белых вечеринок», которые проводились под покровительством P. Diddy. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, рассказал о том, как девушки попадали на эти мероприятия и по каким критериям они «отбирались».

О «белых вечеринках», центром которых всегда был Шон Комбс, в американском шоу-бизнесе говорили с самого начала. Начав свою карьеру в 1991 году, молодой продюсер быстро добился успеха и стремился заявить о себе на полную мощь.

Утвердившись на музыкальной арене, он начал устраивать масштабные мероприятия с алкоголем, танцами и запрещенными веществами. Вечеринки с белым дресс-кодом предназначались для того, чтобы начинающие звезды могли наладить полезные связи, в то время как «крупные фигуры» индустрии наслаждались вниманием и обществом молодых и услужливых гостей.

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Со временем элитные «фуршеты» для знаменитостей трансформировались в развратные заведения. В ходе расследования выяснилось, что на вечеринках P. Diddy происходили настоящие ужасы. Некоторые «гости» становились жертвами похищений и были принуждены к сексуальным актам под угрозами и шантажом. Были случаи жестоких изнасилований, когда в еду и напитки подмешивались наркотики. На мероприятиях постоянно велась видеосъемка, чтобы в случае возникновения проблем пострадавший не мог обратиться за помощью.

Отбор гостей проводился очень строго. Многие из них даже не подозревали о том, что их ждет, но тщательно готовились к вечерам, создавая образы и мечтая о приятном времяпрепровождении.

Организаторы, зная предпочтения своих покровителей, внимательно следили за внешним видом посетителей. Как стало известно, девушки весом более 63,5 килограмма не допускались на мероприятия. Об этом рассказал один из бывших сотрудников «белых вечеринок» P. Diddy, который работал с артистом в 2004-2005 годах. Он утверждает, что дамы, чей вес был больше установленного, разворачивались на входе, а тех, кто выглядел подозрительно, просили взвеситься на месте.

Кроме того, наряды должны были быть откровенными и провокационными. Закрытые образы, штаны и простая обувь не приветствовались.

«Никаких брюк. Никаких джинсов. Никакой обуви на плоской подошве. Каждая девушка должна была надеть вечернее платье, желательно очень короткое, чтобы лишь прикрывать ягодицы. Декольте должно было быть открытым, а обувь — на высоких шпильках. Исключений не было. Девушки должны были быть молодыми и горячими», — рассказал один из организаторов.

Единственное, что никогда не проверялось при входе на мероприятия — возраст гостей.

P. Diddy с участниками «Белой вечеринки» (Фото: соцсети P. Diddy)

Режиссированные оргии


В материалах дела следствия упоминается 16 случаев проведения вечеров Freak-Offs — тщательно организованных оргий, которые курировал сам Комбс. По последним данным, большинство зарегистрированных инцидентов происходило в особняках Нью-Йорка, Калифорнии и Флориды с 1998 по 2009 год.

Артист специально оборудовал свои дома для таких мероприятий: в комнатах находилось все необходимое для «безудержного веселья». Например, сменное постельное белье, различное оборудование для связывания, игрушки для взрослых и «целительные» капельницы для отрезвления.

Во время одного из обысков полиция обнаружила жесткие диски с гигабайтами непристойного видеоматериала и около тысячи бутылок детского масла, использующегося в качестве лубриканта.

«То, что происходило до двух часов ночи, меркнет по сравнению с тем, что происходило в пять утра. Эти вечеринки были известны своей дикостью. На них разрешалось все», — делился анонимный источник в беседе с Page Six.

Другой информатор рассказал, что Комбс обливал своих потенциальных жертв содержимым найденных флаконов, добавляя расслабляющий наркотик. Для полного контроля над «гостями» использовался так называемый «наркотик изнасилования», вызывающий сильное снотворное действие.

Жертвами становились дети и подростки


Жертвами Шона Комбса стали не только участники его вечеринок. Все больше людей сообщают о том, что подвергались насилию со стороны рэпера в разные периоды времени.

Обвинения начали поступать от певицы Кассандры Вентуры, бывшей девушки продюсера и его подчиненной. В 2023 году она подала на него иск, но дело быстро замяли, и она отозвала свое заявление. Однако в этом году в интернет попало шокирующее видео, на котором артист жестоко избивает исполнительницу. Это привлекло внимание правоохранительных органов, и множество жертв начали рассказывать о совершенных над ними преступлениях.

В короткий срок было подано около восьми судебных исков против P. Diddy. 1 октября этого года, после его задержания, в суд обратились примерно 120 пострадавших из шести американских штатов, обвиняющих артиста в различных правонарушениях, включая сексуальное насилие и побои.

Согласно информации, 25 обвинителей на момент инцидентов были несовершеннолетними, а самому младшему из них, по словам адвоката Тони Бузби, было всего девять лет.

Согласно данным издания People, двое мужчин также обвинили Комбса в том, что он накачивал их наркотиками и совершал над ними изнасилование в возрасте десяти и 17 лет. Один из истцов рассказал, что проходил прослушивание у P. Diddy в 2005 году, во время которого его доставили в отель, где рэпер напоил его газировкой с запрещенными веществами. Позже он утверждает, что артист угрожал его семье, если тот расскажет о произошедшем.

Ожидание приговора


На данный момент Шон Комбс продолжает бороться за свою невиновность. Недавно он подал иск против федеральных прокуроров США, утверждая, что они способствуют незаконной утечке информации.

Адвокаты рэпера заявляют, что распространение определенных фактов привело к «разрушительной» огласке, уничтожившей репутацию артиста. Они считают, что это может повлиять на дальнейшие решения присяжных и лишить их клиента права на справедливый суд.

Комбс уже в третий раз просит освободить его из тюрьмы под залог в 50 миллионов долларов, но все попытки оказались безуспешными. В ожидании судебного заседания ему придется оставаться в заключении как минимум до 5 мая 2025 года, после чего будет вынесен приговор, определяющий его дальнейшую судьбу.

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Актрису сериала «Склифосовский» Татьяну Иванову похоронили в Москве
01 ноября 2024, 19:13

Фото: iStock/ Clementa Moreno

Советская и российская актриса театра и телевидения Татьяна Иванова ушла из жизни на 78 году жизни. 31 октября её похоронили.
Актриса умерла в понедельник, информирует руководство Московского областного театра «Мособлдрама».

«28 октября 2024 года не стало заслуженной артистки России Татьяны Павловны Ивановой. Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам Татьяны Павловны Ивановой. Светлая память!» — говорится в сообщении.

31 октября в Москве в похоронном доме «Хованский» прошла церемония прощания с Татьяной Ивановой. Похороны были незаметными — коллеги, которые работали на одной площадке с усопшей во время съёмок сериалов «Пятая стража», «Версия», «Зинка-москвичка» и «Склифосовский», не пришли проститься с актрисой. Рядом с Татьяной Ивановой были лишь члены семьи и самые близкие коллеги по театру.

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«Погряз в беспределе»: Волочкова раскрыла правду о закулисье Большого театра
Анастасия Волочкова: в Большом театре все поставлено на коммерции, выхода нет
01 ноября 2024, 12:41

Фото: Анастасия Волочкова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

1 ноября ежегодно отмечается Всемирный день балета. Это событие посвящено красоте и грации движения, величию человеческого таланта, способного создавать произведения хореографического искусства.
Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» сообщила, что самая большая «балетная» проблема в России — нехватка педагогического состава.
«Существует буквально две профессиональные академии: московская и санкт-петербургская. Это не очень хорошая ситуация в целом в российском балете», — сказала артистка.

Она добавила, что также не радует ситуация, происходящая сейчас в Большом театре.
«В Большом театре сейчас все поставлено на коммерции, сегодня даже существуют ставки. Я не верила в это, когда Коля Цискаридзе мне об этом рассказал. Можно заплатить деньги, чтобы отдали главную партию балерине, например. Или за деньги балерина может попасть в кордебалет. А, как правило, платят деньги не за тех, кто талантом обладает. Есть такая проблема», — поделилась балерина.

По ее словам, выхода из этой «коммерции» нет, потому что уходят мэтры-педагоги, которые могут на это повлиять.
«Уже нет выхода из этого. Большой театр погряз в этом беспределе. В 2003 году, когда меня незаконно увольняли, я стала заложницей той ситуации, когда деньги стали вмешиваться в репертуарную политику театра. Во время Юрия Григоровича это было невозможно, а сейчас исправить это нельзя, потому что мэтры-педагоги уходят из жизни. А кто на смену пришел? Да никто. Я в Большом театре танцевала пять лет, а сейчас люди говорят, что невозможно смотреть уровень исполнения», — рассказала Анастасия Волочкова.

В завершении беседы она поздравила всех, кто причастен к искусству балета и пожелала творческих успехов. Для меня большое счастье быть настоящей русской балериной, заключила Волочкова.

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