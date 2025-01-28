Максим Виторган (фото: соцсети)
Актёр Максим Виторган возмутился современными песнями и обругал известных российских исполнителей.
Он рассказал, что его крайне возмущает песня «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto. При этом он не может перестать её слушать.
Также актёр заявил, что его очень раздражают хиты, которые раньше исполнял лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, и песни группы «Мираж». Он их никогда не слушал и презирал, но с годами они начали его привлекать.
Такой же эффект произошёл в американским фантастическим фильмом «Аполло 12», вышедшим в 1995 году. Виторган назвал его абсолютно примитивным, однако своей манипуляцией выжимающим из него слёзы уже много лет.
Поклонники актёра в комментариях начали рассказывать о популярных песнях, которые раздражают их, но при этом крутятся в голове. Помимо «Худи», многие указали популярную в соцсетях «Песню про бобра», а также композиции Анны Асти. Пользователи предположили, что они цепляются из-за сочетания ритма, мелодии и манеры исполнения, несмотря на неглубокий текст.
Читайте также:
«Я выбрала самую приличную песню»: бывшая жена Гуфа познакомила дочь с творчеством отца
Киркоров спел на свадьбе в Нью-Йорке: выступление с Кристиной Орбакайте, песни на иврите и поддерживающие Украину гости
«Павел сделал Павла»: Воля обратился к Дурову из ванны со льдом
«В связи с выходом песни «Худи» и тем, что я не просто не могу остановиться ее слушать (потому что меня качает), но и не могу перестать перечитывать её текст (потому что не могу поверить, что люди написали такую незамутненную херню и публично её произносят), назрел вопрос: а какое у вас guilty pleasure? То есть, понимаете, что это (фильм, песня – что угодно) полная херь, но ничего не можете с собой поделать?», – задал вопрос Виторган.
Также актёр заявил, что его очень раздражают хиты, которые раньше исполнял лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, и песни группы «Мираж». Он их никогда не слушал и презирал, но с годами они начали его привлекать.
Такой же эффект произошёл в американским фантастическим фильмом «Аполло 12», вышедшим в 1995 году. Виторган назвал его абсолютно примитивным, однако своей манипуляцией выжимающим из него слёзы уже много лет.
Поклонники актёра в комментариях начали рассказывать о популярных песнях, которые раздражают их, но при этом крутятся в голове. Помимо «Худи», многие указали популярную в соцсетях «Песню про бобра», а также композиции Анны Асти. Пользователи предположили, что они цепляются из-за сочетания ритма, мелодии и манеры исполнения, несмотря на неглубокий текст.
Читайте также:
«Я выбрала самую приличную песню»: бывшая жена Гуфа познакомила дочь с творчеством отца
Киркоров спел на свадьбе в Нью-Йорке: выступление с Кристиной Орбакайте, песни на иврите и поддерживающие Украину гости
«Павел сделал Павла»: Воля обратился к Дурову из ванны со льдом
Анастасия Чинкова