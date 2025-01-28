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«Я презираю хиты "Ласкового мая" и песню "Худи"»: Максим Виторган обругал известных певцов

Максим Виторган (фото: соцсети)

Максим Виторган (фото: соцсети)

Актёр Максим Виторган возмутился современными песнями и обругал известных российских исполнителей.
Он рассказал, что его крайне возмущает песня «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto. При этом он не может перестать её слушать.

«В связи с выходом песни «Худи» и тем, что я не просто не могу остановиться ее слушать (потому что меня качает), но и не могу перестать перечитывать её текст (потому что не могу поверить, что люди написали такую незамутненную херню и публично её произносят), назрел вопрос: а какое у вас guilty pleasure? То есть, понимаете, что это (фильм, песня – что угодно) полная херь, но ничего не можете с собой поделать?», – задал вопрос Виторган.


Также актёр заявил, что его очень раздражают хиты, которые раньше исполнял лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, и песни группы «Мираж». Он их никогда не слушал и презирал, но с годами они начали его привлекать.

Такой же эффект произошёл в американским фантастическим фильмом «Аполло 12», вышедшим в 1995 году. Виторган назвал его абсолютно примитивным, однако своей манипуляцией выжимающим из него слёзы уже много лет.

Поклонники актёра в комментариях начали рассказывать о популярных песнях, которые раздражают их, но при этом крутятся в голове. Помимо «Худи», многие указали популярную в соцсетях «Песню про бобра», а также композиции Анны Асти. Пользователи предположили, что они цепляются из-за сочетания ритма, мелодии и манеры исполнения, несмотря на неглубокий текст.

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«Выбрала нелегалов вместо Америки»: Селену Гомес требуют депортировать из США
28 января 2025, 15:12

Селена Гомес (фото: соцсети)

Певицу Селену Гомес требуют депортировать из США после видеообращения к мексиканскому народу, попавшему под новый указ президента США Дональда Трампа.
Накануне в соцсетях Гомес опубликовала видео, на котором со слезами на глазах обращается к мексиканцам, которых массово депортируют из США после указа президента. Сама звезда имеет мексиканские корни – её бабушка и дедушка по линии отца сбежали из Мексики в поисках лучшей жизни.

При этом видео оценили далеко не все. Пользователи заявили, что оно выглядит неестественно и даже нелепо. Усиливает этот эффект тот факт, что Гомес недавно стала одной из богатейших женщин в сфере американского шоу-бизнеса, поэтому она понятия не имеет, как живет простой народ. Теперь же и саму звезду предложили депортировать из страны.

Одним из первых об этом заговорил кандидат в Сенат. Его мысль была поддержана пользователями, поэтому по сети распространяются посты к призывом выдворить Гомес из США. Люди говорят, что она сделала свой выбор, встав на сторону нелегальных мигрантов, а не Америки.

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#пользователи
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#мексика
#мигранты
#депортация
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Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари раскрыл самую странную особенность в их браке
28 января 2025, 14:58

Сэм Асгари и Бритни Спирс (Фото: соцсети)

Сэм Асгари уже давно развелся с Бритни Спирс, однако он по-прежнему раскрывает подробности об их совместной жизни. На днях он рассказал, что самой странной вещью в их браке было опекунство над певицей.
По словам Асгари, этой вещью была многолетняя опека над певицей.

«Однажды я начал изучать, что такое опекунство, и вот тогда я подумал: "Погодите-ка. Я думал, я в Америке. Что значит, когда человеку старше 18 лет нужно разрешение родителей?" Это было самое сложное и странное, что я видел в своей жизни», — признался Асгари в эфире подкаста Sibling Rivalry.

Он отметил, что в этот период жизни он решил просто поддержать Бритни. Причем, по его словам, действовать ему приходилось очень осторожно. Однако в подробности вдаваться мужчина не стал.

Тем не менее экс-супруг Бритни добавил, что всегда будет ей благодарен и желает девушке только счастья.

Сэм Асгари и Бритни Спирс начали встречаться в 2016 году. В сентябре 2021 года Асгари сделал Спирс предложение — сразу после того, как Джейми Спирса отстранили от должности опекуна своей дочери. А в июне 2022 года пара сыграла свадьбу. Через год брак распался.

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#опека
#мужчина
#брак
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Жесткое похудение, развод и скандал на юбилее отца: как живет единственная дочь Владимира Винокура
28 января 2025, 14:56

Анастасия Винокур (Фото: соцсети)

Пятидесятилетний брак пародиста и телеведущего Владимира Винокура начался весьма странно. После выпуска из театрального в 1974 году он впервые вышел на сцену. Начинающему артисту была очень необходима московская прописка, иначе ему бы пришлось вернуться в родной Курск. Его знакомая, балерина Тамара Первакова, предложила заключить фиктивный брак — и в результате они прожили вместе много лет. В 1985 году родилась их единственная дочь Настя.

Первые шаги в балете

Из-за частых отъездов отца все, дочь юмориста все время находилась в театре с мамой. Впервые Настя стала участницей представления уже в пятилетнем возрасте. Это был балет «Эсмеральда», где по сюжету ее воровали цыгане. Позже Анастасия поделилась, что сильно боялась горбуна Квазимодо. Однако за каждый выход на сцену платили один рубль — хорошие деньги для советского ребенка. Свои накопления дочь пародиста тратила на мороженое.

Мама и папа старались развивать своего ребенка, отдали Настю на танцы и гимнастику. Но больше всего девочку привлекал балет. Тамара Викторовна хотела уберечь дочь от такой судьбы, но Настя уговорила отправить ее в балетную школу.

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Знаменитая фамилия совсем не помогала расположить к себе преподавателей и других учениц. К тому же, у Насти не всегда получалось пройти обязательное для балерины взвешивание. Для допуска даже к самым малым ролям нужно было сбросить четыре килограмма.

Это достаточно много для юного и растущего организма. Собранные мамой обеды Настя выбрасывала в мусорное ведро. Девушка стала часто посещать сауны, чтобы избавиться от лишней жидкости, регулярно пила слабительное и мочегонное.

Наконец девушка похудела, но выяснилось, что для исполнения сложных танцев ей не хватало физических сил. Анастасия даже подумывала уйти из профессии, она уехала в Турцию на каникулах, чтобы попробовать себя в роли аниматора. Однако дочь юмориста решила дать балету еще один шанс, и со временем добилась успеха. Сразу же после выпускного ее приняли в труппу Большого.

Анастасия Винокур (Фото: соцсети)

Нечастый гость на сцене


Первое время Насте не давали роли, а потом она выходила на сцену в составе массовки. Но в какой-то момент все заметили маниакальное упорство девушки и начали давать те или иные балетные партии. Насте удалось исполнить роль невольницы Айи в «Баядерке», супруги Лоренцо в «Дон Кихоте», маркитантки в «Пламени Парижа».

Анастасия рассказывала, что для исполнения первых партий, особенно в классических балетах, ей не хватает данных. Однако она нашла себя в небольших ролях: няня в «Онегине», брат Машеньки в «Щелкунчике». Девушка лишь иногда танцует в пачках и пуантах, чаще ее можно увидеть в испанских и цыганских танцах.

На сцену дочь пародиста выпускали не так уж часто. Она начала брать уроки в цирковом училище, и потом примерно пять лет выступала на различных торжественных мероприятиях со своими программами.

Анастасия Винокур и Владимир Винокур (Фото: соцсети)

Казус на юбилее Винокура

В честь 75 юбилея Владимира Винокура в 2023 году его дочь решила преподнести пародисту тематический подарок. Лишь за три дня Анастасия поставила небольшой танцевальный номер.

Появления балерины очень ждали приглашенные знаменитости, в том числе Филипп Киркоров и Николай Басков.

Во время выступления волосы Анастасии зацепились за правый рукав ее костюма, из-за чего впечатление о номере несколько испортилось.

Однако девушка дотанцевала программу до конца, хотя и столкнулась с дискомфортом. Как только выступление подошло к концу, на выручку к дочери побежал Владимир Винокур юбиляр. Вот только помочь Анастасии пародисту было весьма трудно. Юбиляр решил сгладить впечатление от неудачного сюрприза при помощи своего чувства юмора.

«Ребят, кто может распутать? У меня реже такое бывает, потому что я с балетом завязал давно. В принципе, вы сами понимаете, я с удовольствием посмотрю этот номер еще раз. Ради папы ребенок такое вытворял! Сейчас только, если косу распутают!» — отметил со сцены Винокур.

Анастасия Винокур с сыном Федором (Фото: соцсети)

Счастливая семейная жизнь


В 2013 году Анастасия вдруг заключила брак. Ее мужем стал продюсер Григорий Матвеевичев. Интересно, что влюбленные не просто зарегистрировали отношения в ЗАГСе, но и венчались в церкви. Спустя два года у пары родился сын Федя. Через несколько лет пара рассталась.

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Балерина не раз отмечала, что свадьба была поспешным решением, а развелись они, так как никто не хотел никому уступать. Во всем девушка винила свою излишне романтичную натуру и подчеркивала, что вступать в брак нужно лишь после тридцати.

Анастасия получила продюсерское образование, но все равно продолжала порой выходить на сцену. В 2024 году балерина получила звание заслуженного артиста Российской Федерации. Сейчас она воспитывает сына, время от времени принимает участие в спектаклях.

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#отец
#театр
#похудение
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«Это станет её худшим кошмаром»: жена родного брата Анджелины Джоли готовит разоблачительную книгу о ней
Невестка Анджелины джоли готовит книгу с разоблачениями звезды
28 января 2025, 14:38

Анджелина Джоли (фото: соцсети)

Супруга брата Анджелины Джоли анонсирована скорый выход книги, в которой будут раскрыты все секреты голливудской актрисы. Многие убеждены, что это станет «худшим кошмаром» Джоли.
Свадьба брата звезды с участницей реалити-шоу Роми Имбелли состоялась в январе этого года. Но, несмотря на это, она была близка с семьёй на протяжении более чем 20 лет. За эти годы ей удалось собрать множество историй, которые Джоли предпочитает не раскрывать.

Например, в книге будет рассказано о том, что же всё-таки происходило между актрисой и её братом в начале нулевых, и почему они решили публично поцеловаться на церемонии вручения премии «Оскар».

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#шоу-бизнес
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«Язык не поворачивался»: почему сын Дмитрия Нагиева не мог называть его отцом? Скандалы и судебные тяжбы знаменитого наследника
28 января 2025, 14:32

Кирилл Нагиев (Фото: соцсети)

Кирилл Нагиев — сын знаменитого актёра и шоумена Дмитрия Нагиева и петербургской радиоведущей Алисы Шер. 35-летний Нагиев-младший — талантливый актёр, известный по таким картинам, как «Марафон желаний», «Анечка» и «Холоп».
Хотя этот молодой человек и обладает выдающимися способностями, он известен своим вспыльчивым характером, из-за чего режиссёры часто избегают сотрудничества с ним. О личной жизни и скандалах Нагиева-младшего читайте в материале «Радио 1».

Питерское детство


Кирил Нагиев появился на свет 31 августа 1989 года. В то время его мать, знаменитая радиоведущая Алиса Шер, ещё не была известна широкой публике, а его отец, Дмитрий Нагиев, учился на третьем курсе одного из театральных вузов Ленинграда. В те времена родители были сосредоточены на построении своей карьеры, а воспитание ребёнка лежало на плечах бабушки и дедушки.

«Отец, когда женился на моей маме, переехал жить в её семью, к моим бабушке и дедушке. Он был совсем молодым студентом, и когда я заговорил, мой язык не поворачивался называть его папой, потому что папой по возрасту выглядел дедушка. Отца все в семье называли Димой, и у меня это прижилось», – цитирует слова Кирилла издание «Телеканал 78».

Кирилл Нагиев (Фото: скриншот к/ф «Стендап под прикрытием»)

Сын прославленного отца не строил планов относительно своей артистической карьеры. К тому же дедушка видел его будущее в археологии, а бабушка хотела, чтобы он стал выдающимся хирургом. Однако ближе к завершению школьного обучения юноша начал принимать участие в школьных театральных представлениях и, можно сказать, ощутил влечение к сцене.

После окончания школы Кирилл стал студентом Школы-студии МХАТ. Однако, отучившись два курса, он решил продолжить образование в театральном вузе Санкт-Петербурга, где и получил диплом актёра.

Работа в кино


Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев (Фото: скриншот к/ф «Марафон желаний»)

В кинематографе Нагиев-младший дебютировал в юном возрасте. Ещё будучи учеником школы, он появился в небольшом эпизоде комедийного сериала «Осторожно, Задов!», где главную роль исполнил Нагиев-старший. В начале нулевых Кирилл в основном занимался киноиндустрией, снимаясь в телевизионных проектах.

После были работы в фильмах «Анечка», «Ловушка», «Территория Джа» и «Принц Сибири». В настоящее время в фильмографии Кирилла Нагиева-младшего насчитывается более тридцати пяти работ. В 2023 году Дмитрий Нагиев-младший принял участие в третьем сезоне сериала «Училки в законе». А в октябре состоялась премьера сериала «Короче, план такой», в котором актёр сыграл одну из ключевых ролей. В 2025 году в производстве находится кинокартина «Мэр поневоле», где Кирилл сыграет главную роль.

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Скандалы Нагиева-младшего


В 2019 году Кирилл оказался в центре внимания из-за публикации в социальной сети Instagram*. На фотографии, которые молодой человек выложил в своем профиле, изображен премьер-министр Дмитрий Медведев. Политик прислоняется к иконе, на которой при помощи фотошопа изображено лицо действующего президента Владимира Владимировича Путина. Под фотографией Нагиев-младший подписал: «Гениально».

Тогда такой юмор оценили далеко не все. Некоторые люди посчитали, что изображение оскорбляет религиозные чувства и лидеров государства. Многие прямо обвинили актера в богохульстве.

Недавно стало известно, что Кирилл Нагиев, столкнулся с судебным разбирательством. Правительство Санкт-Петербурга подало иск против актёра из-за того, что он несвоевременно вносил арендную плату. Размер задолженности сына Нагиева перед правительством Санкт-Петербурга составляет порядка 93 тысяч рублей. Однако Кирилл Нагиев и его прославленный отец не давали комментариев по поводу возникшей задолженности.

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Гены, от которых нет лекарства: Почему приёмный сын Зверева сожалеет об усыновлении после встречи с алкозависимой матерью
28 января 2025, 14:27

Сергей Зверев (Фото: соцсети)

Жизнь иногда дарит неожиданные подарки, как это случилось с 3-летним мальчиком из детдома, которого усыновил известный стилист Сергей Зверев. Он стал частью новой семьи и даже появлялся на шоу с приемным отцом.
Однако, повзрослев, мальчик выбрал жизнь рядового гражданина России с низкой зарплатой и старой квартирой, не следуя по стопам Зверева. Вопрос о том, кто из них прав — отец или сын — остается открытым, так как у каждого есть своя версия событий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Приемный сын

Известный стилист и шоумен Сергей Зверев стал символом упорства и труда, преодолев трудные 90-е годы, когда каждодневная борьба за выживание была нормой. Спал всего по 3 — 4 часа, но его усилия не прошли даром — он завоевал популярность и признание.

Однажды, находясь на гастролях в Иркутске, Зверев посетил детский дом. Увиденное потрясло его: глаза детей, полные надежды и страха, не оставили его равнодушным. Вдохновленный, он решил усыновить одного из воспитанников, чтобы подарить ему шанс на лучшую жизнь.

Фото: istockphoto/tatyana_tomsickova

Вскоре стилист начал появляться на публике с маленьким мальчиком, называя его своим сыном. Недоумение продолжалось долго, к тому же стилист поддерживал слухи, рассказывая, что это его сын от связи с одной из женщин. Однако правда вскоре раскрылась: мальчик оказался приемным, лишь накануне совершеннолетия он узнал об этом.

Не является родным сыном Зверева

Сергей-младший большую часть своего детства провел под опекой бабушки, что позволило ему наслаждаться свободной и беззаботной жизнью, как и многие другие ребята на улице. Тем не менее, время от времени Сергей-старший приглашал его на светские мероприятия, где мальчик имел возможность появляться рядом с известным стилистом и шоуменом.

Сначала Сергей учился в частной школе, но вскоре его перевели в обычное учебное заведение. Он успешно завершил 8 классов, после чего продолжил образование в политехническом техникуме. Однако судьба внесла свои коррективы: в один из моментов, когда бабушка в порыве гнева высказала правду, Сергей узнал, что он не является родным сыном Зверева. Этот момент стал для него шокирующим откровением.

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Непростой период

Подростковый период оказался для Сергея-младшего непростым. В доме начали пропадать вещи, из-за этого Сергей-старший решил забрать у сына ключи от своей квартиры, чтобы защитить ценные предметы.

Ему не нравилось, что сын часто приводит друзей, он сомневался в безопасности дорогостоящего интерьера. Не имея возможности зайти в квартиру раньше, Сергею-младшему приходилось ждать возвращения отца у консьержки. Отношения между ними ухудшались, вскоре стилист отправил сына в Коломну, устроив его работать в гостинице.

Повседневные трудности и финансовые проблемы

Сергей Зверев-младший, отвергнув идею о высшем образовании, быстро вступил в брак, который не получил одобрения его отца. Сергей-старший не пришёл на свадьбу, считая, что союз сына не имеет прочной основы. Как оказалось, он был прав: этот брак продлился всего полгода, после чего молодые люди развелись.

Однако и второй выбор Сергея-младшего также не нашёл поддержки у отца. Несмотря на первоначальные радужные перспективы совместной жизни, повседневные трудности и финансовые проблемы привели к расставанию. Этот брак окончательно разорвал отношения между отцом и сыном.

С 2018 года, после женитьбы в 2017 году, Сергея-младшего начали часто видеть на различных ток-шоу, где он открыто делился своими переживаниями о судьбе и отношениях с отцом.

Фото: istockphoto/iiievgeniy

Мать звонит лишь в состоянии алкогольного опьянения

Сергей начал стремиться узнать о своих биологических родителях. Участие в телешоу помогло ему её найти. Встреча с родной матерью, Викторией Парфеновой, оказалась болезненной: она призналась, что Сергей был нежеланным ребенком. Их отношения остаются сложными, мать звонит ему лишь в состоянии алкогольного опьянения.

На передаче Виктория Парфенова обвинила Сергея Зверева-старшего в том, что он отказался оказывать помощь своему сыну. Она отметила, что усыновление лишило Сергея-младшего права на бесплатное жилье, которое предоставляется государством детям из детских домов. В какой-то момент Сергей-младший даже претендовал на квартиру отца, но сейчас он уже выписан из нее.

С течением времени разногласия между отцом и сыном только усиливались. Последней каплей стало признание Сергея-младшего в одной из передач, где он заявил, что сожалеет о своем усыновлении.

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Не найдется лекарства

Сергей Зверев-старший открыто делится своим видением разрыва отношений с сыном, признавая, что это стало настоящим испытанием как для него, так и для его матери.

На передаче «Алена Блин» он с горечью отметил, что, несмотря на все усилия, они достигли точки невозврата. Зверев смирился с тем, что некоторые обстоятельства находятся вне их контроля, и даже оправдывает поведение сына влиянием генетики, от которой, по его словам, не найдется лекарства. Он считает, что, несмотря на все богатство и воспитание, предрасположенность к определенному характеру рано или поздно проявит себя. Зверев не жалеет, что усыновил мальчика. Он утверждает, что повторил бы свой поступок, если бы вернулся в прошлое.

Стилист вспоминает о том, как спас жизнь мальчику, который страдал от серьезной болезни и мог бы не дожить до пяти лет.

«Он умер бы через год», — говорит Зверев, подчеркивая, что именно он помог сыну выздороветь и продолжить жить.

О маленьком Сергее стилист говорит с восхищением, отмечая его ум и талант. По его словам, в детстве сын участвовал в театральном кружке и мог стать отличным актером. Он легко запоминал «километровые тексты» и был способен повторять дубль за дублем, точно следуя всем требованиям.

Сравнивая себя с сыном, Зверев признается: он сам не смог бы работать так усердно. Вместо того чтобы выдавить слезу, он бы смеялся, в то время как Сергей-младший делал это с легкостью. Но, к сожалению, ум и талант сына остались неиспользованными: он не стремился к той популярности, которой пользовался его приемный отец. Даже когда Зверев-старший нашел для него работу на студии, сын отказался от предложения.

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Строитель и звукооператор

Сейчас сын знаменитого стилиста живет обычной жизнью, работая строителем и звукооператором с зарплатой от 18 до 30 тысяч рублей. Он считает себя счастливым, несмотря на отсутствие собственного жилья.

Сергей сожалеет, что отец не помог ему финансово, чтобы он мог купить квартиру в Коломне. Связь между ними разорвана, он чувствует себя обманутым, но находит утешение в Боге и даже ушел в монастырь для исцеления души.

В то же время, Сергей-старший, несмотря на свою эпатажность и слухи вокруг него, оказывается добрым и внимательным человеком, заботящимся о судьбе страны и брошенных детях.

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Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос»
28 января 2025, 14:23

Юрий Колокольников (фото: соцсети)

Российский актёр Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне популярного американского сериала от студии НВО «Белый лотос». Об этом сообщил режиссёр фильма «Последний Ронин» Максим Шишкин в своих соцсетях.
Он написал, что Колокольников после главной роли в его фильме отправился в «Белый лотос».

Ранее, в январе прошлого года стало известно, что российский актёр сербского происхождения Милош Бикович будет сниматься в третьем сезоне «Белого лотоса». Однако создатели сериала изменили своё решение после критики со стороны МИД Украины, который напомнил, что Бикович поддерживает Россию.

Также сообщалось, что «Белый лотос» продлили на четвёртый сезон, не дожидаясь премьеры третьего, которая назначена на февраль 2025 года.

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#актёр
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#съёмки
#шоу-бизнес
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Увел молодую жену из семьи и сделал пластическую операцию: как сегодня живёт народный артист России Александр Пашутин
28 января 2025, 14:22

Александр Пашутин (фото: социальные сети)

Александр Сергеевич Пашутин — народный артист России, знаменитый российский актер, сыгравший более 200 ролей в театре и кино. Его работы стали знаковыми в отечественном кинематографе, а многие из его фильмов приобрели культовый статус. Личная жизнь Пашутина также оказалась в центре внимания. Актер дважды развелся, а также едва не завязал роман с канадской актрисой Лолитой Давидович. «Радио 1» расскажет о карьере и жизни известного артиста.

Биография Александра Пашутина


Народный артист России родился 28 января 1943 года, в разгар Великой Отечественной войны. Его отец вернулся с фронта инвалидом и работал каллиграфом, а мать трудилась лаборанткой в НИИ.

С раннего возраста у Александра проявился музыкальный слух, и в семь лет его приняли солистом в хор при Доме пионеров. Несмотря на любовь к музыке, мальчик увлекался приключенческими и историческими романами, что в итоге привело его в Воронежское суворовское училище.

«Благодаря училищу я стал мужественным и ответственным. Это же настоящая школа жизни для юных парней. Мама не приготовит за тебя еду, не постирает вещи, не объяснит, как нужно поступать в той или иной ситуации. Там ты отвечаешь не только за себя, но и за своих товарищей», — вспоминал актер.

Но после ломки голоса юноша оставил карьеру певца и открыл для себя драмкружок. Его увлечение театром привело к решению поступить в Театр имени Станиславского. Несмотря на недовольство матери, которая считала, что сын хочет оставить военную карьеру ради «разгульной профессии», Александр успешно поступил на актерские курсы и начал свою долгую и успешную карьеру в театре и кино.

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Карьера Пашутина


Мама актёра пыталась убедить членов приемной комиссии не принимать сына на актерские курсы. Однако её просьба лишь усилила интерес к абитуриенту, и в итоге Александра приняли на обучение.

После окончания Школы-студии МХАТ, Пашутин присоединился к труппе Московского драмтеатра имени Горького. В середине 80-х годов Валерий Фокин пригласил его работать в Театр Ермоловой, а в 90-е годы актер стал ведущим артистом Театра Моссовета. Впоследствии Пашутин перешел к антрепризе.

«Когда я работал в театре, чувствовал себя заключенным, пленником. Театр — это зона, и существует по законам зоны. Я поехал на день рождения к Юрию Лужкову, когда он уже не был мэром, и меня сняли с роли. Мне сказали, что моя роль была выстроена интереснее, чем главный персонаж, а это плохо. Но я не стал бороться и пошел дальше. Режиссер Дмитрий Месхиев назвал меня "человеком с независимым взглядом". Да, я — независимый человек, и не хочу быть ни в какой зоне», — рассказал актёр.

В кино Пашутин дебютировал в 1969 году в цикле «Штрихи к портрету В. И. Ленина». Однако первой значимой ролью актера стала роль бригадира в картине «Премия».

В 70-е годы актер исполнил множество ярких второстепенных ролей, среди которых — Говядин в «Хождении по мукам», художник в «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и доктор Сеня в «Такая она игра».

Пашутин также стал знаменит благодаря ролям в таких фильмах, как «Гражданин Лешка», «Парад планет» и «Гардемарины, вперед!», где он сыграл Яковлева. Кроме того, актера можно увидеть в картинах «Анкор, еще анкор», «Ближний круг», «Графиня де Монсоро», а в 2000-х годах он начал активно сниматься в телевизионных сериалах, таких как «Старые клячи», «Под Полярной звездой» и «Next».

В конце десятых годов Александр Пашутин активно снимался в сериалах. В 2019 году на экраны вышел первый сезон популярного многосерийного проекта «Сельский детектив», где Пашутину досталась роль Василия Петровича Федосеева, деда главной героини.

В 2023 году артист продолжил творческую карьеру: актёр снялся в семейном фильме «Соль, фасоль, антресоль и части счастья».

Кроме того, актер рассказал, что благодаря званию народного артиста РФ, у него есть надбавка к пенсии — 95 тысяч рублей.

Александр Пашутин (фото: кадр из сериала «Сельский детектив»)

Пластическая операция


Александр продолжает активно работать над своей карьерой, стремясь продлить ее как можно дольше. Для поддержания формы он занимался спортом: бегал, играл в теннис и подтягивался на турнике.

Незадолго до своего 70-летия актер решился на пластическую операцию, сделав круговую подтяжку лица и уколы ботокса в лоб, что позволило ему сохранить молодой внешний вид.

«Я сразу сказал, что мне не надо качать губы и делать что-то особенное, просто, дескать, хочу получить лицо человека, который месяц отдыхал», — объяснил артист.

После этих процедур его стали приглашать в кино с еще большим количеством предложений.

«Уже через неделю я вышел на сцену, отечность спала. Мы давали спектакль "Мужчины по выходным". По ходу пьесы моего героя спрашивали: сколько ему лет. И я отвечал: "Под пятьдесят". В этом месте зал всегда смеялся, потому что я выглядел значительно старше. А тут не раздалось ни одного хохотка», — поделился Пашутин.

Так, актёр появился в таких популярных сериалах, как «Отель "Элеон"» и «Паромщица». В 2024 году он снялся в проекте «Денискины рассказы», а в 2025 году зрители смогут увидеть его в фильмах «Ганди молчал по субботам» и «Монохром».

Два брака Александра Пашутина


Александру Пашутину не сразу повезло в личной жизни. В студенческие годы он женился на девушке по имени Марина, но их брак разрушился через полтора года из-за бытовых трудностей и финансовых проблем.

«Я расстроился, когда Марина от меня ушла, но на самом деле хорошо, что вышло именно так. Она дала мне понять, что ее беспокоило только мое финансовое положение. С такими женщинами невозможно построить счастье — им не нужна любовь, им нужны только деньги», — вспоминал актер.

Второй раз Пашутин попытался создать семью с актрисой Аллой Захаровой. Она подарила ему дочь Машу, но спустя шесть лет брака Алла ушла от него, открыто признавшись в чувствах к другому человеку.

«Если она не хотела быть со мной, значит, и любви никакой уже не было. Не буду же я на коленях умолять ее остаться. Жить с нелюбимым — это все же какое-никакое страдание», — сказал Александр.

Александр Пашутин с дочкой Марией (фото: социальные сети)

Роман с канадской актрисой


Интерес к Александру Пашутину со стороны женщин всегда был велик. Так, во время съемок фильма «Ближний круг» канадская актриса сербо-словенского происхождения Лолита Давидович выразила артисту свою симпатию через переводчицу. Пашутин, польщенный вниманием, пригласил коллегу на спектакль, а затем предложил поужинать. Лолита выбрала валютный бар, и закрывать счет пришлось ей, поскольку у Пашутина не было долларов.

«Она, улыбаясь, расплатилась, потом проводила меня до ступенек, мы, как школьники, поцеловались и разошлись. Вот и весь роман!» — рассказал Пашутин.

Третий брак актёра


В течение 13 лет Александр Пашутин оставался холостяком. Он работал в Театре имени Ермоловой, когда однажды туда пришла Любовь. Между ними сразу возникла сильная связь, но возникло несколько преград: Люба была моложе Пашутина на 13 лет, а также замужем и с ребёнком.

«Люба — я ее Муриком называю — работала администратором в Театре Ермоловой, вот и встретились. Когда начали общаться, она, тогда еще будучи замужем за другим, сидя в моей старенькой "шестерке", сказала такую фразу: "Я только хочу с тобой жить, мне от тебя ничего не надо". Эти слова во мне все перевернули», — поделился артист.

Любовь ради Александра Пашутина развелась и никогда не сожалела о своем решении. Дочь Любови, Ольгу, актер воспитывал как родную. Супруги уже более 30 лет вместе, и за это время у них появилось семь внуков.

Сегодня Пашутин — гордый и счастливый дедушка, окруженный большой и дружной семьей.

Александр Пашутин и Алла Захарова (фото: социальные сети)


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«Павел сделал Павла»: Воля обратился к Дурову из ванны со льдом
28 января 2025, 14:04

Павел Воля (фото: соцсети)

Юморист Павел Воля сейчас находится на съёмках нового шоу. Он записал неожиданное обращение к предпринимателю Павлу Дурову.
В своих соцсетях ведущий Comedy Club опубликовал ролик, на котором предстал в ванне со льдом. Он шутливо обращается с просьбой «соорудить коктейль» и «поддать парка».

Также в ролик вставлены отрывки из ранее опубликованных видео Павла Дурова, который делился своим необычным утренним ритуалом – купанием в ванне со льдом.

Подпись под видео содержит код, который понятен только программистам. Но Воля добавил: «Можете не переводить, это для Паши Дурова прикол!».
Такой перформанс не остался незамеченным. Под постом поклонники оставили сотни комментариев, в которых отмечали, что один Павел побил рекорд другого Павла. Также пользователи отметили схожесть юмориста и предпринимателя.

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