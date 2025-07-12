Звезда 90-х Татьяна Буланова придумала новый формат выступлений

12 июля 2025, 10:01

Певица Буланова стала давать экспресс-концерты по 20 минут за 1 млн рублей

Татьяна Буланова (Фото: Телеграм/bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова запустила новый формат экспресс-концертов: 20 минут за один миллион рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, такой шаг связан с возросшим спросом на артистку благодаря TikTok, где ее хиты «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали популярны среди молодежи.