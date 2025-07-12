Звезда 90-х Татьяна Буланова придумала новый формат выступлений
Певица Татьяна Буланова запустила новый формат экспресс-концертов: 20 минут за один миллион рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, такой шаг связан с возросшим спросом на артистку благодаря TikTok, где ее хиты «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали популярны среди молодежи.
Если раньше гонорар Булановой составлял 700 тысяч рублей, то теперь он оценивается в 1,5–2 миллиона за полноценный концерт. Чтобы певица везде успевала, ее менеджеры придумали несколько видов программ: 20 минут — за 1 млн, 40 минут — за полтора, час — за два. Всего до конца года запланировано 80 выступлений и ежедневные корпоративы.
В райдере певицы все стандартно: бизнес-такси, перелеты бизнес-классом, гримерка с советским комфортом и отели не ниже четырех звезд с суточными выплатами коллективу в размере 35 тысяч рублей.
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