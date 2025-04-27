«Зря я так переживала»: Анна Седокова удивила публику, появившись на сцене с детьми

Анна Седокова (Фото: Телеграм @secretanna)
Певица Анна Седокова вывела на сцену своих наследников в эфире шоу и растрогала публику. В новом выпуске программы «Три аккорда» на Первом канале исполнительницу поддержали дочь Алина и сын Гектор.
27 апреля прошел финал девятого сезона шоу «Три аккорда» на Первом канале, съемки которого состоялись еще до развода Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Артистка, ставшая самой обсуждаемой участницей проекта после кончины ее экс-супруга, спела на сцене свою версию хита Ирины Аллегровой «Мама». Во время номера на большом экране зрители смогли увидеть семейные фото звезды.
После выступления на сцену вышли дети бывшей солистки группы «ВИА Гра» — 19-летняя Алина и 7-летний Гектор. Мальчик подарил маме букет, который та вручила дочери.
Еще Седокова обратилась к судьям и поклонникам и представила наследников.
Члены жюри оценили номер певицы и поставили ей высшие баллы.
Читайте также:
Вика Цыганова «прошлась» по зарабатывающей в РФ Анне Asti: «Водит дружбу с Киркоровым, посещает «голые» вечеринки»
Браслет за 2 млн и сумка за 800 тыс: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника
«Надеюсь не умереть завтра»: Хакамада составила завещание и нашла опекуна для особенной дочери
«Зря я так переживала. Несмотря на их критику, жюри все равно лояльно относится», — откровенничала Седокова.
После выступления на сцену вышли дети бывшей солистки группы «ВИА Гра» — 19-летняя Алина и 7-летний Гектор. Мальчик подарил маме букет, который та вручила дочери.
Еще Седокова обратилась к судьям и поклонникам и представила наследников.
«Это мои дети. У меня еще есть Моника, ей 12 лет. Просто она, к сожалению, не смогла. У меня их трое, это мое самое большое счастье в жизни», — поделилась Анна.
Члены жюри оценили номер певицы и поставили ей высшие баллы.
Читайте также:
Вика Цыганова «прошлась» по зарабатывающей в РФ Анне Asti: «Водит дружбу с Киркоровым, посещает «голые» вечеринки»
Браслет за 2 млн и сумка за 800 тыс: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника
«Надеюсь не умереть завтра»: Хакамада составила завещание и нашла опекуна для особенной дочери
Ольга Енгалычева