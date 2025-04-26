«Я просто с ума сойду»: экс-солистка «Миража» Салтыкова призналась, что страдает нынешней весной

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)
Певица Ирина Салтыкова заявила, что сейчас страдает от сильной аллергии.
Экс-солистка группы «Мираж» оказалась среди тех, кто тяжело переносит весенний период. В 2025 году в Москве наблюдается высокая концентрация пыльцы березы: этот показатель держится на таком уровне уже неделю. В минувший понедельник показатель оказался наиболее высоким за последние несколько лет: в воздухе было больше 14 тысяч зерен пыльцы.
Аллергики прозвали происходящее «березовым адом». Ирина Салтыкова отметила, что и для нее периоды цветения — сложное время.
Медики советуют аллергикам покинуть столицу, но артистка не может уехать из-за предстоящих выступлений.
Вместе с тем в настоящее время Салтыкова недовольна своим внешним видом.
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Аллергики прозвали происходящее «березовым адом». Ирина Салтыкова отметила, что и для нее периоды цветения — сложное время.
«У меня аллергия не только на березу, но еще и на ольху. Она пока еще в Москве цветет. Я просто раздираю глаза: еле просыпаюсь утром», — откровенничала знаменитость в беседе с mk.ru.
Медики советуют аллергикам покинуть столицу, но артистка не может уехать из-за предстоящих выступлений.
«Я в день хожу два раза в душ. Чтобы смывать с себя всю эту пыльцу. Иначе я просто с ума сойду», — рассказала Ирина.
Вместе с тем в настоящее время Салтыкова недовольна своим внешним видом.
«Я не в форме вообще, но сейчас настроюсь. Я на диетах никогда не сидела и сидеть не собираюсь. Я люблю есть. И есть вкусно. Два раза в день мне мало. Ем три раза в день. Что делать, не знаю», — подчеркнула певица.
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Ольга Енгалычева