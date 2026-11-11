Бари Алибасов не приехал на прощание с бывшей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной
Продюсер Бари Алибасов тяжело переживает потерю Лидии Федосеевой-Шукшиной и не приехал на прощание с бывшей женой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Бари Каримович прислал венок с надписью: «Лидуше, прекрасной части моей жизни». По словам участников группы «На-На», продюсеру не сразу сообщили о смерти актрисы.
После печальной вести он несколько дней ходил потерянный, а позже выложил пост в соцсетях и поделился переживаниями. Алибасов — пятый и последний муж Федосеевой-Шукшиной, они состояли в браке с 20 ноября 2018 года по 2 сентября 2021 года.
На прощании в Храме Воскресения Словущего присутствуют дочери актрисы от Василия Шукшина Мария и Ольга, Александр Панкратов-Чёрный, Лариса Лужина, Людмила Зайцева, третий муж Михаил Агранович, Галина Бокашевская, Сергей Никоненко, двоюродная сестра Татьяна Парамонова и Надежда Бабкина. Внучки Анны, дочери Марии Шукшиной, не приехали.
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