Старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной не приехала на похороны матери в Москву
Старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной не приехала в Москву на прощание и похороны матери. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Анастасия Воронина-Франсишку отказалась выезжать в Россию. У женщины паспорт и гражданство Украины.
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Лаура вместе с сыном тоже не приехали — они живут в Киеве. На прощании с актрисой в Храме Воскресения Словущего присутствуют её дочери от Василия Шукшина, Мария и Ольга: они стоят друг напротив друга и не общаются между собой.
Кроме того, на церемонии присутствуют Никас Сафронов, Александр Панкратов-Чёрный, Лариса Лужина, Людмила Зайцева, третий муж Михаил Агранович, Галина Бокашевская, Сергей Никоненко, группа «На-На», двоюродная сестра Татьяна Парамонова.
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