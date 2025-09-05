«Я — русский»: Стивен Сигал не работает с США

05 сентября 2025, 13:14

Актер Стивен Сигал назвал себя русским и заявил о прекращении работы с США

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

После пленарной сессии Восточного экономического форума американский актёр Стивен Сигал заявил, что считает себя русским, передаёт ТАСС.





Сигал также высоко оценил выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ. Звезда фильмов «В осаде», «Приказано уничтожить» и «Захват» получил российское гражданство в 2016 году.





«Я не работаю с США. Я — русский», — ответил он на вопросы журналистов о диалоге между Россией и США.