«Я — русский»: Стивен Сигал не работает с США
Актер Стивен Сигал назвал себя русским и заявил о прекращении работы с США
После пленарной сессии Восточного экономического форума американский актёр Стивен Сигал заявил, что считает себя русским, передаёт ТАСС.
Сигал также высоко оценил выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ. Звезда фильмов «В осаде», «Приказано уничтожить» и «Захват» получил российское гражданство в 2016 году.
«Я не работаю с США. Я — русский», — ответил он на вопросы журналистов о диалоге между Россией и США.
30 мая 2024 года Путин наградил Сигала орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». В октябре прошлого года актёр снял фильм о российско‑украинском конфликте, где признался, что в самом начале СВО написал письмо президенту РФ и назвал происходящее «войной между добром и злом», выразив уверенность в победе России. Ранее он заявлял, что никогда не откажется от российского гражданства.