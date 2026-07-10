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«Я самая счастливая на свете»: Ида Галич вышла замуж

Ида Галич вышла замуж за Олега Ледвича в Северной Осетии
Ида Галич (Фото: Инстаграм*/galichida)

Телеведущая и блогер Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Как сообщила звезда в соцсетях, торжество состоялось во Владикавказе — на родине ее матери.



Для доставки гостей пара арендовала целый самолет. Вместо обычных пригласительных открыток они подготовили специальные авиабилеты. Невеста встречала приглашенных в фате и лично следила за процессом посадки.

Среди гостей свадьбы были Ольга Парфенюк, Ирина Горбачева, Аня Покров, Артур Бабич, Денис Дорохов, Виктория Шелягова, Мария Миногарова и другие знаменитости. По прибытии собравшихся встретили под звуки национальной музыки и предложили им традиционные блюда. Кульминацией первого дня стал праздничный ужин под открытым небом с видом на Кавказские горы.

«Вчера получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж», — отметила телеведущая.
Галич неоднократно подчеркивала, что Северная Осетия занимает особое место в ее жизни и связана с семейными воспоминаниями. Блогер также опубликовала снимки со свадебной фотосессии и заявила, что теперь она «самая счастливая на свете».
Лидия Пономарева

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