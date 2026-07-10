«Я самая счастливая на свете»: Ида Галич вышла замуж
Телеведущая и блогер Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Как сообщила звезда в соцсетях, торжество состоялось во Владикавказе — на родине ее матери.
Для доставки гостей пара арендовала целый самолет. Вместо обычных пригласительных открыток они подготовили специальные авиабилеты. Невеста встречала приглашенных в фате и лично следила за процессом посадки.
Среди гостей свадьбы были Ольга Парфенюк, Ирина Горбачева, Аня Покров, Артур Бабич, Денис Дорохов, Виктория Шелягова, Мария Миногарова и другие знаменитости. По прибытии собравшихся встретили под звуки национальной музыки и предложили им традиционные блюда. Кульминацией первого дня стал праздничный ужин под открытым небом с видом на Кавказские горы.
«Вчера получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж», — отметила телеведущая.Галич неоднократно подчеркивала, что Северная Осетия занимает особое место в ее жизни и связана с семейными воспоминаниями. Блогер также опубликовала снимки со свадебной фотосессии и заявила, что теперь она «самая счастливая на свете».