«Я самая счастливая на свете»: Ида Галич вышла замуж

10 июля 2026, 14:04

Ида Галич вышла замуж за Олега Ледвича в Северной Осетии

Ида Галич (Фото: Инстаграм*/galichida)

Телеведущая и блогер Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Как сообщила звезда в соцсетях, торжество состоялось во Владикавказе — на родине ее матери.





Для доставки гостей пара арендовала целый самолет. Вместо обычных пригласительных открыток они подготовили специальные авиабилеты. Невеста встречала приглашенных в фате и лично следила за процессом посадки.



Среди гостей свадьбы были Ольга Парфенюк, Ирина Горбачева, Аня Покров, Артур Бабич, Денис Дорохов, Виктория Шелягова, Мария Миногарова и другие знаменитости. По прибытии собравшихся встретили под звуки национальной музыки и предложили им традиционные блюда. Кульминацией первого дня стал праздничный ужин под открытым небом с видом на Кавказские горы.

«Вчера получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж», — отметила телеведущая.