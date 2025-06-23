«Находимся в райском месте»: Ширвиндт обратился к жителям Израиля
Ширвиндт высказался о катастрофе в Израиле, греясь под солнцем Испании
Российский телеведущий Михаил Ширвиндт сообщил, что находясь недалеко от Барселоны, он читает новости со всего мира. Выражая обеспокоенность, он обратился к израильтянам. Его слова приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Ширвиндт, греясь под солнцем Испании заявил, что прекрасно себя чувствует, находясь в безопасном райском месте. Михаил указал, что целыми днями и ночами он читает сводки с фронтов всего мира. Но при всём этом, писатель отметил, что комфортность, в которой он находится в данный момент, «становится эфемерной».
«Надеюсь, что у вас нет ощущения катастрофы, которую ощущаем мы, находясь в безопасности», — обратился ведущий к жителям Израиля.Ранее Ширвиндт подверг критике певицу Валерию после выхода её хита «С чего начинается Родина». Телеведущий заявил, что артистка, захотев всем угодить, решила «сбацать что-нибудь патриотическое» на фоне руин.