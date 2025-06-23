«Находимся в райском месте»: Ширвиндт обратился к жителям Израиля

23 июня 2025, 21:52

Ширвиндт высказался о катастрофе в Израиле, греясь под солнцем Испании

Михаил Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Российский телеведущий Михаил Ширвиндт сообщил, что находясь недалеко от Барселоны, он читает новости со всего мира. Выражая обеспокоенность, он обратился к израильтянам. Его слова приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».





Ширвиндт, греясь под солнцем Испании заявил, что прекрасно себя чувствует, находясь в безопасном райском месте. Михаил указал, что целыми днями и ночами он читает сводки с фронтов всего мира. Но при всём этом, писатель отметил, что комфортность, в которой он находится в данный момент, «становится эфемерной».

«Надеюсь, что у вас нет ощущения катастрофы, которую ощущаем мы, находясь в безопасности», — обратился ведущий к жителям Израиля.