«Я сделала это не для программы "Давай поженимся!"»: Лариса Гузеева стала блондинкой и намекнула на новую роль
Лариса Гузеева стала блондинкой и намекнула на новую роль
Лариса Гузеева продолжает кардинально менять имидж. Сначала телеведущая высветлила брови, а теперь предстала с другим цветом волос.
Бессменная ведущая программы «Давай поженимся!» предстала в образе блондинки. Лариса снялась в гримёрке, где её как раз готовили к выходу в кадр, внося последние штрихи в обновлённую причёску.
Звёзда объяснила, почему решилась на преображение.
«Я не буду расшифровывать и объяснять, это точно не для программы "Давай поженимся!". А всё-таки основная моя профессия – артистка театра и кино, поэтому к этому надо возвращаться, так сказать. Кто на что учился!», – отметила Гузеева в личном блоге.Правда после Лариса призналась, что на самом деле предстала в парике. Собственные волосы она не решилась травмировать окрашиванием.