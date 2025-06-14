14 июня 2025, 18:12

Лариса Гузеева стала блондинкой и намекнула на новую роль

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева продолжает кардинально менять имидж. Сначала телеведущая высветлила брови, а теперь предстала с другим цветом волос.





Бессменная ведущая программы «Давай поженимся!» предстала в образе блондинки. Лариса снялась в гримёрке, где её как раз готовили к выходу в кадр, внося последние штрихи в обновлённую причёску.



Звёзда объяснила, почему решилась на преображение.





«Я не буду расшифровывать и объяснять, это точно не для программы "Давай поженимся!". А всё-таки основная моя профессия – артистка театра и кино, поэтому к этому надо возвращаться, так сказать. Кто на что учился!», – отметила Гузеева в личном блоге.