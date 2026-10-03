«Я слабенькая»: Гагарина раскрыла свои проблемы из-за алкоголя

03 октября 2026, 17:18

Гагарина отказалась от алкоголя из-за проблем с ЖКТ

Полина Гагарина (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица Полина Гагарина рассказала в соцсетях, что полностью отказалась от употребления алкоголя. По словам артистки, спиртные напитки негативно влияют на ее желудочно-кишечный тракт, а также вызывают дискомфорт из-за измененного состояния сознания.





При этом артистка отметила, что во время отдыха иногда может позволить себе небольшое количество алкоголя. Однако даже в таких случаях, по ее словам, организм может отреагировать негативно.





«Алкоголь ушел из моей жизни вообще. Перед концертом — никогда. Я слабенькая», — поделилась знаменитость.