«Я слабенькая»: Гагарина раскрыла свои проблемы из-за алкоголя
Гагарина отказалась от алкоголя из-за проблем с ЖКТ
Певица Полина Гагарина рассказала в соцсетях, что полностью отказалась от употребления алкоголя. По словам артистки, спиртные напитки негативно влияют на ее желудочно-кишечный тракт, а также вызывают дискомфорт из-за измененного состояния сознания.
При этом артистка отметила, что во время отдыха иногда может позволить себе небольшое количество алкоголя. Однако даже в таких случаях, по ее словам, организм может отреагировать негативно.
«Алкоголь ушел из моей жизни вообще. Перед концертом — никогда. Я слабенькая», — поделилась знаменитость.Гагарина призналась: после его употребления может почувствовать себя плохо. Среди последствий певица назвала тошноту и проблемы со сном.