«Седая ночь» Юрия Шатунова возглавила мировой чарт Shazam
Композиция «Седая ночь» Юрия Шатунова возглавила мировой чарт Shazam. Об этом сообщает НТВ.
Это произошло после того, как в интернете стало вирусным выступление американского рэпера Канье Уэста с использованием искусственного интеллекта. В ролике музыкант, по всей видимости, исполняет на английском языке кавер на песню «Седая ночь», в американском варианте известную как «Silver Night».
Видео, набравшее десятки миллионов просмотров, включает кадры с недавнего выступления Канье, которое состоялось 4 апреля в Лос-Анджелесе. На этом концерте рэпер действительно выступал на вращающейся сфере, которая превращалась в луну и дымящийся шар.
