«Я сошёл с ума»: Сергей Жигунов о многомиллионных убытках

Актер Сергей Жигунов отреагировал на сообщения об убытках в 90 миллионов рублей
Сергей Жигунов (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Актёр и продюсер Сергей Жигунов опроверг появившиеся в СМИ сообщения о серьёзных финансовых проблемах его кинокомпании. Поводом для публикаций послужила отчётность ООО «Студия 7», завершившей год с убытком в 90 миллионов рублей, пишет телеграм-канал «Звездач».



Жигунов лично связался с бухгалтерией, чтобы разобраться в ситуации. Как выяснилось, указанная в документах сумма — не убыток, а производственные расходы на создание сериала.

«Думал, что я сошёл с ума и не заметил таких убытков, которые при ближайшем рассмотрении оказались затратами на производство сериала. Оказалось, что сошёл с ума не я, а главбух, которого уволили как раз в период сдачи годовой отчётности», — заявил артист.
По словам звезды сериала «Моя прекрасная няня», сейчас готовится уточнённый финансовый баланс. Жигунов подчеркнул, что никакого банкротства или критических проблем у его компаний нет.

Особое возмущение продюсера вызвало внимание журналистов к его родственникам. Он с сарказмом поблагодарил телеканал РЕН ТВ за визит съёмочной группы в квартиру дяди.

Никита Кротов

